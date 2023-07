Dolar ma problemy z umocnieniem. Dziś raport NFP

Dziś najważniejszym pytaniem jest to, czy raport z rynku pracy wzmocni sceptycyzm rynku do podejścia Fed, które zostało zasygnalizowane na ostatnim posiedzeniu, czy może jednak go osłabi. Wczorajsza reakcja dolara na dane makro była chwilowa. EURUSD w godzinach popołudniowo – wieczornych wrócił do poziomów sprzed publikacji. Dolar ma problem z trwałą aprecjacją.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Raport ADP zaskoczył mocnym wynikiem. Wyniósł on 497 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym i był to najlepszy wynik od lutego 2022 roku oraz ponad dwukrotnie wyższy od średniej z ostatnich kilkunastu miesięcy. Pamiętajmy jednak, że ADP nie jest wiarygodnym wskaźnikiem wyprzedzającym dla oficjalnego raportu z rynku pracy. Mimo wszystko ze względu na duże zaskoczenie wczorajszym odczytem widoczna była zdecydowana reakcja rynku. Okazała się ona jednak chwilowa. Z kolei tygodniowa liczba wniosków o zasiłek okazała się minimalnie wyższa od tej oczekiwanej przez ekonomistów (248 tys. wobec 246 tys.). W poprzednim raportowanym tygodniu wyniosła 236 tys. Otrzymaliśmy również raport ISM. Główny wskaźnik urósł bardziej zadecydowanie niż zakładano i wskazał liczbę 53,9 pkt. Indeks cen płaconych spadł do najniższego poziomu od marca 2020 roku a subindeks nowych zamówień.Obraz gospodarki jest dość klarowny. Usługi są wciąż w dobrej kondycji. Widać procesy dezinflacyjne a rynek pracy nadal jest mocny. To dość klarowne argumenty za tym, aby sądzić, że Fed podniesie kluczową stopę procentową 26 lipca i będzie się trzymał restrykcyjnego podejścia.Czego powinniśmy spodziewać się po dzisiejszych danych NFP? Raport z rynku pracy za maj zawierał kilka sprzecznych sygnałów i sprawił, że rynek zastanawiał się jak go interpretować. Chociaż zatrudnienie wzrosło znacząco o prawie 340 tys. osób, stopa bezrobocia, która opierała się na innej ankiecie, zwyżkowała z 3,4 proc. do 3,7 proc.. Ostatecznie jednak dolar zdołał się umocnić tego dnia, ale była to aprecjacja chwilowa.Dzisiaj konsensus rynkowy wskazuje zmianę na poziomie 230 tys. nowych miejsc pracy oraz spadek stopy bezrobocia do 3,6 proc. Jeśli dane będą trudne w interpretacji, reakcja na USD może być ograniczona. Uważam, że reakcja dolara będzie prawdopodobnie bardziej wyraźna w przypadku rozczarowującego wyniku. Rynek jest wrażliwy na każdy negatywny sygnał z rynku pracy i można powiedzieć, że czeka na niego od dłuższego czasu.Kurs EUR/USD zbliża się do średnioterminowej linii trendu wzrostowego, która przebiega przez minima z października 2022 oraz przełomu maja oraz czerwca tego roku. Z technicznego punktu widzenia zakładam, że niebawem krótkoterminowe spadki, które trwają od ponad 2 tygodni, mogą się zakończyć i wówczas możliwe, że rozpocznie się kolejny impuls wzrostowy.