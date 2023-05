USD ignoruje ryzyko niewypłacalności Stanów Zjednoczonych?

Kryzys zadłużeniowy w USA trwa ale rynek walutowy ignoruje to. W żaden sposób nie widać, żeby dolar reagował na napływające informacje o trwających negocjacjach. Widać również spokój na rynku opcji. Implikowana zmienność jest na najniższym poziomie od ponad roku. To raczej względy polityki pieniężnej a nie trwające rozmowy pomiędzy politykami USA napędzają spadki kursu EUR/USD, który wczoraj spadł poniżej poziomu 1,0720.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Obecnie rynek kontraktów futures wycenia ponad 40 proc. szans na podwyżkę przez Fed stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Skala obniżek w II połowie roku została zredukowana. To wskazuje, że nieco zmieniło się oczekiwanie uczestników rynku od momentu ostatniej decyzji Fed-u z 3 maja. Wówczas jakikolwiek ruch w górę w kolejnym miesiącu w ogólnie nie był brany pod uwagę.Wczoraj poznaliśmy tygodniowe dane z ryku pracy, które wskazały, ze sektor ten jest wciąż napięty. Niska liczba wniosków o zasiłek jest zgodna z ostatnimi danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i działalności gospodarczej, które sugerują, że gospodarka nabrała tempa na początku drugiego kwartału. Brak ewidentnych sygnałów spowolnienia płynących z gospodarki amerykańskiej pozwala rynkowi zakładać, że Fed jednak nie dokona pauzy.Do kolejnego posiedzenia pozostało niespełna 3 tygodnie. Dziś otrzymamy wskaźnik PCE core – preferowaną przez Fed miarę inflacji. Oczekuje się dynamiki na poziomie 4,6 proc. r/r, czyli takiej samej jak miesiąc wcześniej. Jeśli odczyt będzie niższy, dolar powinien stracić na wartości, liczby wyższe od konsensusu prawdopodobnie napędzą kupujących USD co w konsekwencji przyniesie spadki ERU/USD – być może zostanie ustanowiony nowy lokalny dołek.W przyszłym tygodniu uwaga będzie skupiona na raporcie NFP a następnie rynek będzie w oczekiwaniu publikacji inflacji zasadniczej oraz bazowej za maj. Ten odczyt będzie miał miejsce dopiero 13 czerwca, czyli na jeden dzień przez decyzją Fed.Z technicznego punktu widzenia eurodolar przełamał jakiś czas temu średnioterminową linię trendu wzrostowego, co sugeruje, że korekta w notowaniach może mieć nieco większy zasięg. Kluczowym poziomem wsparcia dla notowań jest aktualnie 1,0530 – czyli minima z marca bieżącego roku.