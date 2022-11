Użytkownicy Instagrama wkrótce będą mogli tworzyć i sprzedawać NFT

Instagram ogłosił, że w pierwszym tygodniu listopada zacznie umożliwiać wybranej grupie cyfrowych twórców tworzenie (tzw. mintowanie) i sprzedawanie NFT (z ang. non-fungible token, czyli niewymienialny token), bezpośrednio na platformie społecznościowej.

Digital Collectibles

Społeczności przede wszystkim

Digital Collectibles

Społeczności przede wszystkim

Inwestycje w NFT domeną Gen Z

Co może być NFT?

Niedawno uruchomiona funkcja w aplikacji - Digital Collectibles jest dostępna w 100 krajach i umożliwia użytkownikom łączenie cyfrowych portfeli z własnymi lub zakupionymi NFT. Połączone cyfrowe tokeny mogą być wyświetlane na profilu z użyciem specjalnego efektu “migotania”, który wskazuje ich autentyczność.Najnowsza aktualizacja pozwoli tworzyć własne cyfrowe przedmioty i sprzedawać je zarówno na Instagramie, jak i poza platformą, dostarczając narzędzi do tworzenia i sprzedaży NFT. Usługa początkowo zostanie uruchomiona na blockchainie Polygon i będzie pośród niewielkiej grupy twórców w USA, w tym Amber Vittoria, Refik Anadol, Jason Seife, Dave Krugman i kilku innych.Decyzja Instagramu o wprowadzeniu funkcji sprzedaży NFT bezpośrednio przez platformę jest kolejnym krokiem wprowadzającym Web3 do mainstreamu. Niewymienialne tokeny cyfrowe, choć jeszcze niepopularne w Polsce, zyskują coraz większe grono zwolenników m.in. za Oceanem. Koncept samego NFT jest bardziej złożony - użytkownicy kupując NFT poza samym tokenem zyskują bilet wstępu do społeczności. W efekcie otwierając wiele możliwości biznesowych, co dla wielu jest nadrzędnym celem tej inwestycji, mówi Marta Naser, właścicielka marki biżuteryjnej martanaser.pl, która wprowadza swoje produkty do NFT.Najbardziej znaną społecznością jest Bored Ape Youth Club, których łączna sprzedaż niewymienialnych tokenów cyfrowych wynosi już ponad 1 mld USD. Do społeczności należą sportowcy, biznesmeni i celebryci, m.in. Serena Williams, Neymar, Shaquille O’Neal, Justin Bieber, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Eminem, Gwyneth Paltrow czy Madonna. Z Polski wywodzi się społeczność Fancy Bears założona przez dwóch przedsiębiorców Bartek Sibiga i Jakub ChmielniakInstagram ma również w planach wprowadzenie wyświetlania cyfrowych kolekcji wideo i dodanie obsługę blockchainu Solana i portfela Phantom. Wcześniej platforma obsługiwała blockchainy Ethereum, Polygon i Flow, a także połączenia z portfelami stron trzecich, w tym Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet i Dapper Wallet.Meta zauważyła, że nie będzie pobierać opłat za wyświetlanie i udostępnianie cyfrowej kolekcji kolekcjonerskiej na Instagramie lub Facebooku oraz nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat za sprzedaż cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich do co najmniej 2024 roku. Dodała jednak, że „cyfrowe zakupy kolekcjonerskie dokonywane w ramach Instagrama w systemach operacyjnych Android i iOS podlegają stosownym opłatom w sklepie z aplikacjami."Ponadto platforma zobowiązała się, że ani twórcy, ani kolekcjonerzy nie będą musieli płacić opłat tzw. gas fee czyli opłaty wymaganej do pomyślnego przeprowadzenia transakcji w kryptowalutach obsługujących, czyli Ethereum, Polygon lub Solano.W video instruktażowym CoinDesk pokazującym krok po kroku nową funkcję, wydaje się, że twórcy NFT będą również mogli wybrać procent tantiem między 5% a 25%. Twórcy mogą następnie połączyć swoje konto bankowe lub konto Paypal, aby otrzymać zapłatę. Co jest dość zaskakującym i kontrowersyjnym posunięciem platformy, która na chwilę obecną używa określenia ‘digital collectibles’.Według brytyjskich danych platformy inwestycyjnej dla Gen Z i milenialsów - Shares, około jedna czwarta inwestorów z pokolenia Z posiada zarówno kryptowaluty, jak i akcje oraz co dziesiąty własny NFT. Jednak to mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety decydują się na kryptowaluty i NFT. Kryptowaluty z zasady są inwestycjami wysokiego ryzyka ze względu na ich niestabilny charakter.Bartosz Czerkies, General Manager Shares w Europie Środkowo-Wschodniej, dodaje, że masowa adopcja rozwiązania przez kolejną dużą platformę wysyła pozytywny sygnał do rynku. Przed branżą jeszcze sporo wyzwań i dopracowanie technicznych aspektów procesu, któremu nadal daleko do standardów UX jaki znamy np. z e-commerce. Branża jest na tyle młoda, że z popularyzacją tych inwestycji i pojawieniem się większej konkurencji na rynku, zmianie ulegną też same narzędzia, czyli aplikacje sprzedażowe i kanały do onboardingu - na bardziej przyjazne w obsłudze. Jednak największymi wyzwaniami branży NFT jest szeroka edukacja, zarówno inwestorów jak i szerokiego społeczeństwa oraz aspekty regulacyjne. Po raz kolejny zmiany w biznesie następują tak szybko, że regulacje za nimi nie nadążają - stąd pojawienie się digial assets.NFT to nie tylko znane wszystkim grafiki ale również digital fashion, który jest dynamicznie rosnącym trendem wyjątkowo doceniany przez Z-etki. Motywacje posiadaczy takich dóbr cyfrowych – głównie z branży mody – zbadał Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z Vogue Polska. Z badania wynika, że dla ponad połowy zainteresowanych kupnem mody cyfrowej w formie NFT, to nie tylko inwestycje, ale również sposób na wyrażanie siebie, a dla jednej trzeciej - metoda kreowania swojego wizerunku w sieci. W modę cyfrową, ubrania w metaversum wchodzą coraz częściej największe marki modowe (m.in. Adidas czy Nike) i światowe domy mody (m.in. Gucci, Dolce Gabanna). Sprzedają cyfrowe odpowiedniki produktów dostępnych w tradycyjnych sklepach m.in. sneakersy, ubrania. Według raportu BCG i Vogue, spośród 120 największych domów mody 25 wypuściło swoje własne NFT. Adidas wygenerował największą wartość wypuszczając „Into the Metaverse” – kolekcję NFT, która w momencie wydania warta była około 24 mln USD, co oznacza, że Adidas odpowiedzialny był za większość wartości rynkowej tokenów modowych w 2021 roku, wynika z danych.