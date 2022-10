4 kroki do wyprowadzki od rodziców

Wyprowadzka od rodziców, często wiążąca się z rozpoczęciem studiów lub podjęciem pierwszej pracy, nie jest łatwym momentem w życiu. Finansowa samodzielność, zwłaszcza w tak trudnych jak obecnie czasach, jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego eksperci Intrum przygotowali cztery wskazówki dla młodych ludzi, jak mądrze zarządzać swoim budżetem, żeby nie wpaść w długi już na starcie.

Krok 1: Samodzielne mieszkanie, wynajem ze znajomymi czy akademik – przeanalizuj, na co naprawdę Cię stać!

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak się przygotować do wyprowadzki od rodziców? Podstawowy koszt wynikający z samodzielności, to opłaty za lokum. Dlatego wybór odpowiedniej opcji mieszkaniowej może zadecydować o tym, czy będziesz w stanie ,,spiąć” swój budżet.

Po pierwsze musimy pamiętać, że najem pokoju czy mieszkania stanie się dla nas długoterminowym zobowiązaniem finansowym. Podczas, gdy z uczelnianego akademika można zazwyczaj zrezygnować z miesiąca na miesiąc, to podpisując umowę najmu, trzeba już zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów: już na początku, przed wprowadzeniem się, będziemy musieli dodatkowo ponieść koszt kaucji, która jest dla wynajmującego zabezpieczeniem finansowym na wypadek np. ewentualnych zniszczeń lokalu. To może być nawet kilkukrotność stałej miesięcznej opłaty. Kolejną istotną rzeczą jest to, że z uwagi na bieżącą, bardzo trudną sytuację na rynku najmu, właściciele mieszkań chcą mieć pewnych i solidnych najemców na długi czas, stąd często oferowane są umowy na minimum rok lub dwa lata i ważny jest w tym kontekście również okres wypowiedzenia umowy: jedno lub nawet kilkumiesięczny. Oznacza to, że jeśli po jakimś czasie okaże się, że przeszacowaliśmy swoje możliwości, bo koszty mieszkania stają się trudne do udźwignięcia, to może się zdarzyć, że natychmiastowa rezygnacja nie będzie możliwa. Właściciel będzie miał prawo nie zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a my będziemy musieli dochować okresu wypowiedzenia, czyli płacić za mieszkanie np. jeszcze przez trzy kolejne miesiące, zanim będziemy mogli zrezygnować. Łatwo przewidzieć, że jeśli już wcześniej mieliśmy problem z opłatami, taka sytuacja szybko może doprowadzić do zadłużenia. Dlatego zawsze przed podpisaniem umowy, przeanalizujmy, czy wszystkie jej warunki są dla nas osiągalne finansowo: tylko dzięki temu będziemy wiedzieć, na co naprawdę nas stać, także w dłuższej perspektywie albo w razie zmiany decyzji – radzi Edyta Stawowa, ekspert Intrum.

Krok 2: Wybierz i załóż odpowiednie konto w banku

Świadomy wybór pierwszego konta w banku pozwala sporo zaoszczędzić: w przypadku większości kont dla młodych możemy liczyć, że nie będą pobierane opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego i karty debetowej, za wypłaty z bankomatów czy wykonanie przelewów, podczas gdy w przypadku standardowego konta, te koszty mogą w skali roku sięgać łącznie nawet kilkuset złotych. Wybierając konkretne konto, warto też sprawdzić, jakie warunki będą nas obowiązywać, gdy przekroczymy wiek, uprawniający do preferencyjnej opcji. W niektórych bankach, taki rachunek automatycznie staje się wtedy standardowym kontem, ze wszystkimi opłatami. Możemy wtedy albo przedłużyć umowę z bankiem, albo poszukać bardziej „oszczędnego” standardowego konta osobistego – radzi Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

Krok 3: Planuj swój budżet w wersji smart

Aplikacje te pozwalają na m.in. na segregowanie i kategoryzowanie swoich wydatków: możemy w nich budować tabele, wykresy i „szufladki”, które w dowolnym momencie w czytelny sposób pokażą nam np., ile w tym miesiącu wydaliśmy na wyjścia na miasto, czy też umożliwią ustawienie alertu, że nadchodzi termin zapłaty rachunku za Internet. Nie wszyscy młodzi ludzie są świadomi, że nawet jeśli mają nieuregulowaną pozornie niedużą zaległość wynikającą z rachunków – np. w wysokości 200 zł i przekroczyli o 30 dni wymagany termin płatności, to już może to skutkować wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników. W konsekwencji mogą mieć nie tylko trudności przy wzięciu pożyczki, kredytu, ale też np. przy podpisaniu umowy abonamentowej z operatorem sieci komórkowej czy dostawcą energii – podkreśla Edyta Stawowa, ekspert Intrum.

Krok 4: Buduj poduszkę finansową

Istotne jest przede wszystkim wykształcenie pozytywnego nawyku finansowego: na początek może to być nawet niewielka suma, ważne by była odkładana regularnie – w ten sposób konsekwentnie będziemy budować nasz finansowy „bufor bezpieczeństwa”. Ten może okazać się zbawieniem, gdy dotkną nas nieoczekiwane koszty: domowe awarie czy problem z samochodem. Niestety to właśnie w takich momentach młodzi ludzie często wpadają w pierwsze zadłużenie, bo nie dysponując oszczędnościami, w pierwszych podbramkowych sytuacjach, sięgają po tzw. szybkie pożyczki, które są zazwyczaj bardzo wysoko oprocentowane – podkreśla Edyta Stawowa, ekspert Intrum.

