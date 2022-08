Siła USD na wyczerpaniu?

Piątkowy raport NFP spowodował umocnienie dolara. Nie było ono jednak spektakularne. Zmienność na EUR/USD była podwyższona, ale nie na tyle duża, żeby notowania opuściły kilkutygodniową konsolidację. Aktualnie kurs znajduje się w środku szerokiego przedziału wahań przy 1,02.

Bardzo dobry odczyt NFP wskazuje, że rynek pracy jest nadal w dobrej kondycji. To jasna wskazówka dla Fed, że podwyżki powinny być kontynuowane. Od piątku wzrosła szansa na kolejny ruch o 75 punktów bazowych we wrześniu. Oceniam jednak, że umocnienie dolara było w pewnym stopniu ograniczone – co może sygnalizować, że jesteśmy bliżej końca całego, długoterminowego trendu aprecjacyjnego.Należy wziąć pod uwagę również fakt, że rynek pracy reaguje z lekkim opóźnieniem na spowolnienie gospodarcze. Być może inwestorzy to zauważają i pomimo solidnego raportu nie kupują masowo dolara.W tym momencie ryzyko osłabienia USD jest zdecydowanie większe niż jego dalsze umacnianie. Gorsze dane od oczekiwań powinny wywoływać większą zmienność i powodować, że długie pozycje w USA będą sukcesywnie redukowane a w pewnym momencie będą dochodzić pozycje „short”. Piątkowe dane NFP pokazały, że w tym momencie brakuje już argumentów za mocnym USD, co oznacza, że czas większej korekty zbliża się nieubłaganie.Przed nami w środę dane CPI z USA. Zakładany jest niższy od poprzedniego odczyt wskaźnika głównego do poziomu 8,7 proc. Poznamy również wynik bez cen żywności oraz energii. Jakiekolwiek kolejne sygnały wskazujące, że szczyt inflacji w USA jest już za nami, będzie powodować, że dolar będzie tracił na wartości z większą siłą, niż ostanie umocnienie.Wg raportów CFTC (na koniec dnia 2 sierpnia) pozycjonowanie inwestorów na kontraktach futures na giełdzie w USA nadal jest mocno dodatnie – co oznacza, że przeważają pozycje długie. Dane nie uwzględniają jeszcze piątkowego odczytu raportu z rynku pracy. Liczby sugerują jednak ograniczenie (choć niewielkie) pozycjonowania „long” w USD. Łączna pozycja długa w dolarze, mierzona w stosunku do głównych walut, spadła o 1,5 mld USD w tygodniu do minionego wtorku. Jest to drugi tydzień z rzędu, kiedy liczba pozycji długich uległa zmniejszeniu. Długotrwałe utrzymywanie się skrajnego pozycjonowania rodzi ryzyko korekty, co może oznaczać realizacji zysków inwestorów, którzy zarobili na ostatniej zwyżce wartości „zielonego”. Ruch deprecjacyjny USD mogą spotęgować dodatkowo pozycje short – choć to powinno być widoczne dopiero w późniejszym etapie.