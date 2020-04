Kredyty dla firm zamrożone. Gdzie MŚP szuka sposobów na płynność finansową?

Brak płynności finansowej to jedna z największych bolączek wśród przedsiębiorców dotkniętych już teraz negatywnymi następstwami wybuchu pandemii. Rozwiązania tego problemu na próżno szukać w bankach - o kredyty dla firm jest dziś wyjątkowo trudno i to nawet tym działalnościom, które uchodziły dotąd za wyjątkowe stabilne i bezpieczne (np. dentyści). Co gorsza, bankowej polityki w tym zakresie nie luzują nawet gwarancje udzielane przez BGK w ramach tarczy antykryzysowej. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy gorączkowo zaczynają się rozglądać za alternatywnymi sposobami - czytamy w materiale przygotowanym przez eFaktor.

O kredyty dla firm trudno jest nie tylko w HoReCa i transporcie

- W marcu liczba wniosków o finansowanie jakie spłynęły od przedsiębiorców do naszej firmy była o 70% niższa niż w lutym. Akcja kredytowa praktycznie ustała. Banki wysoko oceniają obecnie ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy. Do nich dołączyły firmy pożyczkowe, które dodatkowo ze względu na procedowane w Sejmie zmiany prawne, dotyczące tej branży, praktycznie zawiesiły działalność. Przedsiębiorcy są tego świadomi więc taka sytuacja działa na nich mrożąco – wiedząc, że nie mają szans na kredyt, nie tracą energii na wnioskowanie tam, gdzie środków nie dostaną. Dotyczy to nie tylko żyjących z turystyki czy gastronomii. Pieniędzy nie dostanie teraz nawet tak stabilna firma jak gabinet dentystyczny. Część biznesu ma też obawy przed zadłużaniem się w trudnych czasach – mówi Krzysztof Szymański – broker finansowy współpracujący z biznesem.

Gwarancje BGK w ramach tarczy jeszcze (?) nie działają

- W opinii większości przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy, wsparcie zaoferowane w tarczy jest niewystarczające. Wyklucza wiele grup firm, zasady są zbyt skomplikowane, a liczba dokumentów zbyt duża. Jeżeli kryzysowa sytuacja i zawieszenie gospodarki potrwają dłużej niż do końca kwietnia, a rząd nie uruchomi znacznie większych środków i dla większej grupy, przyniesie to ogromną falę bankructw firm - ostrzega Damian Sapielak, Dyrektor Zarządzający Siecią Partnerską z eFaktor.

W marcu 41% więcej firm zgłosiło się po faktoring

- Przedsiębiorcy mają dobrą pamięć i wiedzą, że skoro przed kryzysem związanym z epidemią dominujący model w polskiej gospodarce polegał na długich terminach płatności, teraz z pewnością zatory będą się jeszcze bardziej powiększać. Część branż, odciętych od finansowania bankowego, ciągle ma szansę na akceptację ich starań przez faktorów. W marcu zanotowaliśmy o 41% więcej wniosków o finansowanie niż w lutym. Pierwsze tygodnie kwietnia wskazują, że w tym miesiącu będzie ich jeszcze więcej. Wzrosła także suma oczekiwanych limitów – o 31%. Największy przyrost nastąpił we wnioskach z firm transportowych (o 300%). To dowodzi kłopotów tej branży, ale akurat przewoźnicy szansę na finansowanie faktoringowe cały czas mają – mówi Damian Sapielak z eFaktor.

- Oczywiście finansowanie faktoringowe też obecnie nie jest łatwe. W ocenie wniosków musimy przewidywać negatywne skutki obecnej sytuacji (różne dla poszczególnych branż). Staramy się jednak dopasować formułę finansowania do okoliczności tak, aby była dostępna dla firm, które do tej pory korzystały z kredytów dla firm, a dzisiaj nie mogą na to liczyć – mówi Damian Sapielak eFaktor.

O kredyty dla firm trudno było już na początku marca, kiedy to banki wdrożyły działania ograniczające w istotnym stopniu akcję kredytową. Systemy oceny ryzyka zostały wyśrubowane tak dalece, że o finansowaniu bankowym większość przedsiębiorców może dziś jedynie pomarzyć.Co więcej, doniesienia napływające z rynku wyraźnie potwierdzają, że kredyty dla firm są słabo dostępne nie tylko dla przedstawicieli tych branż, które na czas pandemii zamarły (np. HoReCa czy transport). Przeszkody w uzyskaniu finansowania bankowego mają nawet firmy czy zawody, które zawsze uchodziły za stosunkowo stabilne i bezpieczne. Wyraźnym tego potwierdzeniem są opinie i dane brokerów finansowych.Przedsiębiorcom pomóc ma tarcza antykryzysowa i oferowane przez nią wsparcie finansowe. Rządowa propozycja nie umożliwia jednak pozyskania znaczącego finansowania, nie generuje popytu, a ogranicza koszty – i to w sposób skomplikowany i selektywny. Jednym z elementów tarczy są gwarancje kredytowe, ale wg brokera uruchomienie ich przez Bank Gospodarstwa Krajowego jak do tej pory nie poprawiło sytuacji i nie spowodowało poluzowania polityki kredytowej banków. Firmy szukają więc alternatywnych form finansowania u innych podmiotów.Mała dostępność kredytów dla firm pogłębia kłopoty biznesu, który finansowania zewnętrznego potrzebuje jak wody. Na brak przychodów nakładają się problemy z płynnością finansową i rosnące zatory płatnicze. Liczba przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mają problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów, wzrosła po wybuchu epidemii koronawirusa do 63 proc. wg badania IMAS International przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD).Nawet przed pandemią, w 2019 roku zaległości firm były bardzo duże i przekroczyły 32 mld zł (dane BIG InfoMonitor), w tym roku będą znacząco wyższe. Wg „Badania płatności w Polsce, 2019” (Coface) zaległości płatnicze w najbardziej opóźniającym przelewy sektorze transportowym wynosiły aż 140 dni.Wg eksperta zmienia się też struktura finansowania, o jakie wnioskują przedsiębiorcy – od marca wpływa więcej podań z większych firm niż z mikro, a ta tendencja utrwala się w kwietniu. Prawdopodobnie są to klienci, którzy dostali odmowy finansowania w bankach czy u faktorów związanych z dużymi instytucjami finansowymi, przede wszystkim bankami.