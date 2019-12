Długi e-commerce wzrosły o 50%. Pomoże Boże Narodzenie?

E-zakupy nie mogą narzekać na brak popularności. W szczególności doceniają je ci z nas, którzy jak ognia starają się unikać tłoku i przepychanek w centrach handlowych. Wiele wskazywałoby zatem na to, że przedstawiciele e-commerce nie robią nic innego, niż zacierają ręce, obserwując pnące się w górę słupki sprzedaży. Tymczasem okazuje się, że handel internetowy również ma kłopoty finansowe. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Bisnode Polska, BIG InfoMonitor oraz BIK, z których wynika, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów br. zaległości sklepów internetowych wzrosły o przeszło połowę. Rzesza posiadających długi firm powiększyła się o 1/3.

– Kłopoty z zaległymi zobowiązaniami wobec banków i kontrahentów dotyczą 4,9 proc. firm e-commerce. To wciąż mniej niż wynosi średnia dla polskiej gospodarki, która kształtuje się na poziomie 6,2 proc., ale niestety branża szybko nadrabia dystans. Prognozy ekspertów mówiące, że ten rynek osiągnie dojrzałość dopiero około roku 2030, kusi wielu nowych graczy do podejmowania ryzyka. Niestety nie każdemu się udaje, dlatego dostawcy powinni być ostrożni – powiedział Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

U schyłku III kwartału br., grono zadłużonych przedstawicieli e-commerce liczyło sobie 4 277 firm, co oznacza, że przez 9 miesięcy kłopoty dotknęły 1200 kolejnych przedsiębiorstw. Tym samym długi posiada już niemal co 20. reprezentant branży (4,9 proc.). Dla porównania pod koniec minionego roku odsetek ten sięgał 4,2 proc.Najnowsze dane wskazują, że łączne długi tej branży wobec banków i partnerów biznesowych, czyli płatności przeterminowane o minimum 30 dni, na co najmniej 500 zł, to w sumie 230,6 mln zł. Od stycznia 2019 r. pojawiło się ponad 78 mln zł nowych długów. Co powinno być szczególną przestrogą dla dostawców, szybciej przybywa zadłużenia pozakredytowego niż kredytowego. Stanowi ono również większość zaległości.Do podobnych wniosków prowadzi analiza wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Wynika z niej, że blisko trzy czwarte podmiotów na rynku znajduje się w słabej kondycji finansowej (z czego 7,5 proc. w bardzo słabej). To o połowę więcej niż rok wcześniej.Obecnie na rynku e-commerce funkcjonuje 31,7 tys. sklepów. Oznacza to, że w ostatnich dwunastu miesiącach ich liczba powiększyła się blisko 2,8 tys. Zła kondycja finansowa oraz długi zmuszają jednak niektórych do zamknięcia działalności. Bisnode Polska wskazuje, że przyrost o 2 789 sklepów to wynik zarejestrowania 5 013 nowych sklepów internetowych przy jednoczesnym wykreśleniu 2 224 działalności. Zazwyczaj problemy dotykają mniejsze sklepy, powstające bez odpowiedniego przygotowania. Rynek jest dziś bardzo wymagający, zarówno ze względu na dużą konkurencję, jak i rosnące oczekiwania klientów.Wskazując na trzy kluczowe czynniki przy wyborze sklepu internetowego, konsumenci podkreślają znaczenie nie tylko atrakcyjnej ceny, ale także szybkiej i taniej dostawy oraz pozytywnych doświadczeń z danym sklepem – podaje e-Commerce Polska. Promuje to większych graczy, którzy mają odpowiednie doświadczenie w obsłudze klienta. A ci oczekują od zakupów online wygody. Na przykład ponad połowa kupujących wymienia możliwość darmowego odesłania produktów kurierem (door-to-door) jako czynnik zachęcający do skorzystania z oferty danego sklepu.Alternatywą dla mniejszych i początkujących sprzedawców jest prowadzenie działalności przez platformy typu Allegro czy Amazon. Są one spontanicznie wskazywane jako miejsce zakupów w sieci przez większość internautów, co świadczy o ich popularności. Taka forma bardzo ogranicza jednak możliwość budowania marki, a to za nią idą wyższe marże. Opiera się więc głównie na atrakcyjnych cenach. Jak wskazują eksperci, konkurowanie na takich zasadach jest ryzykowne, choć z punktu widzenia klientów atrakcyjne. Polacy lubią kupować prezenty spontanicznie, a najczęściej do ostatecznej decyzji zachęcają nas promocje. To m.in. dzięki świątecznej gorączce zakupów rynek e-commerce w roku 2019 osiągnie wartość ok. 50 mld zł. Wynik przed końcem roku mógłby być zapewne jeszcze lepszy, ale część z nas nauczona doświadczeniem zrezygnuje z zakupu prezentów w sieci „na ostatnią chwilę” ze względu na problemy z dostawą. Jak co roku można spodziewać się, że kurierzy będą mieli nadmiar pracy. W okresie świątecznym liczba przesyłek skoczy o około 50 proc.Doświadczenie minionych lat dobitnie potwierdza, że Boże Narodzenie to okres, z którym handel wiąże spore nadzieje. Nie inaczej jest w branży e-commerce. Eksperci szacują, że w ostatnim kwartale roku obroty w sklepach są około jedną trzecią wyższe niż w pozostałych okresach. W listopadzie rusza wysyp promocji, trzeba też zrobić zakupy, aby zorganizować święta, no i koniecznie znaleźć odpowiednie prezenty. W zeszłym roku aż 71 proc. Polaków wręczyło upominki zarówno dzieciom, jak i dorosłym i wydawali na nie przeciętnie 525 zł. W tym roku kwota ta pewnie będzie jeszcze wyższa – wynika z badania dla BIG InfoMonitor. Większość Polaków przynajmniej część z nich znajdzie w sieci. Czy świąteczny szał zakupów pomoże branży e-commerce i zredukuje jej długi?