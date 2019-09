Młodzi Polacy żyją na kredyt?

Jak młodzi Polacy radzą sobie w kwestiach finansowych? Trudno tu o uogólnienie. Jednym z pewnością wystarcza na wszystko, inni muszą sięgać po kredyty. Tych ostatnich, jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, wcale nie jest mało. Okazuje się, że zobowiązanie finansowe ma na swoim koncie 16% Polek i Polaków w wieku od 18 do 24 lat. Przeciętna kwota kredytu zaciągniętego przez młodego kredytobiorcę to 12 925 zł. Z kolei średnia wartość do spłaty z tytułu wszystkich posiadanych zobowiązań to 7 743 zł.

niemal 70% to kredyty konsumpcyjne (40,7% gotówkowe i 24,8% ratalne),

20,9% limity w koncie,

12,2% karty kredytowe,

1% kredyty mieszkaniowe.

Mapa młodych kredytobiorców

15 min studenckie…

- Jest to sytuacja, która występuje we wszystkich grupach wiekowych, a wynika ona z uwarunkowań kulturowych i wyznawanych poglądów, jak również podejścia do życia - stwierdza prof. Waldemar Rogowski. - Jednak stając nieco w obronie młodych Polaków, należy dodać, że w całej populacji kredytobiorców tylko 8,7% osób nieterminowo reguluje swoje zobowiązania kredytowe, czyli opóźnia się z obsługą kredytu powyżej 90 dni. W dużej części wynika to z posiadanych kredytów mieszkaniowych, które stanowią 8% wszystkich kredytów Polaków, a w przypadku młodych osób tylko 1,4% - uzupełnia prof. Rogowski.

Dane Biura Informacji Kredytowej dowodzą, że Polacy pomiędzy 18. a 24. rokiem życia korzystają z różnych sposobów kredytowania. To, po jakie produkty kredytowe sięgają, uzależnione jest w istotnym stopniu od ich wieku i potrzeb, które to z kolei są silnie powiązane ze stylem życia Jak podaje BIK, młodzi Polacy posiadają obecnie przeszło 1,11 mln różnego rodzaju kredytów. Ich struktura prezentuje się następująco:U schyłku czerwca br. łączna wartość zaciągniętych kredytów sięgała 10,84 mld zł, a kwota pozostała do spłaty - 8,61 mld zł. Młodzi Polacy są odpowiedzialni za 1,3% wartości oraz 4% ilości wszystkich czynnych kredytów w naszym kraju.Poważny udział w całkowitej wartości zadłużenia stanowią kredyty mieszkaniowe. Choć jest ich niewiele, bo tylko 1,4%, to ich całkowita kwota 2,7 mld zł stanowi ponad 30% długu, jaki pozostaje młodym do spłaty. Średni kredyt na mieszkanie, zaciągnięty przez młodych, jest na niewiele powyżej 197 tys. zł. Obecnie kredyt mieszkaniowy spłaca 25,2 tys. osób w wieku 18 – 24 lata.Doświadczenie z kredytami w populacji młodych można zaobserwować na mapie Polski. BIK poddał analizie terytorialnej poziom ukredytowienia młodych Polaków, czyli sprawdził relację liczby młodych osób spłacających jakikolwiek kredyt w stosunku do wszystkich osób w wieku 18 - 24 lata na tym samym obszarze. Okazuje się, że ponad połowa młodych, którzy zaciągnęli kredyty, mieszka w miastach do 25 tys. mieszkańców. Najwięcej zobowiązań kredytowych posiadają mieszkańcy województwa mazowieckiego (12,82%) i śląskiego (11,6%), a najmniej mieszkańcy województw świętokrzyskiego (2,34%) i opolskiego (2,27%).Zróżnicowanie geograficzne rozkładu kredytobiorców w Polsce skorelowane jest z ich terminową obsługą. Analizy BIK wskazują, że południowo-wschodnia część kraju obsługuje kredyty dużo lepiej niż północno-zachodnia.Podobnie jak w innych populacjach wiekowych, również młodzi mieszkańcy Polski południowo – wschodniej rzadziej od swoich rówieśników z północno – zachodniej części kraju spóźniają się ze spłatą zaciągniętych kredytów.