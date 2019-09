O windykacji ciągle wiemy zbyt mało

Co Polacy wiedzą o windykacji? Okazuje się, że ich wiedza na ten temat raczej nie przedstawia się imponująco. Z badania zrealizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych przy okazji kampanii edukacyjnej "Windykacja? Jasna Sprawa!" wynika, że aż 74% respondentów nie wie, jaki kształt powinien przybrać profesjonalnie przeprowadzony proces windykacyjny oraz nie zna praw, które chronią ich w tym zakresie.

– Warto wiedzieć jakie są podstawowe etapy windykacji, co powinniśmy zrobić, gdy dostaniemy wezwanie do zapłaty, w jaki sposób na nie odpowiedzieć, jak negocjować warunki spłaty zadłużenia, jak powinna wyglądać komunikacja z windykatorem lub kiedy firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu. To podstawowe informacje, które każdy konsument powinien zgłębić. Nie tylko ten, który w danym momencie boryka się z zadłużeniem – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF. – Problem w tym, że wciąż jest zbyt mało edukacyjnych treści dotyczących windykacji, mówiących zarówno o samym procesie, jak i o przepisach prawnych. Realizując kampanię „Windykacja? Jasna Sprawa!” staramy się wypełnić tę lukę. Mówimy nie tylko o windykacji, ale również o tym, jak zarządzać domowym budżetem, jak pożyczać w sposób odpowiedzialny, jak wywiązywać się ze swoich zobowiązań – dodaje.

Wierzyciel tak jak dłużnik ma swoje prawa

– Wierzyciele lub – w ich imieniu – firmy windykacyjne decydują się najczęściej na takie czynności windykacyjne tylko dlatego, że dłużnik świadomie unika kontaktu, traktując to jako swoisty sposób na zwolnienie z długu, czy co do zasady, gdy nie mogą skontaktować się one z konsumentem w żaden inny sposób. Okazuje się, że samym osobom zadłużonym lepiej jest porozmawiać o swojej sprawie osobiście. Przekonują się bowiem w praktyce, że spłata długu jest możliwa i nie rujnuje budżetu domowego, a nawet wprost przeciwnie. Staje się to pozytywnym sposobem na przywrócenie spokoju w finansach domowych – przypomina Andrzej Roter.

Konsumenci mają do kogo się odwołać

– Warto zauważyć i podkreślić, że czynności windykacyjne podejmowane przez profesjonalne firmy windykacyjne są zgodne z prawem, a nawet więcej, bo zgodne z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych, obowiązującymi w ZPF. W przypadku wątpliwości, czy tak jest rzeczywiście, konsumenci mają cały szereg możliwości, stwarzanych przez choćby profesjonalne grono Rzeczników Konsumentów, do tego, by sprawnie, merytorycznie zweryfikować sytuację, w jakiej się znaleźli i uzyskać konkretną pomoc – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Obowiązujące regulacje uprawniają wierzyciela do podejmowania działań prowadzących do zdyscyplinowania dłużnika i i odzyskania pieniędzy. Oczywiście wszystko musi przebiegać w poszanowaniu praw osoby zadłużonej. Doświadczenie pokazuje jednak, że działania prowadzone w zgodzie z obowiązującym prawem, całkiem sporej grupie konsumentów wydają się nieetyczne lub nieprofesjonalne. Za przykład posłużyć może tu chociażby wizyta konsultanta u dłużnika, a więc narzędzie tzw. windykacji terenowej. Co czwarty respondent badania ZPF uznał tego rodzaju praktykę za niedozwoloną, tymczasem jest ona całkowicie zgodna z prawem.Na brak dostatecznej wiedzy na temat windykacji wskazywać może również podejście konsumentów do pisemnych wezwań do zapłaty - aż 15 proc. uczestników badania uznało, że wysyłanie tego rodzaju pism jest działaniem nieprofesjonalnym. Najwyraźniej nie zdają sobie oni sprawy, że jest to zupełnie naturalne działanie wierzycieli lub reprezentujących ich osób, wykonywane w celu odzyskania pieniędzy.Aż 76 proc. uczestników badania przyznaje, że nie wie, gdzie może zgłosić wniosek o zbadanie konkretnych praktyk windykacyjnych. A przecież w Polsce funkcjonuje wiele podmiotów, do których można zwrócić się o pomoc w przypadku wątpliwości co do praktyk stosowanych przez wierzycieli, odzyskujących swoje należności. Na straży rzetelności wszystkich firm z branży finansowej stoi Biuro Rzecznika Finansowego, które przyjmuje skargi i pomaga konsumentom. Można odwołać się także do Federacji Konsumentów czy Rzeczników Konsumentów, a jeżeli czujemy się nękani, możemy ten fakt zgłosić na policję. Wnioski o zbadanie zgodności praktyk biznesowych z etycznymi standardami dotyczące Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych można zgłaszać do Komisji Etyki, która działa w ramach tej organizacji.