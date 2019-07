Dzień Długu Ekologicznego. Dziś zaczynamy żyć na kredyt

U schyłku czerwca br. z zaległymi rachunkami oraz ratami pożyczek i kredytów zmagały się przeszło 4 mln Polaków. Całkowite zadłużenie z tego tytułu sięgało niemal 34 mld zł. Niestety nie są to jedyne długi, za których powstanie i spłatę jesteśmy odpowiedzialni - dochodzą do nich zobowiązania, jakie zaciągamy wobec naszej planety w efekcie m.in. nadmiernego konsumpcjonizmu. Dziś przypada Dzień Długu Ekologicznego, czyli moment, w którym zużyliśmy już zasoby, które zdolna była w tym roku wyprodukować Ziemia. Zaczynamy zatem żyć na kredyt ekologiczny. Czy długi finansowe mają z tym jakiś związek?

Konsumpcjonizm pułapką naszych czasów

- Z długiem ekologicznym jest podobnie, jak z długiem finansowym. Musimy czuć się odpowiedzialni za jego spłatę, aby nasze dzieci nie odziedziczyły go po nas. Każdy może zacząć samodzielnie dbać o naszą planetę i starać się ograniczać konsumpcję. Duża siła drzemie jednak w działaniach proekologicznych firm. W KRUK-u chcemy spłacać nasz dług ekologiczny, nie tylko zwiększając ekologiczną świadomość, ale też uczestnicząc w proekologicznych działaniach, np. warsztatach budowania hoteli dla owadów zapylających. Aby ograniczyć zużycie plastiku, przestaliśmy w naszej firmie używać plastikowych sztućców. Od lat używamy dystrybutorów wody. Dzięki temu ograniczamy roczne zużycie plastiku niemal o 1 tonę! – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Mam również nadzieję, że przedsiębiorcy - średni, duzi, mali - coraz chętniej będą angażować się w inicjatywy proekologiczne.

Co robią Polacy, aby dbać o środowisko?

Jaka jest nasza świadomość ekologiczna?

Na koszt naszej planety żyjemy już od wielu lat, konsumując jej zasoby we wręcz zastraszającym tempie. Dług ekologiczny pojawia się wówczas, gdy w cyklu rocznym zużywamy zasoby ziemi szybciej, niż mogą się one odnawiać. Na przestrzeni ostatnich lat dzień długu ekologicznego wypada coraz wcześniej, w tym roku właśnie dziś - 29 lipca. Od teraz żyjemy zatem na kredyt ekologiczny, zużywając zasoby, które mogłyby służyć kolejnym pokoleniom.Na stan naszego środowiska naturalnego wpływ wywiera dziś zarówno dynamicznie postępujący rozwój technologii i dostępność dóbr trwałego użytku, jak również nadmierne kupowanie żywności czy odzieży. Należy sobie zdawać sprawę, że przy produkcji tych wszystkich rzeczy nie można obejść się bez wykorzystania wody, energii i innych zasobów naszej planety. I wprawdzie aż 84% Polaków uważa, że odpowiedzialne robienie zakupów ma wpływ na środowisko*, to z drugiej strony aż 77% z nas bierze kredyty lub pożyczki na zakup dużego sprzętu RTV i AGD. Z kolei 29% zapożycza się, aby kupić drobny sprzęt elektroniczny. Jak wynika z danych Grupy KRUK, aż 56% osób posiadających długi ma je z powodu niespłaconych rat kredytów lub pożyczek.Brak jakichkolwiek działań i niekontrolowanie konsumpcjonizmu sprawia, że Ziemia nie nadąża odnawiać swoich zasobów i lada moment nie będzie w stanie nas utrzymać.Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK wynika, że najczęstszym działaniem wybieranym przez ankietowanych jest segregowanie śmieci – odpowiedziało tak 86% badanych. Ponad 72% osób wyłącza światło w pomieszczeniach, w których aktualnie nie przebywa. Tylko 39% stara się ograniczyć zużycie plastiku i ograniczać zakup produktów w plastikowych opakowaniach. 12% nie kupuje napojów i wody w butelkach PET. Z kolei już 44% osób zadeklarowało, że nie używa foliowych reklamówek i zawsze nosi na zakupy torby materiałowe. Niemal co czwarty ankietowany odpowiedział również, że stara się zrezygnować z jazdy samochodem, kiedy to tylko możliwe.Z badania „Świadomości ekologicznej” na panelu Ariadna przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK wynika, że wiele osób nie orientuje się, że równowaga pomiędzy wykorzystywanymi zasobami naszej planety a jej naturalnymi możliwościami do ich odnowy jest coraz bardziej zaburzona. Tylko niewiele ponad 4% Polaków ma świadomość, że zasoby Ziemi, które powinny wystarczać nam na rok, zużywamy znacznie wcześniej - w okresie od 5 do 7 miesięcy. Warto podkreślić, że w tej grupie najbardziej świadome są osoby młode między 18 a 24 rokiem życia (bo 13% udzieliło takiej odpowiedzi). Jednocześnie prawie 90% ankietowanych sądzi, że roczne zasoby Ziemi w rzeczywistości wystarczają nam na 5 do 10 lat. To pokazuje, że w kwestii ekologicznej świadomości jest jeszcze wiele do zrobienia.Zmiana podejścia do odpowiedzialności za naszą planetę powinna obejmować szereg różnych wyzwań – od zmian zmierzających do ograniczenia nadmiernego już konsumpcjonizmu po zmiany dotyczące działalności gospodarczej na całym świecie. Jest to sprawa globalna, a nie tylko lokalna.Największy problem ze zrównoważonym korzystaniem z zasobów Ziemi ma Katar, który zużywa je w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku. Najmniej Kirgistan, który aż do 26 grudnia będzie mógł czerpać zasoby bez zapożyczania zasobów od kolejnych pokoleń.Z roku na rok Dzień Długu Ekologicznego wypada coraz szybciej nie tylko na świecie. W Polsce Dzień Długu Ekologicznego w tym roku był już 15 maja. Rok temu data ta przypadała 19 maja.