Wyprawka szkolna. Czy promocja „back to school” się opłaca?

Wprawdzie wakacje w pełni, ale witryny sklepów oraz półki hiper- i supermarketów powoli zaczynają nas kusić hasłem „back to school”. Atrakcyjne ceny mają skusić rodziców do wcześniejszego skompletowania wyprawki szkolnej. Czy takie zakupy mają ekonomiczny sens? Odpowiedzi no to pytanie udziela ekspert portalu Kapitalni.org.

Sztab marketingowców w walce o rodzica

- Od sierpnia trwają sklepowe kampanie „back to school”. Półki uginają się pod ciężarem nowych kolekcji plecaków i przyborów szkolnych z najmodniejszymi motywami sezonu. Zawsze lepiej sprawdzić, czy ceny z tych promocji są rzeczywiście okazyjne. Znacznie korzystniej jest zrobić część zakupów na przykład w lipcu. Wtedy skorzystamy z niższych cen pożądanych produktów. Bardzo często sklepy podwyższają ceny w „gorących” okresach. Klienci nieświadomie przepłacają – mówi Tomasz Jaroszek z Kapitalni.org

Jak mądrze kupić wyprawkę szkolną?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Wyprawka szkolna Czy warto korzystać z promocji "back to school"?

Kupuj, po co przyszedłeś

Oglądaj offline, kupuj online

- Jeśli macie możliwość, obejrzyjcie produkt, który chcecie kupić, stacjonarnie. Sprawdzenie na żywo, czy plecak ma odpowiednie wymiary a buty dobrze leżą, jest bardzo wygodne. Później możemy zweryfikować ceny sklepów internetowych – mówi Tomasz Jaroszek.

Skorzystaj z dofinansowania 300+

Kiedy zostanie wypłacone 300 zł na dziecko?

Jak ograniczyć wydatki na wyprawkę szkolną?

Podchodź krytycznie do promocji „back to school”

Sprawdzaj ceny w kilku sklepach, również internetowych

Sprawdź jakie przybory szkolne z zeszłego roku można wykorzystać w nowym

Przygotuj listę zakupów

Pamiętaj o złożeniu wniosku o dofinansowanie 300+

Wszelkiego rodzaju promocje to nic innego niż sposób komunikacji marek z klientami. Służą one przede wszystkim zwiększeniu popytu na dany towar. Sprzedawcy wywierają wpływ na kupujących, dostarczając im informacji, obiecując i zachęcając do zakupów.Zabiegiem chętnie stosowanym przez sklepy jest ekspozycja towarów, na które popyt wzrasta jedynie sezonowo. Widać to wyraźnie w okresie przedświątecznym, ale również w wakacyjnym, kiedy to eksponowane są artykuły konieczne do skompletowania wyprawki szkolnej.Często kupujemy produkty, które są nam niepotrzebne. Odpowiednie przygotowanie przed wycieczką do supermarketu nikomu nie zaszkodzi.Przede wszystkim warto wspólnie z dzieckiem zrobić porządki w jego pokoju. „Cudownie” odnalezione czyste zeszyty można wykorzystać w kolejnym roku szkolnym. Może okazać się, że farby z poprzedniego roku szkolnego są prawie niezużyte i nie ma potrzeby kupowania nowego plecaka.Lista zakupów to postawa oszczędności. Jeśli nie chcecie kupić rzeczy, które okażą się dziecku niepotrzebne, zróbcie listę zakupów. Spis potrzebnych artykułów najlepiej przygotować w na podstawie planu lekcji dziecka. Niestety nie znamy go w lipcu. Jednak można sprawdzić w internecie czy w kolejnej klasie dochodzi nowy przedmiot i odpowiednio się przygotować. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy nauczyciel polskiego będzie wymagał w nowym roku szkolnym zeszytu w trzy linie, czy jedną, lepiej poczekać. Zawsze pojedyncze brakujące rzeczy można dokupić w pierwszych dniach września.Wybierając droższe elementy wyprawki, opłaca się sprawdzić, czy inne sklepy oferują je w niższej cenie. Z pewnością atrakcyjną ofertą mogą się pochwalić sklepy internetowe. Ponoszą niższe koszty stałe niż stacjonarne. Dzięki temu przyciągają klientów atrakcyjnymi cenami. Warto z ich propozycji skorzystać.Już drugi rok można skorzystać z programu „Dobry start”. W roku szkolnym 2018/2019 z programu 300+ skorzystało 4,4 miliona dzieci. W tym roku zasady przyznawania świadczenia się nie zmieniają.Wsparcie przysługuje na każde dziecko do 20 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Pieniądze nie będą wypłacane rodzicom przedszkolaków i studentów.Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać w sposób tradycyjny lub elektronicznie. W pierwszym przypadku należy to zrobić w urzędzie miasta, gminy lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Dokładnie tam, gdzie składamy wnioski o 500+ Jeżeli chcecie złożyć wniosek o 300+ nie wychodząc z domu, skorzystajcie z portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo bankowości elektronicznej.Wnioski tradycyjne będzie można składać od 1 sierpnia do 30 listopada, natomiast w wersji elektronicznej od 1 lipca.Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych później urzędy będą miały 2 miesiące.