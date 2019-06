Ceny żywności coraz dotkliwsze

Koszty utrzymania są wyższe niż rok temu - uważa 83 proc. uczestników kwietniowego badania KPF i IRG SGH „Sytuacja na rynku consumer finance”. Za taki obrót spraw w głównej mierze odpowiadają rosnące ceny żywności, na które wskazało prawie 90 proc. badanych. Wpływają one na budżety niemal 60 proc. gospodarstw domowych.

– Według oficjalnych statystyk, wzrost cen żywności jest rzeczywiście większy niż ogólny poziom cen (CPI). W kwietniu br. wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 3,3 proc. r/r, podczas gdy ogólny poziom cen wzrósł o 2,2 proc. r/r. Warto zauważyć, że pomimo relatywnie niskiego ich wzrostu, odczucia gospodarstw domowych są obciążone pesymizmem – aż 51 proc. badanych wskazało, że wzrost cen żywności jest znaczący. W przypadku tego typu badań w Polsce typowe jest, że respondenci „przejaskrawiają” opnie w zakresie wzrostu cen, co wynika z uwagi na duże znaczenie tych wydatków w domowym budżecie – tłumaczy dr Sławomir Dudek z IRG SGH.



Koszty utrzymania/ceny art. spożywczych w porównaniu do syt. sprzed 12 m-cy W opinii respondentów wzrost cen żywności był silniejszy niż ogólnych kosztów utrzymania.

– Nie jest to zaskakujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że udział wydatków na żywność i napoje w typowym koszyku polskiego gospodarstwa domowego jest relatywnie wysoki, bo około 25 proc. koszyka CPI – dodaje dr Sławomir Dudek.

– Fakt, że co piąty Polak już zareagował na wzrost cen towarów spożywczych opóźnieniami w dokonywaniu spłaty bieżących zobowiązań nie jest dobrą informacją dla wierzycieli. Potrzebne jest dalsze monitorowanie sytuacji jeśli chodzi o moralność finansową w zakresie wywiązywania się z zobowiązań – twierdzi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Co więcej, będzie to miało zapewne negatywny wpływ na dostęp do kredytów i pożyczek. Może również skutkować gorszą jakością portfeli kredytowych sektora bankowego i niebankowego w najbliższych miesiącach.



Wzrost cen towarów spożywczych - reakcje Ankietowani najczęściej decydowali się na ograniczenie innych niż żywność zakupów (jak wydatki na remont lub wyposażenie domu, udział w kulturze czy zakup ubrań).

Co kwartał KPF i IRG SGH pytają Polaków o ich opinie odnośnie procesów inflacyjnych. Zapytania te odnoszą się zarówno do poziomu cen, jak i ogólnych kosztów utrzymania . Te ostatnie rosną już od przełomu lat 2015/2016, a więc od chwili, kiedy w naszym kraju zaczęła ustępować deflacja. Przybywa również ankietowanych, którzy oceniają, że bieżące, łączne koszty utrzymania są wyższe aniżeli rok wcześniej. Dziś takie spostrzeżenia towarzyszą przeszło 83 proc. O spadkach mówi zaledwie 0,2 proc. badanych, a 16,6 proc. uznaje, że są one identyczne jak przed rokiem.Respondentów zapytano również o zmiany cen żywności na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. W ich opinii okazał się on silniejszy niż wzrost ogólnych kosztów utrzymania. Co piąty z ankietowanych (21 proc.) sądzi, że obecne ceny żywności są wyraźnie wyższe od ubiegłorocznych, a 38 proc. uważa je za nieco wyższe. Łącznie zatem aż 89,3 proc. Polaków jest zdania, że za żywność płaci dziś więcej niż przed rokiem.Respondentom, którzy podzielili się swym przekonaniem o wzroście cen żywności, zadano także pytanie o wpływ tego wzrostu na ich budżety domowe. Blisko 60 proc. gospodarstw domowych wskazało, że wpływ ten jest duży lub bardzo duży. Około 23 proc. oceniło, że wzrost cen żywności miał mały wpływ, a 17,4 proc. że neutralny.Aby zbadać, czy wzrost cen żywności zmusza do odpowiedniego dostosowania swojego budżetu domowego, respondentom, którzy ocenili wpływ wzrostu cen żywności na ich budżet domowy jako duży, zadano dodatkowe pytanie: „Jeśli odczuli Państwo negatywnie wzrost cen towarów spożywczych, to jak na niego zareagowaliście?”. Ankietowani najczęściej decydowali się na ograniczenie innych niż żywność zakupów (jak wydatki na remont lub wyposażenie domu, udział w kulturze czy zakup ubrań). Na ten wariant wskazało 78 proc. badanych gospodarstw domowych. Kolejnym najczęściej wybieranym wariantem jest kupowanie towarów spożywczych mniej znanych, a przez to tańszych producentów (ok. 76 proc.). Następnie badani decydowali się na ograniczenie ilości kupowanych towarów spożywczych (ok. 72 proc.). Najrzadziej wskazywaną opcją były opóźnienia w dokonywaniu spłaty bieżących zobowiązań za gaz, prąd, wodę czy raty kredytów i pożyczek. Tę opcję wybrało 23,7 proc. uczestników badania.