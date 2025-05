Sustainability-Linked Loans (SLL) to forma finansowania kredytem, w której wysokość płaconych przez kredytobiorcę odsetek jest zależna od zrealizowania przyjętych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. "W ostatnim czasie nasilała się krytyka firm, które prowadziły działalność mającą negatywny wpływ na środowisko, a mimo to pozyskiwały takie finansowanie. W efekcie w marcu br. Loan Market Association (LMA) opublikowało aktualizację wytycznych dla rynku SLL, które mają przeciwdziałać takim praktykom. Choć to dobry kierunek zmian, jednak zapewne jeszcze niewystarczający z perspektywy największych krytyków tych rozwiązań." - podkreśla Adrian Krzyżanowski z kancelarii Wolf Theiss.

Również w Polsce banki aktywnie oferują produkty SLL, stosując międzynarodowe standardy. Wysokość marży kredytowej w takich produktach jest uzależniona od zrealizowania przez kredytobiorcę określonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a najczęstsza obniżka marży jest w przedziale 0,05-0,15%, co stanowi dodatkową motywację dla kredytobiorcy do wdrażania strategii ESG. – mówi Adrian Krzyżanowski z kancelarii Wolf Theiss.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Sustainability-Linked Loans coraz popularniejsze dzięki nowym wytycznym Loan Market Association W odróżnieniu od tradycyjnych „zielonych” kredytów, środki z SLL mogą być przeznaczone na dowolne cele korporacyjne, jednak warunki finansowe, takie jak oprocentowanie kredytu, a konkretnie marża, są uzależnione od realizacji określonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze ESG.

Pierwsze wytyczne LMA dla rynku kredytów SLL powiązane były z ogólną strategią CSR kredytobiorcy, zakładały ustalenie mierzalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskazywały też na konieczność raportowania i zalecały, aby kredytobiorcy weryfikowali swoje wyniki we współpracy z audytorem lub firmą ratingową. - podkreśla Adrian Krzyżanowski.

Od czasu pierwszej publikacji, wytyczne dla SLL były aktualizowane, aby odzwierciedlić rozwój rynku i zapewnić ich zgodność z najlepszymi praktykami. Ostatnio, tj. w marcu 2025 roku, zostały opublikowane zaktualizowane zasady dla kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, wraz z towarzyszącymi dokumentami wyjaśniającymi, mające na celu przeciwdziałanie min. greenwashingowi. - podkreśla ekspert z kancelarii Wolf Theiss.

Ważne, by cele stawiane przy okazji SLL były istotne dla działalności przedsiębiorstwa. Przykładowo takim celem dla spółki z branży modowej (fast fashion) nie powinna być modernizacja oświetlenia sklepowego na bardziej energooszczędne w sytuacji masowej nadprodukcji ubrań skutkującej utylizacją starych kolekcji lub przy jednoczesnym zatrudnianiu młodocianych przy produkcji ulokowanej gdzieś w krajach trzeciego świata. - zauważa Adrian Krzyżanowski.

LMA wyciągnęła wnioski z pojawiających się kontrowersji i stara się ograniczyć greenwashing, ale prawdziwa skuteczność tych instrumentów zależy od tego jak rzetelnie i odważnie będą stosowane przez banki i kredytobiorców oraz czy SLL KPIs będą jawne i weryfikowalne zewnętrznie. - podsumowuje Adrian Krzyżanowski.

