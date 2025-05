Złagodzenie napięć USA-Chiny napędza wzrost surowców

Złagodzenie napięć handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi przyniosło znaczące ożywienie na rynkach surowcowych. W wyniku zawarcia tymczasowego porozumienia, w ramach którego Chiny obniżyły cła na towary z USA z 125% do 10%, a Stany Zjednoczone zredukowały swoje taryfy z 145% do 30%, ceny wielu surowców odnotowały wzrosty. Porozumienie obowiązuje przez 90 dni i zakłada stworzenie mechanizmu umożliwiającego kontynuację rozmów między obiema stronami.

Najbardziej zauważalny wzrost zanotowała ropa WTI, której cena podniosła się o 1,5%, osiągając poziom 61.95 USD za baryłkę. Rynki surowcowe odetchnęły z ulgą, a pozytywny trend objął również miedź, gaz ziemny, soję oraz rudę żelaza. Choć krótkoterminowe szkody w globalnym popycie już się dokonały, zmniejszenie napięć handlowych usunęło z rynku jedno z głównych źródeł ryzyka dalszego spadku cen ropy. Obecnie za nowe „dno cenowe” uznaje się poziom około 60 USD za baryłkę.Sytuacja ta wpłynęła również na zachowanie inwestorów. Fundusze hedgingowe zmniejszyły swoje zaangażowanie w pozycje krótkie – obecnie stanowią one 82% wszystkich zakładów, wobec wcześniejszych 91%. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost cen surowców były pozytywne sygnały z rozmów nuklearnych pomiędzy USA a Iranem, co może w przyszłości przełożyć się na zwiększenie podaży irańskiej ropy.Zwyżkujące ceny surowców przełożyły się również na wzrost wartości akcji spółek z sektora wydobywczego i energetycznego. Zyskały między innymi Glencore i Rio Tinto, a także Exxon Mobil i Chevron. Wzrosty objęły także firmy związane z technologiami bateryjnymi – akcje Fluence Energy wzrosły o 23%, a Sunrun o 16% w czasie wczorajszej sesji.Z kolei złoto, traktowane tradycyjnie jako bezpieczna przystań w okresach niepewności, straciło na wartości. Spadek cen tego metalu był efektem zmniejszonego zapotrzebowania na aktywa defensywne oraz deeskalacji napięć między Indiami a Pakistanem. W rezultacie akcje głównych producentów złota, takich jak Newmont czy Barrick, straciły ponad 6%.Pomimo chwilowej ulgi, jaką przyniosło porozumienie handlowe, rynki pozostają ostrożne. Wysoki poziom niepewności co do przyszłego rozwoju relacji między Chinami a USA sprawia, że sytuacja nadal wymaga uważnego monitorowania.