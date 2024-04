Indeks ISM umocnił dolara

W poniedziałek giełdy w Europie były zamknięte. Na Wall Street otrzymaliśmy wzrost indeksu Dow Jones o 0,6 proc. oraz SP500 o 0,2 proc. a także kosmetyczny spadek Nasdaq Composite o 0,1 proc. Dolar zyskał po lepszych danych na temat ISM dla przemysłu. Nastroje wśród menedżerów ds. zakupów w USA wydają się ponownie poprawiać. Rentowności 2-letnich rządowych obligacji USA urosły powyżej poziom 4,7 proc.

Kolejne dane potwierdzają, że Fed może pozwolić sobie na utrzymanie stopy funduszy federalnych na obecnym wysokim poziomie przez dłuższy czas, niż wcześniej zakładał rynek. Mowa tu o lepszych wskaźnikach PMI oraz ISM. W piątek Jeromie Powell z Fed podczas swojego wystąpienia dał kilka uwag wskazujących, że Rezerwa Federalna potrzebuje większej pewności co do spadku inflacji, zanim zacznie obniżać koszt pieniądza.Dolar zdecydowanie zyskał po danych makro, które rynek otrzymał w poniedziałek. Zarówno indeks PMI jak i ISM dla amerykańskiego przemysłu uplasował się powyżej granicznego poziomu 50 pkt. Wskaźniki wypadły odpowiednio na poziomie 52,5 pkt. oraz 50,3. Silnie urósł subindeks cen płaconych do 55,8 pkt. Lepsze okazały się również nowe zamówienia (51,4 pkt.). Dobre dane z amerykańskiej gospodarki powodują, że rynek lekko dostosował swoją wycenę (w stronę bardziej restrykcyjną) dotyczącą ścieżki stóp procentowych w USA. Rentowności rządowych obligacji USA zyskały, 2-letnie papiery urosły powyżej 4,70 proc. W konsekwencji danych kurs EUR/USD zniżkował w poniedziałek do 1,0730 co przełożyło się bezpośrednio na wzrost pary walutowej USD/PLN powyżej 4,00.Obecnie rynek daje niewiele ponad 55 proc. szans na realizacje scenariusza pierwszej obniżki przez Fed w czerwcu. Łącznie w tym roku kontrakty na stopę funduszy federalnych wskazują na 67 punktów bazowych obniżki co oznacza spadek z 73 pb w ostatni czwartek.Para EUR/USD coraz mocniej zbliża się do okrągłego poziomu 1,07, który jest wsparciem horyzontalnym wynikającym z dołka ustanowionego w połowie lutego. Dziś uwaga inwestorów będzie skupiona na ankiecie JOLTS, jutro rynek będzie oceniał raport ADP oraz ISM dla usług a w piątek otrzymamy kulminację czyli miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy.Z krajowych wydarzeń otrzymamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Tu zmian nie powinniśmy doświadczyć. Ciekawie zapowiada się piątkowa konferencja po posiedzeniu, szczególnie w kontekście ostatniego zaskoczenia w danych na temat inflacji CPI, która zniżkowała do poziomu 1,9 proc. r/r – najniższego od marca 2019 roku.