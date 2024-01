Emisja papierów wartościowych przy użyciu technologii blockchain zdobywa uznanie inwestorów

Digital Securities Issuance, czyli proces wprowadzania cyfrowych instrumentów finansowych na rynek, zdobywa coraz większe uznanie inwestorów. To nie tylko nowoczesna odpowiedź na rosnące potrzeby rynku, ale także rewolucyjna zmiana w sposobie, w jaki inwestycje są emitowane, kupowane i sprzedawane. Na rynku pojawiają się już platformy zapewniające DSI, które w przyszłości dostarczą więcej cyfrowych usług dla sektora finansowego.

Cyfrowa emisja papierów wartościowych

Digital Securities Issuance przynosi nową erę w świecie papierów wartościowych, eliminując zbędne procedury biurokratyczne i umożliwiając inwestorom skorzystanie z nowoczesnych technologii w obszarze finansów. To nie tylko innowacyjne podejście, ale i ewolucja, która kształtuje przyszłość obrotu papierami wartościowymi. Klienci, którzy decydują się na korzystanie z rozwiązań typu DSI zauważają poprawę procesów transakcyjnych, zwiększoną dostępność do kapitału oraz większą przejrzystość i bezpieczeństwo. Połączenie tych zysków realnie przekłada się na rozwój biznesowy – Grzegorz Wylęgała, Senior Director z Capgemini Polska.

DSI as-a-service

Blockchain czyli, technologia stojąca za kryptowalutami, nie tylko wstrząsnęła światem finansów, ale także zdobyła uznanie jako katalizator zmian w różnych branżach. W obszarze finansów, blockchain stał się kluczowym graczem, wprowadzając nową erę bezpieczeństwa transakcji oraz efektywności operacyjnej.Dzięki tej technologii możliwe stało się wyeliminowanie potrzeby pośredników, umożliwiając bezpieczne i bezpośrednie transakcje między stronami. Sektor finansowy zaczyna korzystać z tego bezpiecznego, zdecentralizowanego środowiska, co przyczynia się do ograniczenia ryzyka i zwiększenia przejrzystości operacji.Blockchain to technologia o wielu zaletach, w tym wysokiej odporności na oszustwa i bezpieczeństwie. Jednak należy pamiętać, że transakcje w blockchain nie zawsze są realizowane natychmiast. Często trwa to kilka minut, zanim transakcja zostanie dodana do bloku i przesłana do wszystkich węzłów sieci. W porównaniu z klasycznymi metodami tradingu, może to być postrzegane jako niedogodność.Dodatkowo, jedną z kluczowych zmian, które wprowadził blockchain jest tokenizacja aktywów, co oznacza, że tradycyjne aktywa, takie jak nieruchomości czy sztuka, mogą być reprezentowane cyfrowo. To otwiera nowe perspektywy dla inwestycji, umożliwiając łatwiejszy dostęp do wartościowych obiektów. Przy pomocy blockchaina, handel aktywami stał się bardziej dostępny, elastyczny i zgodny z zasadami bezpieczeństwa.Warto też zwrócić uwagę na koszty. Przykładowo, przesłanie miliona dolarów w formie Ether na platformie Ethereum wiąże się z niewielkim obciążeniem - tylko kilka do kilkunastu dolarów. To stanowi znaczącą różnicę w porównaniu z tradycyjnymi systemami finansowymi, takimi jak SWIFT.Dzięki technologii blockchain możliwe stało się cyfrowe emitowanie papierów wartościowych. Obecnie, zamiast tradycyjnych form, takich jak akcje czy obligacje, inwestorzy mają dostęp do nowych, elektronicznych wersji, co ułatwia dynamiczne i elastyczne transakcje online.Blockchain oferuje pełną transparentność i audytowalność transakcji, co jest szczególnie przydatne dla różnego rodzaju organów nadzorczych. Każda transakcja jest rejestrowana i może być śledzona, co zwiększa zaufanie i bezpieczeństwo. Dzięki blockchainowi inwestorzy mogą bezpośrednio wykonywać transakcje, pomijając biura maklerskie. To rozwiązanie samo w sobie staje się systemem transakcyjnym, do którego każdy ma dostęp.Jedną z kluczowych zalet blockchainu jest możliwość prowadzenia giełd i wykonywania transakcji przez całą dobę, bez przerw. To zapewnia większą elastyczność i dostępność usług finansowych dla użytkowników na całym świecie. Co więcej, ta technologia wprowadziła model UTXO (unspent transaction output), który różni się od tradycyjnego modelu account/balance. Oferuje on unikalne podejście do zarządzania transakcjami i saldem.DSI umożliwia firmom globalne dotarcie do inwestorów, eliminując bariery związane z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Dzięki cyfrowym papierom wartościowym i zastosowaniu nowoczesnych technologii, firmy zyskują szerszy dostęp do kapitału i mogą pozyskiwać środki od inwestorów z różnych regionów świata. To otwiera nowe horyzonty dla rozwoju biznesu, umożliwiając przedsiębiorstwom skuteczniejsze konkurowanie na globalnej scenie.Korzystanie z usługi DSI w modelu „as-a-Service” ma swoje dodatkowe zalety. Przekłada się m.in. na optymalizację procesów związanych z emisją papierów wartościowych. Firmy mogą zminimalizować biurokrację i zoptymalizować proces zarządzania instrumentami finansowymi, co nie tylko zwiększa efektywność, ale także znacząco redukuje koszty związane z tradycyjnymi metodami emisji. To istotne dla przedsiębiorstw, które dążą do osiągnięcia konkurencyjności i elastyczności w zmieniającym się środowisku rynkowym. Inicjatywa DSI ma na celu rozszerzenie oferty produktów finansowych o aktywa dostępne na publicznych i prywatnych blockchainach, co otwiera nowe możliwości w zakresie cyfrowej emisji papierów wartościowych.Warto również pamiętać, że platformy oferujące cyfrową infrastrukturę dla rynku finansowego, będą w przyszłości rozwijanie i poszerzane o kolejne rozwiązania. Warto rozważyć korzystanie z nich już teraz, aby ułatwić firmie stopniową cyfrową transformację.