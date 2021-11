Chiny zaskakują pozytywnie

Początek tygodnia zaczął się od dobrych danych z Państwa Środka. Zaskoczyła produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Nadal jednak dynamika wzrostu pozostaje słaba. Konsumpcja raczej nie dogoni w najbliższym czasie poziomu sprzed pandemii. Indeks Hang Seng na dzisiejszej sesji wypadł dość płasko. Inne giełdy azjatyckie radziły sobie lepiej. Koreański KOSPI zyskał ponad 1 proc.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dane o aktywności gospodarczej w Chinach za października okazały się lepsze od konsensusu, co wydaje się być pierwszą pozytywna informacją po wielu negatywnych nagłówkach w ostatnich miesiącach. Szczególnie dobrze wypadła sprzedaż detaliczna, która urosła o 4,9 proc. rok do roku. Miesiąc wcześniej odczyt był na poziomie 4,4 proc. Oczekiwania pokazywały wzrost na poziomie 3,7 proc. Z kolei produkcja przemysłowa wzrosła o 3,5 proc. r/r, we wrześniu było to 3,1 proc. Szczególnie zyskały inwestycje w środki trwałe (6,1 proc w okresie styczeń – październik). Dane wyższe od oczekiwań mogą cieszyć, jednak sama dynamika wzrostu pozostawia wiele do życzenia. Prognozy pokazują, że niestety konsumpcja nie wróci szybko na poziomy sprzed wybuchu pandemii. Oznacza to, że COVID-19 przyniósł trwałe szkody dla popytu krajowego. Pamiętajmy, że konsumpcja stanowi ok. dwie trzecie gospodarki, dlatego też dane wskazują na dość ponure perspektywy na przyszłość. Nastroje na rynku chińskim ostatnio pogorszyły się znacznie. To oczywiście efekt niewypłacalności w sektorze nieruchomości oraz kryzysu energetycznego. Widać dużą zdolność Pekinu do kontrolowania gospodarki. W ostatnim czasie dzięki interwencji rządu produkcja węgla wzrosła o 4 proc. r/r z -0,9 proc w poprzednim miesiącu.W piątek światło dzienne ujrzały dane na temat wzrostu gospodarczego w Polsce w trzecim kwartale. Dane zaskoczyły pozytywnie. Wzrost kwartał do kwartału wyniósł 2,1 proc. (oczekiwano 1,8 proc.). Pomimo postępujących ograniczeń, które weszły w życie w Polsce od końca lutego i które trwały przez większą część II kwartału, w całym pierwszym półroczu odnotowano wyższą od oczekiwań realną aktywność gospodarczą. W rezultacie w trzecim kwartale nasza gospodarka miała mniej do nadrobienia. Złoty pomimo dobrych danych nadal jest słaby. PLN jest pod wpływem globalnego sentymentu. Spadki EUR/USD nie pomagają w aprecjacji naszej waluty. Złotemu nie pomógł wywiad prof. Glapińskiego dla PAP, w którym stwierdził, że wzrost kosztu pieniądza na kolejnym posiedzeniu (grudniowym) jest bardziej prawdopodobne niż brak jakiegokolwiek ruchu.EUR/PLN po raz kolejny przetestował opór techniczny na 4,6480. Para walutowa prawie dotarła do 4,65. Dziś rano widać, że sforsowanie tego poziomu nie będzie aż tak łatwe. Aktualne kurs schodzi poniżej 4,63.