Surowce drożeją, akcje tanieją

Zapewne jednym z celów rozpoczętej przez Rosję wojny było wywołanie nerwowości na rynkach surowców, których eksport jest podstawowym źródłem dochodu dla tego kraju. Równocześnie kraje Zachodu będą starały się pozbawić agresora tego źródła dochodu, by ograniczyć jego możliwości kontynuowania wojny. To oczywiście prowadzi do wzrostów cen wielu surowców w szczególności energetycznych. Oczywiście nie sprzyja to rynkom akcji.

Dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową drożały o ponad 7 proc. wychodząc na najwyższy poziom od 2008 roku. W piątek ceny kontraktów na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie odrabiał duże czwartkowe straty rosnąc o 22,12 proc. W podobnej skali rosły – osiągając rekordowe poziomy nieco wyższe od szczytów z października i grudnia – ceny kontraktów na gaz ziemny na giełdach w Wielkiej Brytanii i Holandii.Cena kontraktów na pszenicę wyrównały poziom swych rekordów z 2008 roku. Najwyższy poziom od 2008 roku osiągnęły ceny kontraktów na cukier biały.O 13 proc. drożał dziś pallad, którego cena osiągnęła najwyższy poziom w historii. Najwyżej od 2020 roku była dziś cena złota. Cena kontraktów na miedź wyszła na najwyższy poziom w historii.W Azji i Oceanii wszystkie główne indeksy spadały w poniedziałkowy poranek. Najwięcej – prawie 4 proc. – tracił Hang Seng. Ten indeks i japoński Nikkei 225 (-2,94 proc.) ustanowiły dziś swe nowe roczne minima.Również prawie cała Europa otworzyła się na sporych minusach i wiele głównych indeksów ustanawiały dziś swe nowe roczne minima (DAX -4 proc., CAC 40 -3,93 proc. w okolicach 9:30). Wyjątkami były turecki XU-100 (Turcy się cieszą, że zaangażowanie Rosji na Ukrainie daje im wolną rękę na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce?) oraz norweski OSE (ropa).Kontrakty na amerykańskie indeksy traciły dziś rano prawie 2 proc.WIG-20 spadał dziś w okolicach godz. 9:30 o ponad 2 proc.Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krach strefy euro, które wyraźnie spadły w okresie minionych 2 tygodni, lekko rosły. Rentowności amerykańskich 10-latek były w pobliżu swoich 2-miesięcznych minimów.Kurs EUR/USD spadał o pół procenta w kierunku swoich „covidowych” dołków z wiosny 2020. Złoty ponownie słabł.Bitcoin tracił 2,6 proc. wobec dolara.