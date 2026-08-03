Mama 4+ w 2026 roku. Nie każda matka czwórki dzieci dostanie pełne świadczenie z ZUS

Wychowanie co najmniej czworga dzieci nie oznacza automatycznie prawa do pełnej emerytury „Mama 4+”. ZUS wyjaśnia, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma charakter wsparcia socjalnego i jego wysokość zależy od tego, czy osoba pobiera już emeryturę lub rentę. W praktyce część uprawnionych otrzymuje pełną kwotę, inni jedynie wyrównanie do wysokości najniższej emerytury.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Ile wynosi świadczenie Mama 4+ w 2026 roku?

Kiedy ZUS wypłaca tylko wyrównanie do emerytury?

Czy ojciec może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Mama 4+ w 2026 roku Nie każda osoba, która wychowała co najmniej czworo dzieci, otrzyma pełną kwotę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Zostało wprowadzone z myślą o osobach, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub musiały z niej zrezygnować, przez co nie wypracowały prawa do własnej minimalnej emerytury – mówi podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Z wnioskiem do nas mogą wystąpić także ojcowie po ukończeniu 65. roku życia, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, ale tylko w szczególnych sytuacjach, np. gdy matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę albo przez długi czas zaprzestała ich wychowywania – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Ile wynosi emerytura Mama 4+ w 2026 roku?

Inaczej jest, gdy własna emerytura jest równa lub wyższa od najniższej emerytury wtedy te dodatkowe pieniądze z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie przysługują – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Przypominam, że „Mama 4+” nie jest dodatkową emeryturą wypłacaną wszystkim rodzicom wielodzietnym. To świadczenie uzupełniające, którego zadaniem jest zagwarantowanie minimalnego poziomu zabezpieczenia osobom, które z powodu wychowywania licznej rodziny nie wypracowały prawa do odpowiednio wysokiej emerytury – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Kilka przykładów:

Pełna wypłata

Tylko wyrównanie do najniższej emerytury

Pieniądze z Mama 4+ nie przysługują

Także ojciec może otrzymać świadczenie

Warto wiedzieć

świadczenie obowiązuje od 2019 r.,

maksymalna kwota w 2026 r. wynosi 1 978,49 zł brutto,

ZUS może wypłacić pełną kwotę lub jedynie wyrównanie,

wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane „Mama 4+”, funkcjonuje od marca 2019 roku. Obecnie uzyskuje je około 60 tys. osób w Polsce. Co ciekawe, przeciętna kwota wypłacanego świadczenia jest znacznie niższa od najniższej emerytury i wynosi nieco ponad 1 tys. zł miesięcznie. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób otrzymuje z ZUS jedynie dopłatę do już pobieranej własnej emerytury lub renty.Według rzeczniczki, o emeryturę „matczyną „mogą ubiegać się przede wszystkim matki, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci oraz nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania,Wypłata przysługuje osobom mieszkającym w Polsce i posiadającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium kraju oraz spełniającym pozostałe warunki określone w ustawie. O jego przyznaniu każdorazowo decyduje ZUS po indywidualnej analizie sytuacji wnioskodawcy.Od 1 marca 2026 r. maksymalna wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi, czyli tyle, ile najniższa emerytura po tegorocznej waloryzacji.Rzeczniczka wyjaśnia, że wysokość wypłat zależy od sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie. Jeżeli nie dostaje ona emerytury ani renty – otrzymuje świadczenie w pełnej wysokości najniższej emerytury, natomiast jeżeli ma własną emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury – ZUS wypłaca jedynie wyrównanie do kwoty najniższej emeryturyPrzykładowo, osoba, która dostaje emeryturę w wysokości 1 500 zł brutto otrzyma z ZUS wyrównanie w wysokości 478,49 zł brutto, tak aby łączna kwota wyniosła 1 978,49 zł brutto.Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające można składać w każdej placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do przyznania świadczenia. Szczegółowe informacje oraz formularze są dostępne na stronie internetowej ZUS.Pani Teresa z Legnicy przez ponad 30 lat zajmowała się wychowaniem sześciorga dzieci. Zrezygnowała z pracy zawodowej, dlatego po osiągnięciu wieku emerytalnego nie miała prawa do własnej emerytury. Dzięki rodzicielskiemu świadczeniu uzupełniającemu otrzymuje dziś środki zapewniające minimalne zabezpieczenie finansowe.Pani Maria wychowała czworo dzieci i pobiera emeryturę w wysokości 1 650 zł brutto. Ponieważ jej świadczenie jest niższe od najniższej emerytury, ZUS wypłaca jej rodzicielskie świadczenie uzupełniające jako dopłatę. W 2026 r. otrzymuje wyrównanie do kwoty 1 978,49 zł brutto, a więc dopłatę w wysokości 328,49 zł brutto. ZUS nie wypłaca drugiej emerytury, lecz uzupełnia już pobierane świadczenie.Pani Krystyna wychowała czworo dzieci i pobiera emeryturę w wysokości 2 350 zł brutto. Mimo że spełnia warunek dotyczący liczby wychowanych dzieci, nie otrzyma świadczenia „Mama 4+”, ponieważ jej emerytura jest wyższa od najniższej emerytury. Program nie przysługuje wszystkim rodzicom wielodzietnym – jest skierowany do osób, które nie mają zapewnionych niezbędnych środków do życia.Pan Jan samotnie wychował czworo dzieci po śmierci żony. Po ukończeniu 65 lat złożył wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ustawa przewiduje możliwość przyznania świadczenia ojcu, ale tylko w szczególnych przypadkach, m.in. po śmierci matki dzieci, ich porzuceniu lub długotrwałym zaprzestaniu wychowywania dzieci przez matkę.