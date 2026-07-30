eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynki wątpią w determinację Fed do walki z inflacją?

Rynki wątpią w determinację Fed do walki z inflacją?

2026-07-30 12:58

Rezerwa Federalna pozostawiła główną stopę procentową bez zmian, w przedziale 3,5-3,75%. Była to piąta z rzędu decyzja o utrzymaniu kosztu pieniądza na dotychczasowym poziomie. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się dziewięciu członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, natomiast Lorie Logan, Beth Hammack i Neel Kashkari głosowali za podwyżką stóp o 25 pb. Rosnące podziały w FOMC wskazują, że część decydentów coraz bardziej obawia się utrwalenia podwyższonej inflacji. Kevin Warsh przekonywał, że rezygnacja z podwyżki nie oznacza bierności banku centralnego. Podkreślił, że cel inflacyjny Fedu nadal wynosi 2% i nie istnieje żaden nieformalny, wyższy poziom, który władze monetarne byłyby skłonne zaakceptować. Jednocześnie nie wyjaśnił jednoznacznie, dlaczego Komitet zdecydował się wstrzymać z zacieśnieniem polityki pieniężnej ani czy poprze podwyżkę, jeżeli inflacja nie zacznie wyraźnie spadać.

Przeczytaj także: FED między pauzą a podwyżką stóp

Preferowana przez Fed miara inflacji wzrosła w maju do 3,4% w ujęciu rocznym. Czerwcowe dane dotyczące cen konsumenckich i producenckich okazały się jednak niższe od oczekiwań, co ograniczyło presję na natychmiastowe podniesienie stóp. Warsh zwrócił również uwagę, że od poprzedniego posiedzenia wzrosły rynkowe stopy procentowe. Jego zdaniem doprowadziło to do zaostrzenia warunków finansowych i częściowo zastąpiło działanie, które Fed musiałby w innych okolicznościach przeprowadzić poprzez podwyżkę kosztu pieniądza.

Argument ten nie przekonał jednak części inwestorów i ekonomistów. Ich zdaniem rentowności obligacji wzrosły przede wszystkim wskutek narastających wątpliwości dotyczących wiarygodności banku centralnego, a nie dzięki skutecznej komunikacji jego władz. Sposób, w jaki Warsh przedstawił stanowisko Fedu, osłabił zaufanie części rynku do determinacji Rezerwy Federalnej w walce z inflacją. Po konferencji prasowej JPMorgan przesunął prognozowany termin kolejnej podwyżki stóp z drugiej połowy 2027 r. na grudzień 2026 r. Zagregowane prawdopodobieństwo podwyżki o 50 pb, do przedziału 4%-4,25%, pod koniec stycznia 2027 roku, wynosi obecnie ok. 64%.

Reakcja rynków była niejednoznaczna. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych USA spadła, natomiast rentowności papierów długoterminowych wzrosły do poziomów niewidzianych od prawie 20 lat. Jednocześnie wyraźnie obniżyły się ceny akcji. Inwestorzy zaczęli obawiać się, że Fed może tolerować inflację utrzymującą się zbyt długo powyżej celu, co z czasem prowadziłoby do wzrostu oczekiwań inflacyjnych i utrwalenia wysokich kosztów finansowania. Do najważniejszych czynników zwiększających presję cenową należą wysokie ceny ropy związane z konfliktem z Iranem, nowe cła oraz silny popyt napędzany inwestycjami w sztuczną inteligencję. Jednocześnie sytuacja w realnej gospodarce pozostaje stosunkowo dobra. Rynek pracy jest stabilny, zatrudnienie rośnie w umiarkowanym tempie, a aktywność gospodarcza rozwija się, według oceny Fedu, w solidnym tempie. Mocne pozostają również inwestycje kapitałowe i wzrost produktywności.

Warsh nie przedstawił konkretnego planu sprowadzenia inflacji do celu, czym mógł w ocenie części uczestników rynku osłabić swoją wiarygodność i zwiększyć presję na rzeczywistą podwyżkę stóp. Przewodniczący może mieć trudności z kierowaniem coraz bardziej podzielonym Komitetem. Jeżeli inwestorzy uznają, że Fed nie jest wystarczająco zdeterminowany, aby ograniczyć wzrost cen, konsekwencją mogą być trwale wyższe rentowności obligacji oraz dalszy wzrost oczekiwań inflacyjnych. Warsh nie zapowiedział podwyżki stóp, przyznał jednak, że instrument ten może zostać wykorzystany, jeżeli inflacja pozostanie podwyższona w okresie objętym prognozami. Kolejne decyzje będą więc w dużej mierze zależały od napływających danych, zwłaszcza dotyczących inflacji, cen energii i rynku pracy. Jeśli następne odczyty potwierdzą utrzymywanie się silnej presji cenowej, do trzech zwolenników podwyżki mogą dołączyć kolejni członkowie FOMC, zwiększając prawdopodobieństwo ruchu już we wrześniu. Obecnie para walutowa EURUSD znajduje się na poziomie 1,14478, gdzie zareagowała na opór horyzontalny.
Przeczytaj także: Rekordowy kwartał TSMC i wyższe prognozy Rekordowy kwartał TSMC i wyższe prognozy

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Iran przyspieszył eksport ropy przed blokadą USA

Iran przyspieszył eksport ropy przed blokadą USA

Nowy tydzień ale stare problemy?

Nowy tydzień ale stare problemy?

Złoty pod presją po łagodniejszym tonie RPP

Złoty pod presją po łagodniejszym tonie RPP

Rynek pracy USA pod presją oczekiwań

Rynek pracy USA pod presją oczekiwań

Dolar czeka na sygnały Warsha?

Dolar czeka na sygnały Warsha?

Oczy rynku zwrócone na PCE

Oczy rynku zwrócone na PCE

Pokój USA z Iranem zależny od frontu izraelsko-libańskiego?

Pokój USA z Iranem zależny od frontu izraelsko-libańskiego?

Rynek ropy odetchnął, lecz stabilizacja jest niepewna

Rynek ropy odetchnął, lecz stabilizacja jest niepewna

EBC przed decyzją w cieniu inflacji i spowolnienia

EBC przed decyzją w cieniu inflacji i spowolnienia

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Czy możliwe jest inwestowanie w nieruchomości bez pieniędzy? Ekspert, Dawid Worach, wyjaśnia.

Scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i za granicą

Scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i za granicą

Najbogatsi Polacy szybko się bogacą. Polska liderem wzrostu liczby multimilionerów

Najbogatsi Polacy szybko się bogacą. Polska liderem wzrostu liczby multimilionerów

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Rynek akcji, walut i surowców 27.06.-01.07.16

Rynek akcji, walut i surowców 27.06.-01.07.16

Decyzja FOMC spowoduje wzrost inflacji i załamanie USD?

Decyzja FOMC spowoduje wzrost inflacji i załamanie USD?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jaką kamerę do domu wybrać? Wi-Fi, 4G czy przewodową - sprawdź różnice przed instalacją

Jaką kamerę do domu wybrać? Wi-Fi, 4G czy przewodową - sprawdź różnice przed instalacją

Zarobki w farmacji 2026. Kto zarabia najwięcej i gdzie?

Zarobki w farmacji 2026. Kto zarabia najwięcej i gdzie?

Najbardziej zielone miasta w Polsce 2026. Ranking pokazuje wyraźnych liderów

Najbardziej zielone miasta w Polsce 2026. Ranking pokazuje wyraźnych liderów

Od 2 sierpnia 2026 r. firmy muszą ujawniać zastosowania AI - co musisz wiedzieć?

Od 2 sierpnia 2026 r. firmy muszą ujawniać zastosowania AI - co musisz wiedzieć?

TOP 7 trików e-sklepów, by nie przyjąć zwrotu lub reklamacji - jak bronić swoich praw

TOP 7 trików e-sklepów, by nie przyjąć zwrotu lub reklamacji - jak bronić swoich praw

HAMMER VENTUS 5G i nowe smartwatche. Polska marka pokazała nową serię urządzeń

HAMMER VENTUS 5G i nowe smartwatche. Polska marka pokazała nową serię urządzeń

Koniec adresu zameldowania? Rząd szykuje duże zmiany, jest termin

Koniec adresu zameldowania? Rząd szykuje duże zmiany, jest termin

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: