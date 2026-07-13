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Renta socjalna z ZUS - dla kogo, jakie warunki i jaka kwota?

2026-07-13 14:30

Renta socjalna z ZUS - dla kogo, jakie warunki i jaka kwota?

Renta socjalna z ZUS - dla kogo, jakie warunki i jaka kwota? © wygenerowane przez AI

Renta socjalna to wsparcie dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, a jej przyznanie nie zależy od stażu pracy ani miejsca zamieszkania. Najniższa kwota to 1.978,49 zł brutto, a przysługuje pełnoletnim osobom z całkowitą niezdolnością do pracy, która powstała przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki. Sprawdź, komu przysługuje, jakie są warunki i jakie obowiązki ciążą na beneficjentach.

Przeczytaj także: Renta socjalna - dla kogo i na jakich zasadach?


Z tego artykułu dowiesz się m.in.:


  • Czym jest renta socjalna i kto może ją otrzymać.
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rentę socjalną.
  • Jaka jest aktualna wysokość renty socjalnej i jak często jest waloryzowana.
  • Komu nie przysługuje renta socjalna i dlaczego.
  • Jakie obowiązki ciążą na osobach pobierających rentę socjalną wobec ZUS.


Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jej najniższa wysokość wynosi 1.978,49 z zł brutto. Renta podlega waloryzacji, która przeprowadzana jest od 1 marca każdego roku. Jest ona przyznawana na wniosek, po spełnieniu określonych warunków.

W 2025 roku ZUS wypłacał, co miesiąc renty socjalne dla 300,9 tys. osób (w 2024 - 297 tys.) w całej Polsce. Najwięcej rent w minionym roku było wypłacanych w województwach: mazowieckim 35,3 tys., śląskim 30,9 tys. i w Wielkopolsce 25,6 tys.

- Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że aby dostać rentę naruszenie sprawności organizmu musiało powstać przed ukończeniem 18. Roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

- Krótko mówiąc, warunkiem przyznania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnoletność oraz całkowita niezdolność do pracy, która powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie "od dzieciństwa" do ukończenia nauki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. -Osobą pełnoletnią jest nie tylko ta, która ukończyła 18 lat, ale także kobieta, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia - dodaje.

- Renta socjalna może być przyznane na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały – precyzuje Kowalska-Matis. - Renta socjalna może być również przyznana na czas określony w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest okresowa. Przyznanie oraz pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyjaśnia.

Według rzeczniczki, renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które czasowo przebywają za granicą, na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

Obowiązki wobec ZUS


- W momencie, gdy osoba dostająca rentę socjalną podejmie pracę powinna powiadomić nas o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Powinna także pamiętać o limitach dochodów - przestrzega.

Kto socjalnej nie dostanie?


Renta socjalna nie przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub pobierają świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. Ponadto renta socjalna nie będzie przyznawana osobom, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie przysługuje również w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie ma prawo do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2026 roku wynosi ona 5.935,47 zł brutto), przysługuje mu prawo do obu tych świadczeń.

W przypadku, gdy łączna kwota obu świadczeń przekroczy tą kwotę, ZUS obniży rentę socjalną. Należy jednak pamiętać, że obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co odpowiada kwocie 197,84 zł brutto. Jeśli natomiast kwota renty rodzinnej przekroczy 300 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna nie będzie przysługiwać.


Przeczytaj także: Renta socjalna: ile wynosi, kiedy i komu przysługuje? Renta socjalna: ile wynosi, kiedy i komu przysługuje?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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