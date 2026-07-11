Płatność kartą za granicą. Ten komunikat bankomatu może słono kosztować

Zapłacić w złotówkach czy w lokalnej walucie? To pytanie pojawiające się na ekranie terminala podczas wakacji może kosztować więcej niż wakacyjny drink. Wielu Polaków, kierując się wygodą, akceptuje przewalutowanie DCC i nieświadomie płaci więcej za każdą transakcję. Eksperci wyjaśniają, jak działa Dynamic Currency Conversion, kiedy korzystać z bankomatu za granicą i dlaczego lokalna waluta najczęściej oznacza realne oszczędności.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego płatność kartą za granicą w złotówkach może znacząco podnieść koszt zakupów?

Czym jest usługa Dynamic Currency Conversion (DCC) i kiedy warto z niej zrezygnować?

Czy na wakacjach lepiej korzystać z gotówki, czy płacić kartą?

Jakie błędy finansowe Polacy najczęściej popełniają podczas zagranicznych wyjazdów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Bankomat za granicą Dynamic Currency Conversion (DCC), czyli przewalutowanie oferowane przez terminal lub bankomat potrafi podnieść koszt transakcji nawet o kilkanaście procent

To trochę jak zamawianie ryby w restauracji bez pytania o cenę. Na początku wszystko wygląda niewinnie, a rachunek na końcu potrafi naprawdę zaskoczyć – uśmiecha się Łukasz Paszkiewicz, ekspert rynku walutowego i prezes Ekantor.pl.

Bankomat za granicą nie jest biurem informacji turystycznej

Bankomat za granicą jest trochę jak sprzedawca na bazarze. Oczywiście może zaproponować nam wygodne rozwiązanie, ale niekoniecznie będzie ono najkorzystniejsze dla naszego portfela – uważa Łukasz Paszkiewicz i dodaje, że największym błędem jest akceptowanie przewalutowania na złotówki.

Jeżeli terminal pyta, czy chcemy zapłacić w złotówkach, odpowiedź brzmi niemal zawsze: nie. Lokalna waluta to nasz najlepszy wakacyjny przyjaciel.

Gotówka czy karta? Odpowiedź brzmi:... to zależy

Gotówka jest trochę jak krem z filtrem. Nawet jeśli planujemy go nie używać, dobrze go mieć. Nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się potrzebny.

Wakacyjne TOP 5. Tak Polacy najczęściej tracą pieniądze

Najdroższe decyzje finansowe podejmujemy zwykle wtedy, kiedy najbardziej chcemy już zacząć odpoczywać. Na lotnisku, po wielogodzinnym locie albo tuż przed zameldowaniem w hotelu. Wtedy wygoda wygrywa z rozsądkiem – przestrzega ekspert.

Wakacyjny budżet zaczyna się... kilka tygodni wcześniej

Nikt nie oczekuje, że turysta stanie się analitykiem rynku walutowego.” – stwierdza Paszkiewicz. Ale kilka prostych decyzji potrafi zrobić większą różnicę niż szukanie hotelu tańszego o 20 euro za noc.

Wakacje są od odpoczywania. Nie od sponsorowania banków

Mam wrażenie, że Polacy potrafią spędzić trzy wieczory na wyborze leżaka do ogrodu, a dwie sekundy na decyzji o przewalutowaniu kilkutysięcznej transakcji. Tymczasem właśnie te dwie sekundy bywają najdroższe podczas całego urlopu – śmieje się Łukasz Paszkiewicz.

Jest taki moment podczas zagranicznych wakacji, kiedy każdy turysta czuje się przez chwilę jak ekspert od finansów. Stoi przy terminalu płatniczym albo bankomacie, a na ekranie pojawia się niewinne pytanie: „Czy chcesz zapłacić w PLN?”Brzmi znajomo. Nawet uprzejmie. W końcu kto nie chciałby od razu wiedzieć, ile zapłacił w złotówkach? Problem w tym, że właśnie wtedy wielu Polaków funduje sobie... najdroższą pamiątkę z wakacji.Według danych Komisji Europejskiej nawet co drugi podróżujący w Europie nie wie, czym jest usługa Dynamic Currency Conversion (DCC), czyli przewalutowanie oferowane przez terminal lub bankomat za granicą. Tymczasem właśnie ono potrafi podnieść koszt transakcji nawet o kilka, a czasem kilkanaście procent.Wakacyjny scenariusz wygląda zwykle podobnie. Lądujemy na lotnisku, kupujemy kawę, wypłacamy trochę gotówki i jedziemy do hotelu. Wszystko idzie zgodnie z planem... aż do momentu powrotu do domu, kiedy sprawdzamy historię konta.Choć komunikat sugeruje wygodę i pewność kwoty, w praktyce oznacza najczęściej, że kurs ustala operator terminala, a nie bank lub operator naszej karty. Różnica? Czasami kilkadziesiąt złotych przy jednej transakcji.To jedno z najczęściej zadawanych pytań przed wakacjami. Jedni wyjeżdżają z kopertą pełną banknotów, inni zabierają wyłącznie telefon i kartę. Jak zwykle prawda leży gdzieś pośrodku.Ekspert radzi, aby część budżetu mieć w lokalnej walucie – na drobne zakupy, napiwki czy miejsca, gdzie terminal nadal jest rzadkością. Większe wydatki warto natomiast realizować kartą,ale świadomie i zawsze rozliczać je w walucie kraju, w którym przebywamy.Największe wakacyjne straty rzadko wynikają z drogich hoteli. Znacznie częściej są efektem pozornie niewinnych decyzji. Kupowanie waluty na lotnisku tuż przed odlotem, wypłata niewielkich kwot z bankomatu kilka razy dziennie, płacenie w złotówkach za granicą, korzystanie z przypadkowych kantorów czy całkowite poleganie na jednej metodzie płatności – to błędy, które powtarzają się co roku.Eksperci rynku walutowego zgodnie podkreślają, że najwięcej oszczędzają osoby, które nie zostawiają wszystkiego na ostatni moment. Według badań Europejskiego Banku Centralnego kursy walut w okresie wakacyjnym potrafią zmieniać się dynamicznie pod wpływem wydarzeń gospodarczych i geopolitycznych. Dlatego warto obserwować rynek wcześniej, a wymianę waluty rozłożyć na kilka transakcji zamiast kupować całość dzień przed wyjazdem.Coraz więcej osób dokładnie porównuje ceny hoteli, godzinami szuka najtańszych lotów i potrafi zaoszczędzić 50 zł na walizce rejestrowanej. A potem jednym kliknięciem przy terminalu oddaje znacznie więcej.Bo prawda jest taka, że wakacyjny budżet najrzadziej psują lody dla dzieci czy dodatkowa kolacja z widokiem na morze. Najczęściej robią to rzeczy, których... w ogóle nie widać. Kilka procent ukrytego spreadu. Jedno niepotrzebne przewalutowanie. Kilka opłat za bankomat. I nagle okazuje się, że najdroższą atrakcją wyjazdu nie był rejs katamaranem ani nurkowanie z żółwiami. Tylko jedno, bardzo uprzejme pytanie wyświetlone na ekranie terminala: