Złoto - sprzedawać czy kupować? Jak horyzont czasowy eliminuje ryzyko straty

Złoto w 2026 roku doświadcza ekstremalnych wahań: od historycznego rekordu 5405 USD za uncję w styczniu, po najgorszy kwartał od 13 lat pod koniec czerwca, aż po prognozy powrotu do 6000 USD. Taka huśtawka nastrojów sprawia, że inwestorzy zastanawiają się: sprzedawać czy kupować? Eksperci podkreślają jednak, że kluczem do sukcesu nie jest wyczucie idealnego momentu, ale cierpliwość i długi horyzont inwestycyjny. Historyczne dane pokazują, że przy 5-letnim okresie inwestycyjnym co czwarta transakcja kończyła się stratą, ale przy 15 latach - żadna.

Przeczytaj także: Nie każda wojna podnosi ceny złota. Dlaczego teraz złoto traci na wartości?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dlaczego historyczne dane dowodzą, że przy inwestowaniu w złoto czas jest ważniejszy niż idealny moment zakupu.

Jakie ryzyko niosą krótkoterminowe inwestycje w złoto.

Jak emocje inwestorów wpływają na decyzje zakupowe i dlaczego złoto nie lubi hałasu rynkowego.

Co mówią eksperci o złocie jako długoterminowej ochronie majątku.

Dlaczego korekty i rekordy cen złota nie powinny decydować o strategii inwestycyjnej.

Jakie czynniki makroekonomiczne wpływają na cenę złota.

Czas ważniejszy niż idealny moment

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inwestycje w złoto - najgorszy 5-letni scenariusz Zakup złota w lutym 1996 r. po 400,35 USD za uncję i sprzedaż w lutym 2001 r. po 261,87 USD przyniosła stratę -34,6%. To najgorszy 5-letni scenariusz, pokazujący wysokie ryzyko przy krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Inwestor kupował złoto na górce, a sprzedawał blisko dołka wieloletniej bessy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inwestycje w złoto - najgorszy 10-letni scenariusz Zakup złota w październiku 2012 r. po 1746,58 USD za uncję i sprzedaż w październiku 2022 r. po 1664,45 USD przyniosła stratę na poziomie -4,7%. Inwestor kupował po mocnej hossie, a sprzedawał przy mocnym dolarze i podwyżkach stóp procentowych w USA. Mimo to strata była relatywnie niewielka, co potwierdza, że dekada mocno zmniejsza ryzyko złego momentu zakupu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inwestycje w złoto - najmniej korzystny 15-letni scenariusz Zakup złota w marcu 2008 r. po 968,43 USD za uncję i sprzedaż w marcu 2023 r. po 1912,73 USD przyniosła zysk na poziomie +97,5%. Nawet zakup po mocnych wzrostach i sprzedaż w trudnym otoczeniu rynkowym zakończyły się wysokim zyskiem nominalnym, mimo że oba momenty były dalekie od idealnych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Złoto to nie zakład na kwartał