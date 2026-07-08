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Ubezpieczenie turystyczne. Czy karta EKUZ wystarczy na wakacje za granicą?

2026-07-08 00:30

Ubezpieczenie turystyczne. Czy karta EKUZ wystarczy na wakacje za granicą?

Koszty leczenia za granicą mogą zaskoczyć © pexels

Czy karta EKUZ wystarczy, by bezpiecznie wyjechać na wakacje? Niekoniecznie. W wielu krajach nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, a transport medyczny czy akcje ratownicze mogą oznaczać wysokie wydatki. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, co obejmuje ubezpieczenie turystyczne, jakie dodatkowe opcje można wykupić i dlaczego zakres ochrony powinien być dopasowany do kierunku podróży oraz planowanych aktywności.

Przeczytaj także: Co daje EKUZ, jak ją uzyskać i kiedy warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie podróżne

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co obejmuje podstawowe ubezpieczenie zapewniane przez biuro podróży?
  • Czy karta EKUZ wystarczy podczas wyjazdu za granicę i jakie ma ograniczenia?
  • Jakie dodatkowe elementy warto uwzględnić w ubezpieczeniu turystycznym?
  • Dlaczego przed podróżą warto sprawdzić koszty leczenia w kraju, do którego wyjeżdżamy?
Biura podróży organizujące wycieczki za granicę mają obowiązek zapewnienia podstawowego ubezpieczenia. Co ono obejmuje? Co można dodatkowo ubezpieczyć wyjeżdżając za granicę? Dlaczego warto sprawdzić koszty leczenia w miejscu, gdzie będziemy wypoczywać?

Na te pytania odpowiada Anna Wąsik, dyrektorka ds. sprzedaży i rozwoju ubezpieczeń w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Biura podróży mają ustawowy obowiązek zapewnienia podstawowego ubezpieczenia.
Podstawowe ubezpieczenie dotyczące kosztów leczenia oraz nieszczęśliwych wypadków powinno być już zawarte w cenie wycieczki. Warto zapytać o szczegóły ubezpieczenia i sprawdzić, czy ochrona ubezpieczeniowa w takim kształcie jest dla nas wystarczająca i czy np. pokryje wszystkie koszty na wypadek choroby czy akcji ratowniczych - mówi Anna Wąsik, dyrektorka ds. sprzedaży i rozwoju ubezpieczeń w ANG Odpowiedzialne Finanse.
Koszty leczenia za granicą mogą zaskoczyć
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fot. pexels

Koszty leczenia za granicą mogą zaskoczyć

Wyjeżdżając za granicę, warto sprawdzić jak w danym miejscu wyglądają koszty leczenia

Dlatego też wyjeżdżając za granicę warto sprawdzić jak w danym miejscu wyglądają koszty leczenia.
Zupełnie innego wsparcia finansowego będziemy potrzebowali wyjeżdżając na Słowację, a innego podróżując do Japonii. Ważne, by zakres polisy obejmował nie tylko samo leczenie i wizyty lekarskie, ale też transport do Polski pod nadzorem medycznym, jeśli zaistniałaby taka konieczność - dodaje Anna Wąsik.

Czy karta EKUZ wystarczy, jeśli wybieramy się za granicę sami lub w grupie?


Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia świadczenia zdrowotne za granicą. Leczenie przebiega na tych samych zasadach, jak dla obywateli państwa, do którego się udajesz. Czy karta zawsze wystarczy?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dobrym dodatkiem, ale obowiązuje wyłącznie w państwach UE i w krajach należących do EFTA tj. w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii. Trzeba też pamiętać, że w ramach karty EKUZ nie mamy pokrytych wszystkich kosztów leczenia, a jedynie podstawową pomoc. Nie obejmuje ona również akcji ratowniczych, transportu medycznego i nie pokrywa pełnych kosztów leczenia w takich państwach jak np. Chorwacja, Austria, Francja, Włochy, gdzie obowiązuje współpłacenie za wsparcie medyczne - mówi Anna Wąsik z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Jeśli sami organizujemy wyjazd, pamiętajmy o zakupie ubezpieczenia turystycznego dla całej grupy, która z nami jedzie. Dzięki temu w przypadku nagłych zachorowań czy uszczerbków, w ramach polisy uczestnicy będą mieli zorganizowane leczenie, wizytę lekarza czy choćby zwrot za leki - dodaje.

A co jeśli chcemy aktywnie spędzić wyjazd, np. nurkując lub biegając w górach?


Wybierając ubezpieczenie turystyczne, zawsze spotkamy się z pytaniem dotyczącym tego czy podczas wyjazdu będziemy uprawiali sport. Dzięki wybraniu dodatkowej opcji, mamy pewność, że leczenie, ochrona i ratownictwo obejmuje również zakres związany z naszymi aktywnościami. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich sportów, a jedynie tych wskazanych przez ubezpieczyciela.

Dyscypliny, których nie obejmują polisy lub są w ograniczonym zakresie to np. sporty motorowe i motorowodne, paralotniarstwo czy sporty walki. Zawsze warto dopytać o naszą, konkretną sytuację i dyscyplinę sportową - zauważa dyrektorka ds. sprzedaży i rozwoju ubezpieczeń w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Co można ubezpieczyć? Czyli od dosłania przedmiotów osobistych po rezygnację z podróży


Polisy turystyczne zawierają dziś wiele opcji do wyboru. Możemy wybrać np. pomoc w przypadku opóźnionego lotu, utraty bagażu, czy pomocy prawnej. Dodatkowo często w ramach assistance osoby ubezpieczone otrzymają pomoc tłumacza, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, koszty poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, czy choćby kierowcę zastępczego przy spełnieniu określonych warunków - mówi Anna Wąsik z ANG.

Jak wskazuje Wąsik, taka ochrona może zawierać też odpowiedzialność cywilną, czyli wsparcie finansowe, w momencie kiedy ubezpieczony nieumyślnie wyrządzi krzywdę osobie trzeciej lub zniszczy jej mienie.
Poza ubezpieczeniem turystycznym możemy też wykupić koszty rezygnacji z podróży. To odrębne ubezpieczenie, dzięki któremu, otrzymamy zwrot kosztów wycieczki, jeśli z powodu nagłej choroby, wypadku, czy np. pogrzebu w rodzinie musimy taki wyjazd odwołać - dodaje ekspertka.

Przeczytaj także: Chorujesz przez upały we Włoszech? Sprawdź, czy zapłacisz za leczenie Chorujesz przez upały we Włoszech? Sprawdź, czy zapłacisz za leczenie

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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