Renta rodzinna czy własna emerytura - co się bardziej opłaca? © wygenerowane przez AI

Renta rodzinna czy własna emerytura - co wybrać po osiągnięciu wieku emerytalnego? Złożenie wniosku do ZUS pozwala dorabiać do świadczenia bez limitów. Dowiedz się, jak bezpiecznie łączyć pracę z pobieraniem świadczeń, ile wynoszą aktualne limity dorabiania i dlaczego nie ryzykujesz zmniejszenia wypłaty.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Kto powinien złożyć wniosek o własną emeryturę, mając rentę rodzinną, i dlaczego warto to zrobić po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Jakie są limity dochodu przy dorabianiu na rencie rodzinnej oraz konsekwencje ich przekroczenia.

Jak ZUS rozlicza przychody emerytów i rencistów oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do Zakładu.

Czy można łączyć rentę rodzinną z własną emeryturą i jakie są korzyści z uzyskania statusu emeryta.

Renta rodzinna a własna emerytura

Ile można dorobić do renty rodzinnej?

do 6 694,10 zł - świadczenie jest wypłacane w pełnej wysokości, bez żadnych potrąceń

- świadczenie jest wypłacane w pełnej wysokości, bez żadnych potrąceń od 6 694,11 zł do 12 431,80 zł - kwota renty rodzinnej zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość przekroczenia

- kwota renty rodzinnej zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość przekroczenia powyżej 12 431,80 zł – ZUS całkowicie zawiesza wypłatę świadczenia.

Czy wyliczenie własnej emerytury może zmniejszyć wypłatę z ZUS?

Jakie obowiązki rozliczeniowe ma dorabiający rencista?

Pracownicy etatowi oraz zleceniobiorcy przedkładają zaświadczenie wystawione przez zatrudniającego ich pracodawcę.

Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) składają oświadczenie o wysokości przychodu. Za ich przychód uznaje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.