Najbogatsi Polacy szybko się bogacą. Polska liderem wzrostu liczby multimilionerów

Jeszcze kilka lat temu Polska nie kojarzyła się z krajem najszybciej przybywających milionowych fortun. Dziś sytuacja ma się zgoła inaczej. Potwierdzeniem tego jest najnowszy raport Knight Frank, według którego liczba multimilionerów w Polsce rośnie najszybciej spośród 45 analizowanych państw. Co więcej, w najbliższych latach nasz kraj ma każdego dnia zyskiwać średnio jednego nowego multimilionera. To trend, który niewątpliwie nie pozostanie bez znaczenia dla rozwoju rynku nieruchomości premium.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób Polska stała się światowym liderem wzrostu liczby multimilionerów?

Ilu multimilionerów i miliarderów będzie mieszkać nad Wisłą do 2031 roku?

Dlaczego najbogatsi Polacy inwestują znaczną część majątku w nieruchomości?

Jak wzrost liczby najzamożniejszych może wpłynąć na polski rynek nieruchomości?

W Polsce codziennie „rodzi się” kolejny multimilioner

Codziennie nowy nadwiślański multimilioner

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba osób z majątkiem wycenianym na co najmniej 30 milionów dolarów W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób z majątkiem wycenianym na co najmniej 30 milionów dolarów wzrosła w Polsce ponad dwukrotnie Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Krezusów ma w Polsce szybko przybywać

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prognozowany przyrost multimilionerów Liczba osób z majątkiem na poziomie co najmniej 30 mln dolarów urośnie w Polsce z około 3 tysięcy obecnie do ponad 4,9 tys. osób w 2031 roku Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Polska „na pudle” pod względem przyrostu liczby multimilionerów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prognozowany przyrost miliarderów Polska nie ma jeszcze wielu krezusów, ale za to jest krajem wyjątkowo szybkiego przyrostu tej grupy Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Lwia część majątku krezusów trafia na rynek nieruchomości

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sektory rynku nieruchomości, którymi zainteresowanie deklarują światowi krezusi Nieruchomości to naturalna klasa aktywów dla majątku zgromadzonego dzięki prowadzonej działalności gospodarczej Kliknij, aby przejść do galerii (5)