Ile kosztuje wesele w 2026 i jak zaoszczędzić na przyjęciu?

Polskie wesela stają się coraz droższe - średni koszt przyjęcia dla 100 osób to nawet 100 tys. zł, a ceny rosną szybciej niż inflacja. Jak nie stracić kontroli nad budżetem, unikać ukrytych opłat i zaplanować wesele bez długów? Sprawdź, ile kosztuje "talerzyk" w 2026, jak zaoszczędzić na sali, sukni i atrakcjach oraz dlaczego rozmowa o pieniądzach powinna być częścią przygotowań do ślubu.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje organizacja wesela dla 100 osób w 2026 roku i dlaczego ceny rosną szybciej niż inflacja.

Jakie są średnie koszty „talerzyka”, sali, sukni, garnituru, fotografii i atrakcji weselnych.

Dlaczego 85% sal w Warszawie stosuje ukryte opłaty i jak ich unikać.

Jak zaoszczędzić 15–30% na weselu.

Czy kredyt na wesele to dobry pomysł i jakie ryzyka wiążą się z zaciąganiem zobowiązań na przyjęcie.

Dlaczego rozmowa o pieniądzach przed ślubem jest kluczowa i jak unikać finansowych rozczarowań.



Pierwsze (przed)małżeńskie zmartwienia?

W pogoni za wymarzonym weselem…gdzie szukać oszczędności?

Jak utrzymać weselne wydatki pod kontrolą?

Dokładnie weryfikować umowy z usługodawcami. Warto sprawdzić, jakie elementy są wliczone w koszt wynajmu sali, aby uniknąć dodatkowych opłat, np. za tort, serwis kawowy czy stół wiejski. Zdarza się, że niektórzy zastrzegają sobie możliwość podniesienia ceny za „talerzyk” np. z powodu inflacji, co może znacząco wpłynąć na finanse pary młodej.

Warto sprawdzić, jakie elementy są wliczone w koszt wynajmu sali, aby uniknąć dodatkowych opłat, np. za tort, serwis kawowy czy stół wiejski. Zdarza się, że niektórzy zastrzegają sobie możliwość podniesienia ceny za „talerzyk” np. z powodu inflacji, co może znacząco wpłynąć na finanse pary młodej. Przygotować przemyślaną listę gości. Warto przyjrzeć się jej kilka razy i zastanowić, czy obecność wszystkich zaproszonych osób jest dla nas równie ważna.

Warto przyjrzeć się jej kilka razy i zastanowić, czy obecność wszystkich zaproszonych osób jest dla nas równie ważna. Poszukać alternatywnych rozwiązań. Niektóre pary decydują się na mniej popularne rozwiązania, które przynoszą zauważalne oszczędności. Przykładem może być dekoracja wykonana z sezonowych kwiatów lub wypożyczenie strojów, które pozwalają uniknąć dużego wydatku na jeden raz.

Niektóre pary decydują się na mniej popularne rozwiązania, które przynoszą zauważalne oszczędności. Przykładem może być dekoracja wykonana z sezonowych kwiatów lub wypożyczenie strojów, które pozwalają uniknąć dużego wydatku na jeden raz. Zastanowić się czy zawsze warto podążać za trendami. Moda zmienia się bardzo szybko,

a presja, by „być jak wszyscy”, często prowadzi do niepotrzebnych wydatków. Warto wybrać te atrakcje, które zarówno uszczęśliwią narzeczonych, jak i nie wpędzą ich w kłopoty finansowe.

Moda zmienia się bardzo szybko, a presja, by „być jak wszyscy”, często prowadzi do niepotrzebnych wydatków. Warto wybrać te atrakcje, które zarówno uszczęśliwią narzeczonych, jak i nie wpędzą ich w kłopoty finansowe. Poprosić o pomoc swoich najbliższych i to nie tylko w kwestii finansowej. Być może wśród przyjaciół i znajomych znajdą się osoby, które mogą pomóc w przygotowaniu dekoracji, tortu lub zgodzą się na wypożyczenie auta na ceremonię.

Choć dzień ślubu powinien symbolizować piękny początek wspólnego życia, staje się on dla niektórych młodożeńców początkiem finansowych rozczarowań. Koszt przyjęcia na 100 osób sięga średnio 100 tys. zł [1], a jego organizacja to dla młodej pary coraz większe wyzwanie. Huczne wesela od zawsze były domeną Polaków, ale czy nasze portfele są w stanie je jeszcze udźwignąć?Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba zawieranych małżeństw zmniejszyła się o ponad 20 tys [2]. Z roku na rok coraz mniej par staje na ślubnym kobiercu - nie tylko ze względu na zmieniające się podejście do związków, ale i ogromne wydatki. Ci, którzy decydują się na złożenie przysięgi coraz częściej zadają sobie pytanie: czy naprawdę musi towarzyszyć jej tak wystawne przyjęcie?– wyjaśnia Patrycja Łagódka, ekspertka Intrum.Choć rodacy boją się wydatków, jednocześnie nie chcą obniżać standardu imprezy – to paradoks znany z filmu „Wesele” (W. Smarzowski, 2004), w którym romantyczna przysięga zamienia się w demonstrację statusu i dorobku. Działając w duchu powiedzenia „postaw się, a zastaw się”, konsekwencje finansowe mogą pojawić się bardzo szybko, szczególnie, że wraz z zawarciem małżeństwa łączą się nie tylko dochody zakochanych, lecz również ich zobowiązania.Wiele par nie rozmawia o takich kwestiach przed ślubem - 24% Polaków, a wśród kobiet nawet 27%, wstydzi się poruszać temat pieniędzy [4]. Brak wiedzy o sytuacji materialnej drugiej strony może okazać się bardziej dotkliwy niż jednorazowy koszt wesela. Bez wcześniejszej weryfikacji wspólnego budżetu kredyt zaciągnięty na przyjęcie może być tylko jednym z kilku zobowiązań, z którymi para będzie musiała się zmierzyć. Przy wspólnocie majątkowej konsekwencje dotyczą już nie jednej, a dwóch osób - dlatego warto potraktować rozmowę o pieniądzach jako kluczowy element przygotowań do wspólnego życia.Wydatki dają się we znaki dużo wcześniej niż w dniu złożenia przysięgi małżeńskiej. Druk zaproszeń, dojazd do naszych gości i wieczory kawalerskie oraz panieńskie także potrafią generować spore koszty. Pamiętać trzeba także o uregulowaniu należności za uroczystość zaślubin. Obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego wynosi 84 zł [5]. Ślub kościelny wiąże się natomiast z kosztami, które zależą od wybranej oprawy. Najczęściej obejmuje ona opłatę za zapowiedzi, kurs przedmałżeński, a także muzykę i dekoracje.Organizację rodzinnych uroczystości w lokalach, takich jak restauracje czy sale bankietowe wybiera 60% Polaków [6]. Jednocześnie wskazują oni, że znalezienie odpowiedniej przestrzeni na przyjęcie to najbardziej problematyczny element przygotowań. Na podjęcie tej decyzji największy wpływ ma cena. To priorytet dla 3 na 5 rodaków [7], którzy starają się wybrać najkorzystniejszą ofertę.– podkreśla Patrycja Łagódka, ekspertka Intrum.Na tym wydatki się nie kończą. Ceny sukni ślubnych zwykle mieszczą się w przedziale 2-6 tys. zł., a garniturów 1-5 tys. zł. Uwzględnić należy także ceny dobranych dodatków czy usług makijażystów i fryzjerów. Istotną część budżetu stanowią: fotografia i wideo (10-15%), alkohol (8-12%) oraz oprawa muzyczna (5-8%). Usługi DJ znajdują się zazwyczaj w przedziale 3-5 tys. zł., natomiast zabawa weselna, którą zapewnia zespół muzyczny kosztuje średnio 5-12 tys. zł.Wysokość pozostałych wydatków zależna jest od upodobań przyszłych nowożeńców, a do organizacji przyjęcia ponad stan często przyczynia się finansowanie dodatkowych atrakcji, takich jak efektowne dekoracje, fotobudki, podświetlane napisy czy pokazy sztucznych ogni.Z dniem ślubu wiążą się liczne marzenia, a pragnienie, by ten dzień na długo zapisał się w pamięci, często skłania do nierozważnych decyzji i ślepego podążania za trendami. Niekiedy brakuje nam odwagi, by wyjść poza schemat. Mniej konwencjonalne rozwiązania przynieść mogą nowożeńcom o wiele więcej radości niż przyjęcie zorganizowane według powielanego wzorca. Niektóre pary ograniczają się do skromnego obiadu w gronie najbliższych, inne wybierają kameralną ceremonię w romantycznym miejscu.wskazuje Patrycja Łagódka, ekspertka Intrum.Należy przede wszystkim:– wyjaśnia Patrycja Łagódka, ekspertka Intrum.Polacy przeznaczają najwięcej środków na imprezy organizowane „raz w życiu”, takie jak studniówki czy wesela [12]. Nadając im ogromną rangę, dążą do perfekcji. Jednak w pogoni za idealnym przyjęciem, łatwo stracić rozsądek – a najwyższą ceną może być dla nowożeńców utrata finansowej płynności.