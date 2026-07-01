Dolar czeka na sygnały Warsha?

W związku z trwającym forum ECB w Sintrze, swój głos zabierze także przewodniczący FOMC - Kevin Warsh - o godzinie 15:00 czasu polskiego. Będzie to jego pierwszy tak istotny test komunikacyjny na arenie międzynarodowej po czerwcowym posiedzeniu FOMC, na którym Fed utrzymał stopy procentowe w przedziale 3,50-3,75%. Sama decyzja nie była zaskoczeniem, ale jej wydźwięk został odebrany jako bardziej jastrzębi. Warsh mocno zaakcentował priorytet walki z inflacją i jednocześnie zdystansował się od klasycznego forward guidance, sygnalizując większą elastyczność oraz mniejszą skłonność do wcześniejszego prowadzenia rynku za rękę.

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To właśnie ten element sprawia, że dzisiejsze wystąpienie może mieć większe znaczenie niż standardowe panele bankierów centralnych w Sintrze. Gdy przewodniczący Fed komunikuje mniej konkretnie, inwestorzy zaczynają jeszcze uważniej analizować ton wypowiedzi, dobór słów i akcenty położone na inflację, rynek pracy, neutralną stopę procentową, bilans Fed czy przyszły sposób komunikacji banku centralnego. Sintra zwykle nie jest wydarzeniem decyzyjnym, ale w tym roku może stać się impulsem dla krótkoterminowych ruchów na dolarze, obligacjach i głównych parach walutowych.Scenariuszem bazowym pozostaje wystąpienie jastrzębie, choć bez formalnej zapowiedzi kolejnej podwyżki stóp. Najbardziej prawdopodobne jest podkreślenie, że inflacja nadal wymaga ostrożności, stabilność cen pozostaje nadrzędnym celem Fed, a bank centralny chce zachować swobodę reakcji na napływające dane. Warsh może też ponownie ograniczyć znaczenie forward guidance, sugerując, że Fed nie chce wiązać sobie rąk zbyt precyzyjnymi deklaracjami dotyczącymi kolejnych decyzji.Rynkowo istotne mogą być również wątki pozornie bardziej strukturalne, takie jak komunikacja banków centralnych, bilans Fed, wpływ sztucznej inteligencji na produktywność, czy ryzyka dla stabilności finansowej. Choć nie są to tematy typowo transakcyjne, mogą poruszyć rynek, jeżeli Warsh zasugeruje, że neutralna stopa procentowa jest wyższa niż wcześniej zakładano albo że polityka pieniężna powinna pozostać restrykcyjna przez dłuższy czas.Dla dolara układ ryzyk przed wystąpieniem wygląda lekko pozytywnie. Jeżeli Warsh utrzyma twardy ton, powtórzy priorytet sprowadzenia inflacji do celu 2% i nie osłabi oczekiwań na możliwe podwyżki stóp, USD może otrzymać dodatkowe wsparcie. Najbardziej wrażliwe pozostają pary EUR/USD, USD/JPY oraz USD/PLN. W takim scenariuszu rynek mógłby ponownie testować wyższe poziomy indeksu dolara, zwłaszcza że część inwestorów nadal zakłada bardziej jastrzębi Fed niż jeszcze kilka tygodni temu.Alternatywny scenariusz to bardziej zbalansowany lub łagodniejszy ton. Gdyby Warsh mocniej zaakcentował ryzyka dla wzrostu gospodarczego, sygnały schłodzenia rynku pracy albo zasugerował, że rynek zbyt agresywnie wycenia kolejne podwyżki, rentowności amerykańskich obligacji mogłyby spaść, a dolar oddać część ostatnich zysków. Byłoby to większe zaskoczenie, ponieważ dominująca narracja przesunęła się ostatnio w stronę bardziej restrykcyjnego Fed.Najmniej jednoznaczny dla rynku byłby wariant, w którym Warsh nie dostarczy nowych konkretów. Wtedy reakcja dolara mogłaby być krótkotrwała, a inwestorzy szybko przenieśliby uwagę na kolejne dane z amerykańskiej gospodarki, przede wszystkim raport z rynku pracy, który wyjątkowo pojawi się jutro w związku z późniejszymi obchodami święta niepodległości w Stanach Zjednoczonych. W takim otoczeniu EUR/USD mógłby raczej stabilizować się w ostatnim zakresie wahań, bez silnego impulsu wyłącznie ze strony panelu w Sintrze.Dzisiejsze wydarzenie ma przede wszystkim znaczenie taktyczne. Nie należy oczekiwać formalnej zapowiedzi podwyżki stóp, ale można spodziewać się przekazu, który rynek może odczytać jako sygnał, że Fed nie spieszy się z luzowaniem polityki, a podwyżka w 2026 r. pozostaje realną opcją. Przed wystąpieniem asymetria dla dolara jest więc umiarkowanie pozytywna, choć trzeba pamiętać, że część rynku jest już ustawiona pod mocniejszego USD. To oznacza, że nawet niewielkie złagodzenie tonu przez Warsha mogłoby wywołać szybką korektę amerykańskiej waluty.