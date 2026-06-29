Pogryzienie przez psa, atak dzika, kleszcz, upadek z hulajnogi czy wybity ząb. Podczas wakacji nietrudno o niefortunne zdarzenia, za których skutki rodzice - jak się okazuje - często płacą z własnej kieszeni. Tymczasem z pomocą w takich przypadkach może przyjść już opłacone szkolne NNW. Ekspertka Allianz przypomina, że ubezpieczenie dziecka działa nie tylko w czasie roku szkolnego, ale przez okrągłe 12 miesięcy. Warto sprawdzić zakres ochrony polisy, tym bardziej że często obejmuje ona nawet mniej standardowe świadczenia jak np. pomoc w związku z cyberprzemocą.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy szkolne ubezpieczenie NNW obowiązuje również podczas wakacji?

Jakie zdarzenia obejmuje ochrona w ramach szkolnego NNW?

Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć dzieci i ich rodzice?

Dlaczego warto sprawdzić zakres szkolnego NNW jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem?

NNW również na wakacjach

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie Ochrona gwarantowana przez szkolne NNW nie kończy się wraz z ostatnim dniem roku szkolnego

W wakacje naturalnie więcej czasu spędzamy poza domem, co może sprzyjać zarówno drobnym, jak i poważniejszym zdarzeniom losowym. Choć w codziennej pracy widzę, że coraz częściej rodzice świadomie wybierają polisy NNW dla swoich dzieci i zwracają uwagę na szczegółowy zakres ochrony, wciąż duża grupa traktuje ich zakup jak zadanie do odhaczenia. Te osoby często nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczenie obowiązuje nie tylko w szkole, ale także i poza nią. I to przez cały rok, również w wakacje.



Co za tym idzie, mogą być nieświadomi wielu sytuacji, w których można z niego skorzystać. Kończy się to wykładaniem dodatkowych pieniędzy z własnej kieszeni, a przecież mogliby uzyskać pomoc w ramach opłaconej już polisy – zauważa Natalia Tomtała, kierowniczka produktu – ubezpieczenia NNW w Allianz Polska.

Od złamań po cyberzagrożenia

Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą urazów, takich jak różnego rodzaju złamania, pęknięcia kości, skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia, wstrząśnienia mózgu i urazy głowy czy inne trwałe uszczerbki na zdrowiu. Bardzo często nieszczęśliwe wypadki uszkadzają także uzębienie dziecka – dlatego ważne jest, by szkolne NNW uwzględniało zwrot kosztów odbudowania zębów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.



Warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel pokrywa leczenie tylko zębów stałych czy również mlecznych. W standardowym zakresie znajdziemy też objęcie ochroną takich zdarzeń jak pogryzienie przez psy lub inne zwierzęta – w tym ataki dzików, ukąszenia kleszczy, włączając w to badania pod kątem boreliozy, kolizje hulajnóg oraz rowerów, także elektrycznych – wyjaśnia ekspertka.

Dobrze, jeśli ubezpieczyciel w ramach szkolnego NNW zwraca również koszty nieuczestniczenia ubezpieczonego w wycieczce szkolnej z powodu wypadku lub ze względu na hospitalizację wynikającą z nagłego zachorowania. Na pomoc coraz częściej można liczyć także w nietypowych sytuacjach, również gdy obciążona jest psychika dziecka, jak np. w przypadku prześladowania w szkole, przestępstw internetowych związanych z nadużyciami wizerunku dziecka czy hejtem w sieci.



W ramach niektórych świadczeń otrzymamy wówczas m.in. pomoc psychologa i wsparcie w usunięciu kompromitujących treści z internetu. Możliwy jest także zwrot poniesionych kosztów, jeśli rodzic sam wcześniej podjął tego typu działania. W takiej sytuacji niezbędna jest jednak dokumentacja medyczna, zgłoszenie na policję lub zaświadczenie od specjalisty potwierdzające zdarzenie – wylicza ekspertka.

Pomoc w trudnych sytuacjach

W wielu przypadkach ubezpieczenie oprócz świadczeń na rzecz poszkodowanego dziecka uwzględnia również powiązane koszty ponoszone przez rodziców, takie jak pobyt w hotelu, gdy dziecko przebywa ponad 24 godziny w oddalonym od domu szpitalu.



Wiele polis szkolnego NNW obejmuje usługę assistance, dzięki której w stresowych sytuacjach można liczyć na pomoc ubezpieczyciela w zakresie rezerwacji noclegu, transportu medycznego, rehabilitacji, a nawet korepetycji po dłuższej nieobecności w szkole – dodaje Tomtała.

Choć nazwa może być myląca, NNW szkolne obowiązuje przez pełne dwanaście miesięcy, również po zakończeniu roku szkolnego.NNW szkolne ochroni w sytuacjach zaistniałych zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i poza szkołą, często także w przypadku urazów powstałych podczas uprawiania sportów rekreacyjnych czy też wyczynowych.Warto wiedzieć, że istnieją warianty ochrony, które poza zdarzeniami pokrywanymi przez większość ubezpieczeń NNW, zapewniają pomoc także w nieco mniej oczywistych sytuacjach.Zdarza się, że szkolne NNW – oprócz pomocy poszkodowanemu dziecku – może wesprzeć także zatroskanych rodziców.Ekspertka podkreśla również, że opisywane zdarzenia mogą być ujęte nie tylko w szkolnym NNW. Czasem rodzice posiadają także indywidualne ubezpieczenia obejmujące NNW dziecka czy też grupowe ubezpieczenia z pracy, których zakres warto sprawdzić by w pełni korzystać z należnych świadczeń.W razie wątpliwości należy dokładnie zapoznać się z definicjami oraz szczegółowym opisem świadczeń w dokumentach ubezpieczeniowych, ponieważ zakres i interpretacja tych pojęć mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela.popuplink https://www.allianz.pl/ Allianz Polska>