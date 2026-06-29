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Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie

2026-06-29 00:20

Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie

Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie © pexels

Pogryzienie przez psa, atak dzika, kleszcz, upadek z hulajnogi czy wybity ząb. Podczas wakacji nietrudno o niefortunne zdarzenia, za których skutki rodzice - jak się okazuje - często płacą z własnej kieszeni. Tymczasem z pomocą w takich przypadkach może przyjść już opłacone szkolne NNW. Ekspertka Allianz przypomina, że ubezpieczenie dziecka działa nie tylko w czasie roku szkolnego, ale przez okrągłe 12 miesięcy. Warto sprawdzić zakres ochrony polisy, tym bardziej że często obejmuje ona nawet mniej standardowe świadczenia jak np. pomoc w związku z cyberprzemocą.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie na kolonie dla dziecka - czy szkolne NNW wystarczy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy szkolne ubezpieczenie NNW obowiązuje również podczas wakacji?
  • Jakie zdarzenia obejmuje ochrona w ramach szkolnego NNW?
  • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć dzieci i ich rodzice?
  • Dlaczego warto sprawdzić zakres szkolnego NNW jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem?

NNW również na wakacjach


Choć nazwa może być myląca, NNW szkolne obowiązuje przez pełne dwanaście miesięcy, również po zakończeniu roku szkolnego.
Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie
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fot. pexels

Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie

Ochrona gwarantowana przez szkolne NNW nie kończy się wraz z ostatnim dniem roku szkolnego


W wakacje naturalnie więcej czasu spędzamy poza domem, co może sprzyjać zarówno drobnym, jak i poważniejszym zdarzeniom losowym. Choć w codziennej pracy widzę, że coraz częściej rodzice świadomie wybierają polisy NNW dla swoich dzieci i zwracają uwagę na szczegółowy zakres ochrony, wciąż duża grupa traktuje ich zakup jak zadanie do odhaczenia. Te osoby często nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczenie obowiązuje nie tylko w szkole, ale także i poza nią. I to przez cały rok, również w wakacje.

Co za tym idzie, mogą być nieświadomi wielu sytuacji, w których można z niego skorzystać. Kończy się to wykładaniem dodatkowych pieniędzy z własnej kieszeni, a przecież mogliby uzyskać pomoc w ramach opłaconej już polisy – zauważa Natalia Tomtała, kierowniczka produktu – ubezpieczenia NNW w Allianz Polska.

Od złamań po cyberzagrożenia


NNW szkolne ochroni w sytuacjach zaistniałych zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i poza szkołą, często także w przypadku urazów powstałych podczas uprawiania sportów rekreacyjnych czy też wyczynowych.
Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą urazów, takich jak różnego rodzaju złamania, pęknięcia kości, skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia, wstrząśnienia mózgu i urazy głowy czy inne trwałe uszczerbki na zdrowiu. Bardzo często nieszczęśliwe wypadki uszkadzają także uzębienie dziecka – dlatego ważne jest, by szkolne NNW uwzględniało zwrot kosztów odbudowania zębów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel pokrywa leczenie tylko zębów stałych czy również mlecznych. W standardowym zakresie znajdziemy też objęcie ochroną takich zdarzeń jak pogryzienie przez psy lub inne zwierzęta – w tym ataki dzików, ukąszenia kleszczy, włączając w to badania pod kątem boreliozy, kolizje hulajnóg oraz rowerów, także elektrycznych – wyjaśnia ekspertka.

Warto wiedzieć, że istnieją warianty ochrony, które poza zdarzeniami pokrywanymi przez większość ubezpieczeń NNW, zapewniają pomoc także w nieco mniej oczywistych sytuacjach.
Dobrze, jeśli ubezpieczyciel w ramach szkolnego NNW zwraca również koszty nieuczestniczenia ubezpieczonego w wycieczce szkolnej z powodu wypadku lub ze względu na hospitalizację wynikającą z nagłego zachorowania. Na pomoc coraz częściej można liczyć także w nietypowych sytuacjach, również gdy obciążona jest psychika dziecka, jak np. w przypadku prześladowania w szkole, przestępstw internetowych związanych z nadużyciami wizerunku dziecka czy hejtem w sieci.

W ramach niektórych świadczeń otrzymamy wówczas m.in. pomoc psychologa i wsparcie w usunięciu kompromitujących treści z internetu. Możliwy jest także zwrot poniesionych kosztów, jeśli rodzic sam wcześniej podjął tego typu działania. W takiej sytuacji niezbędna jest jednak dokumentacja medyczna, zgłoszenie na policję lub zaświadczenie od specjalisty potwierdzające zdarzenie – wylicza ekspertka.

Pomoc w trudnych sytuacjach


Zdarza się, że szkolne NNW – oprócz pomocy poszkodowanemu dziecku – może wesprzeć także zatroskanych rodziców.
W wielu przypadkach ubezpieczenie oprócz świadczeń na rzecz poszkodowanego dziecka uwzględnia również powiązane koszty ponoszone przez rodziców, takie jak pobyt w hotelu, gdy dziecko przebywa ponad 24 godziny w oddalonym od domu szpitalu.

Wiele polis szkolnego NNW obejmuje usługę assistance, dzięki której w stresowych sytuacjach można liczyć na pomoc ubezpieczyciela w zakresie rezerwacji noclegu, transportu medycznego, rehabilitacji, a nawet korepetycji po dłuższej nieobecności w szkole – dodaje Tomtała.

Ekspertka podkreśla również, że opisywane zdarzenia mogą być ujęte nie tylko w szkolnym NNW. Czasem rodzice posiadają także indywidualne ubezpieczenia obejmujące NNW dziecka czy też grupowe ubezpieczenia z pracy, których zakres warto sprawdzić by w pełni korzystać z należnych świadczeń.

W razie wątpliwości należy dokładnie zapoznać się z definicjami oraz szczegółowym opisem świadczeń w dokumentach ubezpieczeniowych, ponieważ zakres i interpretacja tych pojęć mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela.

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Przeczytaj także: Ubezpieczenie szkolne 2025: jak wybrać najlepszą polisę NNW dla dziecka? Ubezpieczenie szkolne 2025: jak wybrać najlepszą polisę NNW dla dziecka?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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