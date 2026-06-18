Koszyk Zakupowy 2025 - która sieć była najtańsza w kraju?

Auchan z najniższymi cenami, Netto z najdroższym koszykiem - tak wyglądał ranking sieci handlowych w 2025 roku według ASM SFA. Średnia wartość koszyka wyniosła 319,59 zł, ale różnice między sieciami sięgały nawet 60 zł. Między styczniem a grudniem wartość ta urosła o 18,03 zł, czyli o 6%. Złoty Koszyk Zakupowy po raz pierwszy przyznano sieci Auchan, która przez cały rok oferowała koszyk poniżej 300 zł.

Przeczytaj także: Gdzie zapłacisz najmniej za koszyk wielkanocny 2025?



Z tego artykułu dowiesz się:

Która sieć handlowa otrzymała Złoty Koszyk Zakupowy ASM Group za 2025 rok i dlaczego.

Jaka była średnia wartość koszyka zakupowego w 13 największych sieciach handlowych w 2025 roku.

Jakie były różnice cenowe między najtańszą a najdroższą siecią handlową w 2025 roku.

Dlaczego polityka cenowa i promocje miały kluczowe znaczenie dla konsumentów w 2025 roku.

Jakie czynniki wpłynęły na odbudowę popytu w handlu detalicznym w 2025 roku.



Auchan liderem najniższych cen, Netto z najdroższym koszykiem

Poprawa nastrojów konsumenckich oraz wzrost wynagrodzeń w 2025 roku sprzyjały odbudowie popytu, jednak konsumenci nadal pozostawali bardzo wrażliwi na poziom cen i uważnie porównywali oferty sklepów. W efekcie duże znaczenie miały promocje oraz atrakcyjność oferty poszczególnych sieci.Z rocznego podsumowania Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA wynika, że średnia wartość koszyka zakupowego w 2025 roku wyniosła 319,59 zł. Zmiany cen w ciągu roku miały umiarkowany charakter – różnica między najtańszym miesiącem (styczeń) a najdroższym (grudzień) wyniosła 18,03 zł, czyli około 6%. Najwyższy poziom koszyk osiągnął w grudniu – 330,22 zł, co mogło być związane z okresem przedświątecznych zakupów.W comiesięcznych zestawieniach ASM SFA miejsce na najwyższym stopniu podium przypadało sieci Auchan, która przez cały rok utrzymywała wartość koszyka poniżej 300 zł. W efekcie to ta sieć została właśnie wyróżniona Złotym Koszykiem Zakupowym ASM Group.– mówi Alexandre Saussard, prezes Auchan Polska.Najniższe ceny w 2025 roku oferowała sieć Auchan (281,47 zł). Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się Makro Cash & Carry (304,07 zł) oraz Selgros Cash & Carry (308,92 zł). Najdroższe zakupy odnotowano natomiast w sieciach Netto, ALDI oraz POLOmarket – w przypadku Netto średnia wartość koszyka wyniosła 341,58 zł.– mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.