Koszyk Zakupowy 2025 - która sieć była najtańsza w kraju?
2026-06-18 13:54
Koszyk Zakupowy 2025 - która sieć była najtańsza w kraju? © wygenerowane przez AI
Auchan z najniższymi cenami, Netto z najdroższym koszykiem - tak wyglądał ranking sieci handlowych w 2025 roku według ASM SFA. Średnia wartość koszyka wyniosła 319,59 zł, ale różnice między sieciami sięgały nawet 60 zł. Między styczniem a grudniem wartość ta urosła o 18,03 zł, czyli o 6%. Złoty Koszyk Zakupowy po raz pierwszy przyznano sieci Auchan, która przez cały rok oferowała koszyk poniżej 300 zł.
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Z tego artykułu dowiesz się:
- Która sieć handlowa otrzymała Złoty Koszyk Zakupowy ASM Group za 2025 rok i dlaczego.
- Jaka była średnia wartość koszyka zakupowego w 13 największych sieciach handlowych w 2025 roku.
- Jakie były różnice cenowe między najtańszą a najdroższą siecią handlową w 2025 roku.
- Dlaczego polityka cenowa i promocje miały kluczowe znaczenie dla konsumentów w 2025 roku.
- Jakie czynniki wpłynęły na odbudowę popytu w handlu detalicznym w 2025 roku.
Poprawa nastrojów konsumenckich oraz wzrost wynagrodzeń w 2025 roku sprzyjały odbudowie popytu, jednak konsumenci nadal pozostawali bardzo wrażliwi na poziom cen i uważnie porównywali oferty sklepów. W efekcie duże znaczenie miały promocje oraz atrakcyjność oferty poszczególnych sieci.
Z rocznego podsumowania Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA wynika, że średnia wartość koszyka zakupowego w 2025 roku wyniosła 319,59 zł. Zmiany cen w ciągu roku miały umiarkowany charakter – różnica między najtańszym miesiącem (styczeń) a najdroższym (grudzień) wyniosła 18,03 zł, czyli około 6%. Najwyższy poziom koszyk osiągnął w grudniu – 330,22 zł, co mogło być związane z okresem przedświątecznych zakupów.
W comiesięcznych zestawieniach ASM SFA miejsce na najwyższym stopniu podium przypadało sieci Auchan, która przez cały rok utrzymywała wartość koszyka poniżej 300 zł. W efekcie to ta sieć została właśnie wyróżniona Złotym Koszykiem Zakupowym ASM Group.
– W czasach, gdy klienci bardzo świadomie zarządzają domowym budżetem, najważniejsza jest realna wartość zakupów. W 2025 roku średni koszyk w Auchan wyniósł 281 zł, czyli o blisko 40 zł mniej niż średnia rynkowa i o ponad 20 zł mniej niż w kolejnej sieci w zestawieniu. Utrzymaliśmy pozycję lidera cen przez wszystkie miesiące roku i kontynuujemy ją również w 2026 roku – mówi Alexandre Saussard, prezes Auchan Polska.
Auchan liderem najniższych cen, Netto z najdroższym koszykiem
Najniższe ceny w 2025 roku oferowała sieć Auchan (281,47 zł). Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się Makro Cash & Carry (304,07 zł) oraz Selgros Cash & Carry (308,92 zł). Najdroższe zakupy odnotowano natomiast w sieciach Netto, ALDI oraz POLOmarket – w przypadku Netto średnia wartość koszyka wyniosła 341,58 zł.
– Wzrost średniej wartości koszyka o 6% wskazuje na umiarkowaną, ale wciąż odczuwalną dla konsumentów dynamikę cen w handlu detalicznym. Jednocześnie różnica pomiędzy sieciami, sięgająca niemal 60 zł pokazuje, że polityka cenowa, promocje oraz zarządzanie ofertą pozostają kluczowymi narzędziami walki o klienta – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.
Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się̨ najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline). Rodzaje analizowanych sklepów: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, przeznaczona dla przedsiębiorców i detalistów; E-grocery - sklep prowadzący działalność wyłącznie w Internecie; Dark Store - wirtualny sklep oferujący szybką dostawę do domu; Dyskont (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi) - sklep sprzedający towar w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach; Supermarket (Dino, Polomarket, Intermarché) - samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2,5 tys. m²; Hipermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc) - sklep samoobsługowy o powierzchni powyżej 2,5 tys. m²; Sieć tradycyjna – sieć handlowa prowadząca sprzedaż w sklepach stacjonarnych; Hybryda – sieć handlowa, która prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz internetową.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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