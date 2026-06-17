Jak nie stracić na pierwszej inwestycji? 5 kroków dla początkujących

W 2025 r. w Polsce otwarto ponad 240 tys. nowych rachunków maklerskich - to historyczny rekord [1]. Boom na inwestowanie ma jednak drugą stronę: im więcej debiutantów, tym więcej kosztownych błędów na starcie. Ekspertki Fundacji finmarie Polska podkreślają, że rekordowa liczba nowych inwestorów to także większa skala typowych pomyłek, takich jak brak poduszki finansowej, mylenie oszczędzania z inwestowaniem czy podatność na oferty "gwarantowanego zysku". Jak zatem podejść do pierwszej inwestycji świadomie i unikać pułapek?

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego rekordowa liczba nowych rachunków maklerskich w 2025 r. to nie tylko szansa, ale także ryzyko popełnienia błędów przez początkujących inwestorów.

Jakie są najczęstsze błędy inwestycyjne.

Dlaczego tylko 9% inwestorów to kobiety i jakie bariery mentalne hamują Polki przed wejściem na rynek kapitałowy.

Jakie kroki podjąć przed pierwszą inwestycją, by inwestować świadomie, bezpiecznie i z korzyścią dla przyszłości.



Tylko co dziesiąty inwestor jest kobietą

Profil debiutanta: ETF i emerytura

Błędy planowania

Błędy wykonania

Pułapka „pewnego zysku"

Pięć kroków przed pierwszą wpłatą

Pomimo boomu inwestycyjnego, rynek wciąż pozostaje mocno zmaskulinizowany. Najnowsze dane branżowe pokazują, że ponad 91 proc. jego uczestników to mężczyźni [2]. Po stronie kobiet bariera jest przede wszystkim mentalna: rachunek maklerski ma jedynie 15 proc. Polek, a 49 proc. nieinwestujących uważa inwestowanie za zajęcie wyłącznie dla ekspertów i osób zamożnych [3].- mówi Małgorzata Gliwińska, fundatorka Fundacji finmarie Polska.Ostatnie Ogólnopolskie Badanie Inwestorów objęło ponad 6000 osób, o 37 proc. więcej niż rok wcześniej. Po raz pierwszy ponad połowa ankietowanych wskazała budowę kapitału na emeryturę jako główny cel inwestowania. Dwie trzecie inwestorów (66 proc.) ma w portfelu fundusze ETF (Exchange Traded Fund, czyli notowane na giełdzie fundusze odwzorowujące indeks), a 60 proc. Inwestuje w maksymalnie trzy takie fundusze [4].Pierwszą inwestycją najczęściej jest dziś szeroki, globalny ETF, a nie pojedyncza akcja. To zdrowszy punkt wyjścia niż próba samodzielnej selekcji spółek, ale nie chroni całkowicie przed pomyłkami.Większość strat nie wynika z wyboru złego instrumentu, lecz z kilku często powtarzających się błędów: w planowaniu, w realizacji inwestycji i w zetknięciu się z ofertami „pewnego zysku".Pierwsza pomyłka debiutanta to start bez fundamentów. Inwestowanie bez poduszki finansowej na 3–6 miesięcy bieżących kosztów często wymusza, w razie nagłego wydatku, wyjście z aktywów w nieodpowiednim momencie. Rynek bywa nieprzewidywalny: dobra passa nie trwa wiecznie, a sprzedaż pod presją czasu może wypadać przy wycenach niższych niż w chwili wejścia - co w praktyce oznacza realną stratę kapitału zamiast planowanego zysku.Drugi błąd to mylenie oszczędzania z inwestowaniem. Średnie oprocentowanie nowych depozytów gospodarstw domowych wyniosło w styczniu 2026 r. 3,2 proc. [5], a średnioroczna inflacja w 2025 r. - 3,6 proc. [6] Po odliczeniu 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych realna stopa zwrotu z lokaty bywa ujemna. Lokata może mieć sens z punktu widzenia płynności krótkoterminowej, ale nie zawsze chroni realną wartość kapitału w dłuższym horyzoncie.Trzeci błąd to przekonanie, że na start potrzebny jest duży kapitał. Niewystarczający poziom oszczędności to jedna z najczęściej wskazywanych przez Polki barier. 77 proc. nieinwestujących kobiet uważa, że do rozpoczęcia potrzeba co najmniej 3000 zł. W praktyce, gdy poduszka jest już zbudowana, to próg wejścia staje się niski. W fundusze ETF lub otwarte można wejść już od 100 zł [7].Brak dywersyfikacji i ulokowanie całego kapitału początkowego w jednej spółce, zwykle bez analizy fundamentów, to kolejny klasyczny błąd debiutanta: ekspozycja na ryzyko, którego nowy inwestor rzadko jest świadomy. Szerokie, globalne ETF-y ograniczają wpływ jednej nietrafionej (lub trafionej) selekcji.Druga pułapka to próba „łapania dołka", czyli wybieranie idealnego momentu wejścia. Trafienie w idealny punkt nie udaje się konsekwentnie nawet profesjonalistom, a regularne, systematyczne wpłaty, czyli tak zwany model DCA (z ang. Dollar Cost Averaging, uśrednianie kosztu zakupu), w długim horyzoncie sprawdzają się lepiej niż wyczekiwanie na „odpowiedni" moment. Historycznie rynek nagradzał czas na nim spędzony, nie zaś próby trafienia w dołek [8].Trzecią jest zbyt krótki horyzont czasowy. Nieinwestujące Polki częściej preferują rozwiązania krótkoterminowe z szybkim zyskiem, co zwiększa ekspozycję na zmienność rynku [9].Trzeba pamiętać, że inwestycja w akcje lub fundusze akcyjne wiąże się z ryzykiem strat. Wyższe niż w przypadku lokat stopy zwrotu są skutkiem wyższego ryzyka, a w horyzoncie roku czy pięciu lat scenariusze bywają różne, ze spadkami wartości portfela włącznie.Kolejnym typowym błędem jest podatność na oferty „gwarantowanego zysku". Z analiz firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz raportów instytucji monitorujących zagrożenia cyfrowe wynika, że w 2024 r. oszustwa na fałszywe inwestycje stanowiły 60 proc. zarejestrowanych incydentów phishingowych, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (28 proc.) [10].Najczęstszy schemat to fałszywa platforma połączona z reklamą wykorzystującą wizerunek znanej osoby, często wygenerowany techniką deepfake. Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiera obecnie ponad 600 podmiotów, których działalność może naruszać prawo [11].Jak więc podejść do tematu świadomie? Pierwszy krok jest zawsze ten sam: zebranie środków na tzw. poduszkę finansową zabezpieczającą koszty życia na 3–6 miesięcy, a potem określenie celu i horyzontu inwestycyjnego.- podkreśla Małgorzata Gliwińska.Konta z ulgą to przede wszystkim IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) [12]. Zanim jednak powierzymy komukolwiek pieniądze, wybraną firmę warto sprawdzić w rejestrach KNF [13] i na liście ostrzeżeń publicznych.Ponad 91 proc. inwestorów stanowią mężczyźni. Nie dlatego, że kobiety gorzej radzą sobie z zarządzaniem kapitałem. Problemem są przede wszystkim bariery mentalne: przekonanie, że inwestowanie jest zarezerwowane dla ekspertów, osób z dużym majątkiem lub tych, którzy mogą przeznaczyć na start kilka tysięcy złotych. Wiele kobiet nadal uważa też, że nie jest to temat dla nich. Tymczasem żadne z tych przekonań nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Pierwsza inwestycja nie wymaga odwagi ani dużego kapitału – wymaga przede wszystkim przygotowania. Warto zacząć od stworzenia planu, zabezpieczenia poduszki finansowej i dokładnego sprawdzenia instytucji, której powierzamy swoje pieniądze. Reszta to kwestia czasu, doświadczenia i systematyczności.Źródła:[1] Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2025 — wyniki (komentarz Macieja Trybuchowskiego, Prezesa Zarządu KDPW i KDPW_CCP). Dostęp: https://www.sii.org.pl/18616/aktualnosci/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-2025-wyniki.html.[2] Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2025]. Dostęp: https://www.sii.org.pl/18731/aktualnosci/badania-i-rankingi/kim-jest-polski-inwestor-indywidualny-i-co-ma-w-portfelu-obi-2025.html.[3] TFI PZU, dr hab. K. Sekścińska, Kobiety (nie)inwestorki. O Polkach, które inwestują i o tych, które przed inwestowaniem coś powstrzymuje, 2024. 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