Jak nie stracić na pierwszej inwestycji? 5 kroków dla początkujących
2026-06-17 14:25
Jak nie stracić na pierwszej inwestycji? 5 kroków dla początkujących © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Jak inwestować, gdy banki nie chcą naszych pieniędzy?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Dlaczego rekordowa liczba nowych rachunków maklerskich w 2025 r. to nie tylko szansa, ale także ryzyko popełnienia błędów przez początkujących inwestorów.
- Jakie są najczęstsze błędy inwestycyjne.
- Dlaczego tylko 9% inwestorów to kobiety i jakie bariery mentalne hamują Polki przed wejściem na rynek kapitałowy.
- Jakie kroki podjąć przed pierwszą inwestycją, by inwestować świadomie, bezpiecznie i z korzyścią dla przyszłości.
Tylko co dziesiąty inwestor jest kobietą
Pomimo boomu inwestycyjnego, rynek wciąż pozostaje mocno zmaskulinizowany. Najnowsze dane branżowe pokazują, że ponad 91 proc. jego uczestników to mężczyźni [2]. Po stronie kobiet bariera jest przede wszystkim mentalna: rachunek maklerski ma jedynie 15 proc. Polek, a 49 proc. nieinwestujących uważa inwestowanie za zajęcie wyłącznie dla ekspertów i osób zamożnych [3].
- Pierwsze kroki na rynku kapitałowym to dla wielu Polek moment, w którym najłatwiej popełnić błąd, którego zapewne uniknęłaby osoba z dłuższym stażem. W finmarie obserwujemy, że barierą rzadko jest brak kapitału. Częściej brakuje struktury: planu, horyzontu i odróżnienia oszczędzania od inwestowania - mówi Małgorzata Gliwińska, fundatorka Fundacji finmarie Polska.
Profil debiutanta: ETF i emerytura
Ostatnie Ogólnopolskie Badanie Inwestorów objęło ponad 6000 osób, o 37 proc. więcej niż rok wcześniej. Po raz pierwszy ponad połowa ankietowanych wskazała budowę kapitału na emeryturę jako główny cel inwestowania. Dwie trzecie inwestorów (66 proc.) ma w portfelu fundusze ETF (Exchange Traded Fund, czyli notowane na giełdzie fundusze odwzorowujące indeks), a 60 proc. Inwestuje w maksymalnie trzy takie fundusze [4].
Pierwszą inwestycją najczęściej jest dziś szeroki, globalny ETF, a nie pojedyncza akcja. To zdrowszy punkt wyjścia niż próba samodzielnej selekcji spółek, ale nie chroni całkowicie przed pomyłkami.
Błędy planowania
Większość strat nie wynika z wyboru złego instrumentu, lecz z kilku często powtarzających się błędów: w planowaniu, w realizacji inwestycji i w zetknięciu się z ofertami „pewnego zysku".
Pierwsza pomyłka debiutanta to start bez fundamentów. Inwestowanie bez poduszki finansowej na 3–6 miesięcy bieżących kosztów często wymusza, w razie nagłego wydatku, wyjście z aktywów w nieodpowiednim momencie. Rynek bywa nieprzewidywalny: dobra passa nie trwa wiecznie, a sprzedaż pod presją czasu może wypadać przy wycenach niższych niż w chwili wejścia - co w praktyce oznacza realną stratę kapitału zamiast planowanego zysku.
Drugi błąd to mylenie oszczędzania z inwestowaniem. Średnie oprocentowanie nowych depozytów gospodarstw domowych wyniosło w styczniu 2026 r. 3,2 proc. [5], a średnioroczna inflacja w 2025 r. - 3,6 proc. [6] Po odliczeniu 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych realna stopa zwrotu z lokaty bywa ujemna. Lokata może mieć sens z punktu widzenia płynności krótkoterminowej, ale nie zawsze chroni realną wartość kapitału w dłuższym horyzoncie.
Trzeci błąd to przekonanie, że na start potrzebny jest duży kapitał. Niewystarczający poziom oszczędności to jedna z najczęściej wskazywanych przez Polki barier. 77 proc. nieinwestujących kobiet uważa, że do rozpoczęcia potrzeba co najmniej 3000 zł. W praktyce, gdy poduszka jest już zbudowana, to próg wejścia staje się niski. W fundusze ETF lub otwarte można wejść już od 100 zł [7].
Błędy wykonania
Brak dywersyfikacji i ulokowanie całego kapitału początkowego w jednej spółce, zwykle bez analizy fundamentów, to kolejny klasyczny błąd debiutanta: ekspozycja na ryzyko, którego nowy inwestor rzadko jest świadomy. Szerokie, globalne ETF-y ograniczają wpływ jednej nietrafionej (lub trafionej) selekcji.
Druga pułapka to próba „łapania dołka", czyli wybieranie idealnego momentu wejścia. Trafienie w idealny punkt nie udaje się konsekwentnie nawet profesjonalistom, a regularne, systematyczne wpłaty, czyli tak zwany model DCA (z ang. Dollar Cost Averaging, uśrednianie kosztu zakupu), w długim horyzoncie sprawdzają się lepiej niż wyczekiwanie na „odpowiedni" moment. Historycznie rynek nagradzał czas na nim spędzony, nie zaś próby trafienia w dołek [8].
Trzecią jest zbyt krótki horyzont czasowy. Nieinwestujące Polki częściej preferują rozwiązania krótkoterminowe z szybkim zyskiem, co zwiększa ekspozycję na zmienność rynku [9].
Trzeba pamiętać, że inwestycja w akcje lub fundusze akcyjne wiąże się z ryzykiem strat. Wyższe niż w przypadku lokat stopy zwrotu są skutkiem wyższego ryzyka, a w horyzoncie roku czy pięciu lat scenariusze bywają różne, ze spadkami wartości portfela włącznie.
Pułapka „pewnego zysku"
Kolejnym typowym błędem jest podatność na oferty „gwarantowanego zysku". Z analiz firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz raportów instytucji monitorujących zagrożenia cyfrowe wynika, że w 2024 r. oszustwa na fałszywe inwestycje stanowiły 60 proc. zarejestrowanych incydentów phishingowych, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (28 proc.) [10].
Najczęstszy schemat to fałszywa platforma połączona z reklamą wykorzystującą wizerunek znanej osoby, często wygenerowany techniką deepfake. Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiera obecnie ponad 600 podmiotów, których działalność może naruszać prawo [11].
Pięć kroków przed pierwszą wpłatą
Jak więc podejść do tematu świadomie? Pierwszy krok jest zawsze ten sam: zebranie środków na tzw. poduszkę finansową zabezpieczającą koszty życia na 3–6 miesięcy, a potem określenie celu i horyzontu inwestycyjnego.
- Kolejne kroki to dobór instrumentów do celu, a nie odwrotnie. Osoba budująca kapitał na lata powinna postawić na rozwiązania szeroko zdywersyfikowane: fundusze indeksowe i ETF-y, fundusze otwarte czy obligacje - z regularnymi wpłatami i w ramach kont z ulgą podatkową. W finmarie uczymy tej kolejności: najpierw plan i bezpieczeństwo, później produkt - podkreśla Małgorzata Gliwińska.
Konta z ulgą to przede wszystkim IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) [12]. Zanim jednak powierzymy komukolwiek pieniądze, wybraną firmę warto sprawdzić w rejestrach KNF [13] i na liście ostrzeżeń publicznych.
Ponad 91 proc. inwestorów stanowią mężczyźni. Nie dlatego, że kobiety gorzej radzą sobie z zarządzaniem kapitałem. Problemem są przede wszystkim bariery mentalne: przekonanie, że inwestowanie jest zarezerwowane dla ekspertów, osób z dużym majątkiem lub tych, którzy mogą przeznaczyć na start kilka tysięcy złotych. Wiele kobiet nadal uważa też, że nie jest to temat dla nich. Tymczasem żadne z tych przekonań nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Pierwsza inwestycja nie wymaga odwagi ani dużego kapitału – wymaga przede wszystkim przygotowania. Warto zacząć od stworzenia planu, zabezpieczenia poduszki finansowej i dokładnego sprawdzenia instytucji, której powierzamy swoje pieniądze. Reszta to kwestia czasu, doświadczenia i systematyczności.
Zastrzeżenie: Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani finansowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym fundusze ETF i akcje, wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji wyników w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto zapoznać się z dokumentami informacyjnymi danego instrumentu oraz (w razie potrzeby) skonsultować się z licencjonowanym doradcą.
Źródła:
[1] Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2025 — wyniki (komentarz Macieja Trybuchowskiego, Prezesa Zarządu KDPW i KDPW_CCP). Dostęp: https://www.sii.org.pl/18616/aktualnosci/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-2025-wyniki.html.
[2] Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2025]. Dostęp: https://www.sii.org.pl/18731/aktualnosci/badania-i-rankingi/kim-jest-polski-inwestor-indywidualny-i-co-ma-w-portfelu-obi-2025.html.
[3] TFI PZU, dr hab. K. Sekścińska, Kobiety (nie)inwestorki. O Polkach, które inwestują i o tych, które przed inwestowaniem coś powstrzymuje, 2024. Dostęp: https://in.pzu.pl/aktualnosci/szczegoly/kobiety-w-swiecie-inwestycji.
[4] Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Pasywna rewolucja trwa w najlepsze. Polscy inwestorzy polubili ETF-y [OBI 2025]. Dostęp: https://www.sii.org.pl/18804/aktualnosci/badania-i-rankingi/pasywna-rewolucja-trwa-w-najlepsze-polscy-inwestorzy-polubili-etf-y-obi-2025.html.
[5] Narodowy Bank Polski, Statystyka stóp procentowych (oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych, dane miesięczne). Dostęp: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/statystyka-monetarna-i-finansowa/statystyka-stop-procentowych/.
[6] Główny Urząd Statystyczny, Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. Dostęp: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniorocznego-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-ogolem-w-2025-r-,50,13.html.
[7] TFI PZU, dr hab. K. Sekścińska, Kobiety (nie)inwestorki, 2024, dz. cyt. Dostęp: https://in.pzu.pl/aktualnosci/szczegoly/kobiety-w-swiecie-inwestycji.
[8] Saxo Bank, Jak uśrednianie kosztów (DCA) może pomóc podczas zmienności na rynku. Dostęp: https://www.home.saxo/pl-pl/learn/guides/trading-strategies/how-dollar-cost-averaging-dca-can-help-during-market-volatility.
[9] TFI PZU, dr hab. K. Sekścińska, Kobiety (nie)inwestorki, 2024, dz. cyt. Dostęp: https://in.pzu.pl/aktualnosci/szczegoly/kobiety-w-swiecie-inwestycji.
[10] CERT Orange Polska, Raport CERT Orange Polska 2024. Dostęp: https://cert.orange.pl/wp-content/uploads/2025/04/Raport_CERT_Orange_Polska_2024.pdf.
[11] Komisja Nadzoru Finansowego, Lista ostrzeżeń publicznych KNF. Dostęp: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
[12] Komisja Nadzoru Finansowego, Rynek emerytalny — IKE/IKZE. Dostęp: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/ike_ikze.
[13] Komisja Nadzoru Finansowego, Firmy inwestycyjne i Agenci firm inwestycyjnych (rejestr podmiotów rynku kapitałowego). Dostęp: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)