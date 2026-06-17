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Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie? Nie musisz wybierać od razu

2026-06-17 00:10

Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie? Nie musisz wybierać od razu

Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie? © pexels

Jeszcze niedawno wybór między stałym a zmiennym oprocentowaniem wydawał się decyzją, którą trzeba podjąć już na starcie starań o kredyt hipoteczny. Dziś coraz więcej kredytobiorców odkłada ten wybór do momentu uzyskania decyzji kredytowych z banków. W obliczu możliwych zmian stóp procentowych, napięć geopolitycznych i niepewności gospodarczej jest to krok, który niewątpliwie warto rozważyć

Przeczytaj także: Czy dziś warto jeszcze wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie są najważniejsze zalety i ryzyka kredytu ze stałym oraz zmiennym oprocentowaniem?
  • Dlaczego coraz więcej klientów składa jednocześnie dwa wnioski kredytowe?
  • Jak niepewność gospodarcza i decyzje dotyczące stóp procentowych wpływają na wybór kredytu hipotecznego?

Oprocentowanie okresowo stałe – bezpieczeństwo i przewidywalność


Największą zaletą okresowo stałego oprocentowania jest stabilność. Rata kredytu pozostaje niezmienna przez określony czas (najczęściej 5 lat), niezależnie od zawirowań makroekonomicznych.

Plusy:


Minusy:


  • jeśli stopy procentowe będą spadać, rata nie obniży się automatycznie,
  • początkowe oprocentowanie wyższe niż w ofertach ze zmienną stopą.

Oprocentowanie zmienne – szansa na niższą ratę


Przy oprocentowaniu zmiennym wysokość raty zależy od wskaźnika referencyjnego oraz marży banku. Jeśli stopy procentowe będą dalej spadać, kredytobiorca może odczuć realne oszczędności.

Plusy:


  • możliwość korzystania z obniżek stóp procentowych,
  • szansa na niższy całkowity koszt kredytu, jeśli stopy procentowe będą dalej spadać.

Minusy:


  • ryzyko wzrostu rat, jeśli stopy procentowe ponownie zaczną rosnąć,
  • trudność w długoterminowym planowaniu wydatków.

Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie?
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fot. pexels

Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie?

Coraz większa grupa klientów decyduje się dziś na jednoczesne ubieganie się o kredyt ze stałym i zmiennym oprocentowaniem


Nie musisz wybierać już dziś


Jednym z ciekawszych trendów obserwowanych obecnie przez ekspertów finansowych Credipass jest składanie równolegle co najmniej dwóch wniosków kredytowych – w jednym banku na ofertę z okresowo stałym, a w drugim – ze zmiennym oprocentowaniem.

Powód jest prosty. Procesy kredytowe w bankach trwają od kilku tygodni do nawet 2-3 miesięcy. W tym czasie mogą zmienić się zarówno warunki rynkowe, jak i oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

W praktyce oznacza to, że klient nie musi podejmować ostatecznej decyzji już na początku procesu. Może poczekać na decyzje kredytowe banków i dopiero wtedy wybrać wariant najlepiej odpowiadający bieżącym warunkom.
Coraz większa grupa klientów decyduje się dziś na jednoczesne ubieganie się o kredyt ze stałym i zmiennym oprocentowaniem, w dwóch różnych bankach. Dzięki temu nie muszą podejmować ostatecznej decyzji na początku procesu, lecz dopiero wtedy, gdy mają już decyzje kredytowe i mogą ocenić aktualną sytuację rynkową. – mówi Paweł Rudzik, ekspert Credipass.

Co wybrać w 2026 roku?


Nie ma jednej odpowiedzi dobrej dla wszystkich. Osoby ceniące spokój i przewidywalność częściej wybierają oprocentowanie okresowo stałe. Z kolei kredytobiorcy liczący na dalsze obniżki stóp procentowych częściej rozważają oprocentowanie zmienne.

W obecnych warunkach kluczowa jest elastyczność. Niepewność związana z sytuacją geopolityczną, w tym wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, wpływa na inflację, ceny surowców oraz decyzje banków centralnych. Jeśli napięcia będą się zmniejszać, a inflacja pozostanie pod kontrolą, rynek może oczekiwać dalszych obniżek stóp procentowych, co sprzyjałoby kredytom ze zmiennym oprocentowaniem. Jeżeli jednak presja inflacyjna ponownie wzrośnie, większą przewidywalność zapewni oprocentowanie okresowo stałe.
Klienci oczekują, że ekspert finansowy wskaże im właściwą odpowiedź: stałe czy zmienne oprocentowanie. Tymczasem przy obecnej zmienności rynku znacznie ważniejsze jest zachowanie możliwości wyboru. Kredyt hipoteczny zaciągamy często na 25 czy 30 lat, ale nie oznacza to, że wszystkie decyzje trzeba podejmować pierwszego dnia. Skoro banki i tak potrzebują kilku tygodni na wydanie decyzji kredytowej, warto wykorzystać ten czas i wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze w danym momencie – podsumowuje Paweł Rudzik, ekspert Credipass.

Przeczytaj także: Kredyt hipoteczny - czy warto przejść na stałe oprocentowanie? Kredyt hipoteczny - czy warto przejść na stałe oprocentowanie?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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