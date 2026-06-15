eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynek ropy odetchnął, lecz stabilizacja jest niepewna

Rynek ropy odetchnął, lecz stabilizacja jest niepewna

2026-06-15 11:14

Wstępne porozumienie USA i Iranu w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz zostało przez rynki odebrane jako sygnał spadku ryzyka geopolitycznego, ale nie oznacza jeszcze trwałej stabilizacji ani szybkiego powrotu do normalnego handlu ropą i gazem. To raczej pierwszy etap procesu, w którym decyzja polityczna musi zostać przełożona na realne bezpieczeństwo żeglugi, odbudowę zaufania armatorów i ubezpieczycieli oraz rozwiązanie najtrudniejszych kwestii dyplomatycznych: irańskiego programu nuklearnego, sankcji, zamrożonych aktywów i ewentualnych zachęt gospodarczych dla Teheranu.

Przeczytaj także: Bliski Wschód znów straszy

Znaczenie porozumienia jest istotne, ponieważ Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych punktów światowej gospodarki. Przez ten wąski szlak morski przechodzi około jedna piąta globalnych przepływów ropy i LNG, a korzystają z niego najważniejsi eksporterzy energii z Zatoki Perskiej. Jej blokada uderzyła więc nie tylko w rynek surowców, ale także w transport morski, koszty ubezpieczeń, logistykę przemysłową i oczekiwania inflacyjne. Przez Ormuz transportowane są również inne towary, w tym produkty rafineryjne, nawozy, aluminium czy hel, dlatego zakłócenia w tym miejscu mogą rozlewać się na wiele sektorów gospodarki.

Reakcja rynku była zgodna z logiką obniżenia premii za ryzyko: ceny ropy spadły, a nastroje na giełdach poprawiły się. Inwestorzy uznali, że porozumienie zmniejsza prawdopodobieństwo gwałtownego niedoboru ropy i gazu oraz kolejnej fali wzrostu cen energii. Z punktu widzenia banków centralnych może to ograniczać presję inflacyjną i wzmacniać argumenty za ostrożniejszą polityką pieniężną. Ten pozytywny efekt może być jednak stopniowy i nietrwały, ponieważ wysokie ceny energii z poprzednich miesięcy już obciążyły przedsiębiorstwa, konsumentów i budżety państw importujących surowce.

Najważniejszym ograniczeniem porozumienia jest jego tymczasowy charakter. Formalne otwarcie cieśniny nie wystarczy, aby handel natychmiast wrócił do poziomów sprzed konfliktu. Konieczne będzie usunięcie zagrożeń, w tym min, przywrócenie pełnej przepustowości portów, obniżenie kosztów ubezpieczenia oraz przekonanie armatorów, że trasa jest bezpieczna. W praktyce rynek często reaguje szybko na polityczne deklaracje, ale fizyczne przepływy surowców i zaufanie uczestników handlu odbudowują się znacznie wolniej.

Dodatkowym źródłem niepewności są rozbieżne interpretacje samego porozumienia. USA przedstawiają je jako sukces dyplomatyczny i krok w stronę stabilizacji regionu, natomiast irańskie media państwowe opisują je jako wymuszenie na USA i Izraelu zakończenia wojny. Taka różnica narracji pokazuje, że obie strony już na starcie próbują wykorzystać porozumienie politycznie. Może to utrudnić dalsze rozmowy, zwłaszcza jeśli pojawi się spór o kontrolę nad żeglugą przez Cieśninę Ormuz, zakres znoszenia sankcji lub skalę finansowych korzyści dla Iranu.

Ryzykiem pozostaje również Izrael, którego działania wojskowe mogą komplikować wdrażanie ustaleń. Jeżeli napięcia regionalne ponownie wzrosną, armatorzy i ubezpieczyciele mogą utrzymać ostrożne podejście, nawet jeśli formalnie cieśnina będzie otwarta. W takim scenariuszu ceny ropy mogłyby ponownie wzrosnąć, szczególnie jeśli popyt pozostanie silny, a odbudowa podaży okaże się wolniejsza od oczekiwań. Dodatkowo część państw może chcieć odbudować strategiczne rezerwy paliw, co ograniczyłoby skalę spadku cen w krótkim terminie.
Kryzys wokół Cieśniny Ormuz może mieć także długofalowe konsekwencje. Importerzy energii prawdopodobnie będą mocniej dywersyfikować dostawców, trasy transportowe i zaplecze logistyczne, aby zmniejszyć zależność od jednego strategicznego szlaku. Oznacza to, że nawet po uspokojeniu sytuacji część zmian w globalnym handlu surowcami może się utrwalić. Rynek otrzymał więc dobrą wiadomość, ale nie powrót do dawnego status quo. Oficjalne podpisania porozumienia między USA a Iranem ma nastąpić w Szwajcarii w piątek. Lipcowe kontrakty na ropę WTI na giełdzie NYMEX tracą w poniedziałek rano ponad 5,3% i wyceniane są na 80,33 USD.
Przeczytaj także: OECD ostrzega przed ryzykiem stagflacji OECD ostrzega przed ryzykiem stagflacji

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Iran, USA, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Na (Bliskim) Wschodzie bez zmian

Na (Bliskim) Wschodzie bez zmian

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

Ropa, inflacja i jen

Ropa, inflacja i jen

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Artykuły promowane

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

GPW: obroty akcjami nie takie małe

GPW: obroty akcjami nie takie małe

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Kredyt hipoteczny - czy warto przejść na stałe oprocentowanie?

Kredyt hipoteczny - czy warto przejść na stałe oprocentowanie?

Kredyt na mieszkanie w budowie

Kredyt na mieszkanie w budowie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rynek pracy: rekrutacje zwalniają, stabilizacja czy początek większego spowolnienia?

Rynek pracy: rekrutacje zwalniają, stabilizacja czy początek większego spowolnienia?

Gdzie powstają magazyny w Polsce? Liderzy krajowej logistyki nie oddają pozycji

Gdzie powstają magazyny w Polsce? Liderzy krajowej logistyki nie oddają pozycji

Sukces po polsku. Tak zmieniło się podejście do kariery i życia

Sukces po polsku. Tak zmieniło się podejście do kariery i życia

Własne mieszkanie czy kredyt hipoteczny? Polacy nie mają wątpliwości

Własne mieszkanie czy kredyt hipoteczny? Polacy nie mają wątpliwości

Sama obsługa AI to za mało. Jakie kompetencje zagwarantują Ci miejsce na rynku pracy?

Sama obsługa AI to za mało. Jakie kompetencje zagwarantują Ci miejsce na rynku pracy?

Cyberprzestępcy polują na kibiców FIFA World Cup 2026. Zagrożenie rośnie wraz z emocjami

Cyberprzestępcy polują na kibiców FIFA World Cup 2026. Zagrożenie rośnie wraz z emocjami

Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?

Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: