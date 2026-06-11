Letnie nawałnice i burze a ubezpieczenie mieszkania. Czego nie warto pomijać w polisie?

Nadchodzące lato może być prawdziwym testem dla właścicieli nieruchomości. Błyskawiczne burze, silny wiatr, lokalne powodzie, awarie klimatyzacji to tylko niektóre z czyhających na nich zagrożeń. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Ekspert Allianz Polska podpowiada, na jakie zapisy w polisie mieszkaniowej warto zwrócić uwagę, jak uniknąć najczęstszych błędów oraz dlaczego assistance i działania prewencyjne mogą okazać się równie ważne jak samo odszkodowanie.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie szkody najczęściej powodują letnie burze, nawałnice i lokalne podtopienia?

Na jakie elementy polisy mieszkaniowej warto zwrócić uwagę przed sezonem burzowym?

Dlaczego właściciele klimatyzacji powinni sprawdzić zakres odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniu?

Jakie korzyści oferują usługi assistance i działania prewencyjne proponowane przez ubezpieczycieli?

Wnioski po zimie

Ostatnia zima spowodowała wzrost szkód polegających na tzw. mrozowym pękaniu rur. Przyczynami były zarówno awarie ogrzewania i przerwy w dostawie prądu, jak również wyłączenie lub zbyt mocne ograniczenie ogrzewania na czas podczas silnych mrozów. Widzimy wyraźnie, że nawet jeden bardziej wymagający sezon zimowy potrafi istotnie wpłynąć na skalę szkód – mówi Michał Glizia, menedżer produktu – ubezpieczenia mieszkaniowe w Allianz Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Burza Błyskawicznym burzom często towarzyszą gwałtowne wichury oraz lokalne powodzie

Szczególnie w lutym klienci zgłaszali więcej takich szkód, zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Skala tego wzrostu była wyraźna. Zauważalny był także wzrost liczby dużych szkód (powyżej 500 tys. zł) – już w pierwszym kwartale 2026 roku odnotowaliśmy ich więcej niż w całym 2025 roku – dodaje Michał Glizia.

Burzowe lato

Kluczowe jest zabezpieczenie nieruchomości, jednak szkód nie można wykluczyć. Dlatego warto uwzględnić w polisie aktualną wartość naszego majątku, co ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania. Ważna jest również definicja silnego wiatru przyjęta w konkretnej umowie ubezpieczenia. Dobrym pomysłem może być również zakup drzwi i okien przeciwpowodziowych, dzięki którym u dobrych ubezpieczycieli możemy liczyć również na obniżkę składki – podkreśla Michał Glizia.

Klimatyzacja, choć w upalnych miesiącach jest zbawienna, bywa również awaryjna. Zatkany odpływ, wycieki z przewodów czy błędny montaż może doprowadzić do zalania, niosącego ze sobą szkody u nas, a czasem również u sąsiadów. Warto upewnić się, że wybrane ubezpieczenie zabezpiecza nas na odpowiednio wysoką kwotę, by pokryć także ewentualne szkody wyrządzone przez nas sąsiadom – wyjaśnia Michał Glizia.

Latem częściej wyjeżdżamy, co niestety przekłada się na liczbę włamań. Choć policja nie publikuje ogólnopolskich miesięcznych statystyk, nasze obserwacje wskazują że w okresie wakacji liczba włamań może być wyższa o około 30-50 proc. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie mieszkania – zarówno fizycznie, jak i poprzez dobrze dobraną polisę. Podstawą są zabezpieczenia antywłamaniowe, m. in. solidne drzwi wejściowe z odpowiednimi zamkami – np. wielopunktowymi czy certyfikowanymi. Dodatkowym wsparciem bezpieczeństwa mogą być drzwi antywłamaniowe lub system alarmowy – mówi Michał Glizia.

Przykre zdarzenia mogą mieć także źródło w codziennych, domowych aktywnościach. Niedogaszony grill po spotkaniu ze znajomymi czy pozostawiony bez nadzoru włączony sprzęt kuchenny – np. piekarnik lub płyta grzewcza – mogą w sprzyjających warunkach doprowadzić do pożaru. Tego typu sytuacje, choć wynikają z naszej nieuwagi, są zazwyczaj kwalifikowane przez ubezpieczycieli jako zdarzenia losowe, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową – twierdzi Michał Glizia, ekspert Allianz Polska.

Prewencja i assistance na każdą porę roku

Firmy stosujące najlepsze praktyki pomagają w zabezpieczeniu się przed kolejnymi szkodami. Może to być zniżka w składce za okna przeciwpowodziowe lub np. zwrot kosztów montaż zaworu zwrotnego poprawiającego bezpieczeństwo instalacji i zapobiegającego cofaniu się wody – podkreśla Michał Glizia, ekspert Allianz Polska.

Warto mieć i przede wszystkim pamiętać o wykupionej usłudze assistance. Cenią ją przede wszystkim klienci, którzy nie potrafią lub nie chcą samodzielnie naprawiać usterek w domu. Zresztą na ogół lepiej, aby zrobił to sprawdzony fachowiec, co jest gwarancją jakości i ma wpływ na ograniczenie liczby większych szkód w przyszłości (np. zalania sąsiada). W jej skład mogą wchodzić naprawy sprzętu AGD (np. pralki czy lodówki) oraz pomoc hydraulika, elektryka czy ślusarza. Warto przy tym zwrócić uwagę na limity obowiązujące u poszczególnych ubezpieczycieli - podkreśla Michał Glizia.

Istotne jest, by korzystanie z takich napraw w ramach assistance nie miało wpływu na historię szkodową, która determinuje wysokość składek na kolejne lata – kończy Michał Glizia.

Jak dodaje ekspert, rosnąca skala szkód sprawia, że okresowy przegląd warunków ubezpieczenia i sum gwarancyjnych nabiera szczególnego znaczenia. Właściciele nieruchomości powinni sprawdzić, czy ich polisa zapewnia ochronę w takich przypadkach, a w razie wątpliwości skonsultować zakres ubezpieczenia przed zawarciem kolejnej umowy.Mowa tu zatem o poważnych zdarzeniach, które mają realny wpływ na sytuację naszych klientów. Ta sytuacja przypomina zdaniem Glizia, że ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę adekwatną do wartości mieszkania oraz znajdujących się w nim ruchomości to podstawa.W ostatnich latach częściej obserwujemy gwałtowne letnie burze, wichury oraz upały, które mogą nieść poważne zagrożenie dla naszego dobytku.Błyskawicznym burzom często towarzyszą. Te zjawiska powodują– od zalanych domów, mieszkań i piwnic po uszkodzenia dachów, sprzętów w ogrodzie oraz mienia ruchomego. Wiele szkód powstaje również poza samym budynkiem –. Uszkodzenia ogrodzeń, bram, altan czy sprzętów ogrodowych po burzach i wichurach są coraz częstsze, dlatego warto sprawdzić, czy elementy działki są objęte ubezpieczeniem i do jakich limitów.Dotkliwe i długotrwałe letnie upały spowodowały trwający od lat trend zakładania w domach i mieszkaniach klimatyzatorów.Od wyjazdów na działkę, przez biwaki, podróże po kraju, aż po egzotyczne wakacje – w okresie letnim zdecydowanie lubimy przebywać poza domem.Dobry ubezpieczyciel – oprócz wypłaty odszkodowania – daje realne wsparcie w zabezpieczeniu mienia przez kolejnymi zdarzeniami.Ważnym elementem ubezpieczenia mieszkania lub domu może być również usługa assistance, czyli. Można z niej skorzystać niezależnie od wystąpienia szkód. Często jednak zdarza się, że ubezpieczeni nie pamiętają o tym, że w ogóle mają assistance oraz na co konkretnie mogą liczyć.W Allianz są to na przykład cztery interwencje w roku, każda o łącznej wartości do 1 800 zł, w tym z uwzględnieniem kosztów części zamiennych.