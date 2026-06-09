Pożyczki online nawet tego samego dnia. Ponad 74 proc. klientów otrzymuje środki błyskawicznie

Poniedziałek to najaktywniejszy dzień na polskim rynku pożyczek online, a zdecydowana większość pożyczkobiorców na pieniądze nie musi czekać do wtorku. Tak, w największym skrócie, można podsumować wnioski z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, opracowanego na podstawie danych Youmoney. Analiza pokazuje również, że Polacy zdecydowanie częściej wybierają pożyczki ratalne niż krótkoterminowe, a szybkość procesu nie oznacza rezygnacji z dokładnej oceny zdolności kredytowej klientów.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakie dni i o jakich godzinach Polacy najczęściej składają wnioski o pożyczki online?

Ile czasu mija od złożenia wniosku o finansowanie do otrzymania pieniędzy?

Dlaczego pożyczki ratalne cieszą się większą popularnością niż krótkoterminowe?

Czy szybka decyzja o przyznaniu pożyczki oznacza łatwiejszy dostęp do finansowania?

„Nie lubię poniedziałków?” Nie na rynku pożyczek online

Kanał online pozwala obserwować zachowania klientów niemal w czasie rzeczywistym. Widzimy wyraźne wzorce dotyczące zarówno dni tygodnia, jak i godzin składania wniosków. To pokazuje, że decyzje o finansowaniu coraz częściej są podejmowane w konkretnym kontekście codziennych potrzeb i wydatków. Dla rynku oznacza to konieczność jeszcze lepszego dopasowania oferty do momentu, w którym klient rzeczywiście jej potrzebuje – wyjaśnia Piotr Kaim, CEO Youmoney.

Szybkość procesu nie oznacza łatwiejszego dostępu do finansowania

Wyniki raportu pokazują, że szybkość staje się jednym z kluczowych oczekiwań konsumentów korzystających z usług finansowych online. Jednocześnie dane potwierdzają, że rozwój technologii nie zmienia fundamentalnej zasady odpowiedzialnego finansowania. Instytucje pożyczkowe są dziś w stanie podejmować decyzje szybciej niż jeszcze kilka lat temu, ale nadal kluczowa pozostaje rzetelna ocena zdolności klienta do spłaty zobowiązania – podkreśla Rafał Tomkowicz, Dyrektor ds. Rozwoju ZPF.

Pożyczki ratalne wyborem numer jeden

W strukturze wniosków bardzo wyraźnie widać przewagę produktów ratalnych. To ważny sygnał dla rynku, ponieważ pokazuje, że konsumenci korzystający z kanału online nie szukają wyłącznie szybkiego finansowania na krótki okres. Wybierają rozwiązania, które pozwalają rozłożyć spłatę w czasie i lepiej dopasować ją do swojej sytuacji finansowej.



Jednocześnie dane pokazują, że pożyczki krótkoterminowe nadal pełnią określoną funkcję – szczególnie wtedy, gdy potrzeba finansowania pojawia się nagle – komentuje Piotr Kaim, CEO Youmoney.