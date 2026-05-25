eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynek obligacji patrzy dalej niż na wojnę i ceny ropy

Rynek obligacji patrzy dalej niż na wojnę i ceny ropy

2026-05-25 13:05

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadają w poniedziałek o ponad 7,6% i są wyceniane w okolicach 95,65 USD za baryłkę. Głównym czynnikiem sprzyjającym uspokojeniu nastrojów na rynku ropy są informacje, że Stany Zjednoczone i Iran zbliżyły się do zawarcia porozumienia. Według doniesień proponowana umowa mogłaby doprowadzić do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, zakończenia działań zbrojnych, odblokowania części zamrożonych irańskich aktywów oraz rozpoczęcia kolejnych rozmów dotyczących ograniczenia programu nuklearnego Teheranu. Prezydent Donald Trump zaznaczył jednak, że Waszyngton utrzyma blokadę Cieśniny Ormuz do czasu osiągnięcia formalnego porozumienia, dodając, że nie zamierza "spieszyć się" z zawarciem umowy.

Przeczytaj także: Na (Bliskim) Wschodzie bez zmian

Konflikt zwiększył oczekiwania dotyczące bardziej „jastrzębich” działań ze strony banków centralnych. Jednocześnie wzrost rentowności długoterminowych obligacji nie wynika obecnie wyłącznie z obaw o inflację wywołaną wojną i droższą ropą. Coraz wyraźniej widać, że za presją na rynku długu stoją także głębsze czynniki strukturalne, związane z wysokim zadłużeniem państw, rosnącą podażą obligacji, możliwością utrzymywania się wyższych stóp procentowych oraz zmianami zachodzącymi w globalnej gospodarce.

Szczególnie dobrze widać to w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzrost rentowności długoterminowych obligacji był w dużej mierze efektem wzrostu realnych rentowności, czyli oprocentowania po uwzględnieniu inflacji. Oznacza to, że inwestorzy nie reagują jedynie na krótkoterminowe ryzyka, takie jak wzrost cen ropy czy przejściowe przyspieszenie inflacji. Rynkowe miary oczekiwań inflacyjnych nie wzrosły bowiem tak mocno jak same rentowności. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne w USA pozostają niższe niż w 2022 roku i są zbliżone do poziomów obserwowanych w grudniu. Sugeruje to, że rynek obligacji wycenia coś więcej niż tylko ryzyko droższej energii. Jednym z najważniejszych źródeł tej presji są finanse publiczne. W USA inwestorzy coraz uważniej przyglądają się wysokiemu deficytowi budżetowemu, rosnącym kosztom obsługi długu oraz perspektywie większych emisji obligacji skarbowych. Im większe potrzeby pożyczkowe państwa, tym większa podaż długu trafia na rynek. W takiej sytuacji inwestorzy mogą oczekiwać wyższej premii za ryzyko i większego wynagrodzenia za lokowanie kapitału w papierach długoterminowych.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty finansowania jest boom inwestycyjny związany ze sztuczną inteligencją. Firmy technologiczne przeznaczają ogromne środki na budowę centrów danych, rozwój infrastruktury półprzewodników i inne projekty wymagające dużych nakładów kapitałowych. Część tych inwestycji jest finansowana emisją długu korporacyjnego, co zwiększa popyt na kapitał i może podbijać jego cenę. W krótkim terminie rozwój sztucznej inteligencji, choć w przyszłości może poprawiać produktywność gospodarki, może więc sprzyjać utrzymywaniu się wyższych kosztów finansowania. Na innych głównych rynkach obligacji sytuacja ma nieco odmienny charakter. W Japonii i Niemczech większą rolę we wzroście rentowności odegrały oczekiwania inflacyjne, natomiast w Wielkiej Brytanii dodatkowym źródłem presji pozostają niepewność polityczna oraz ryzyko prowadzenia luźniejszej polityki fiskalnej. Wspólnym mianownikiem pozostaje jednak przekonanie, że era bardzo taniego pieniądza może nie wrócić tak szybko, jak wcześniej zakładano.

Rentowności obligacji mogą nie spaść wyraźnie nawet wtedy, gdy napięcia wojenne osłabną, a ceny ropy się ustabilizują, ponieważ rynek długu zaczyna wyceniać głębsze zmiany: rosnące potrzeby pożyczkowe państw, większą podaż obligacji oraz możliwość trwałego wzrostu neutralnej stopy procentowej. Oznaczałoby to, że gospodarka światowa wchodzi w okres wyższych kosztów finansowania niż jeszcze parę lat temu, kiedy dominowały wysokie oszczędności i bardzo niskie stopy procentowe. Obecny wzrost rentowności obligacji należy więc interpretować szerzej niż tylko jako reakcję na wojnę i ceny ropy. Nawet jeśli ryzyko inflacyjne związane z konfliktem osłabnie, koszty finansowania mogą pozostać podwyższone. Decydujące znaczenie mogą mieć bowiem zadłużenie państw, duże emisje obligacji, rosnące potrzeby inwestycyjne oraz strukturalne zmiany w gospodarce, które stopniowo przekształcają warunki funkcjonowania globalnego rynku kapitałowego.
Przeczytaj także: Świetne wyniki Nvidii, ale rynek oczekuje perfekcji Świetne wyniki Nvidii, ale rynek oczekuje perfekcji

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Inflacja, ropa i fiskalne obawy napędzają przecenę obligacji

Inflacja, ropa i fiskalne obawy napędzają przecenę obligacji

Silny dolar i rentowności uderzają w metale

Silny dolar i rentowności uderzają w metale

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Inflacja w USA testem dla FED i rynku obligacji

Inflacja w USA testem dla FED i rynku obligacji

NFP pokaże, czy gospodarka USA tylko zwalnia

NFP pokaże, czy gospodarka USA tylko zwalnia

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

RBA podnosi stopy i ostrzega przed uporczywą inflacją

RBA podnosi stopy i ostrzega przed uporczywą inflacją

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

Lepsze wyniki i prognozy napędzają akcje INTELA

Lepsze wyniki i prognozy napędzają akcje INTELA

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

NBP: bilans płatniczy 2011

NBP: bilans płatniczy 2011

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Dług publiczny 2007-2010: prognozy i koszty obsługi

Dług publiczny 2007-2010: prognozy i koszty obsługi

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zmiany w podatku od nieruchomości mieszkalnych - fliperzy zapłacą więcej?

Zmiany w podatku od nieruchomości mieszkalnych - fliperzy zapłacą więcej?

AI Act 2027. UE przesuwa kluczowe przepisy dla HR i rekrutacji

AI Act 2027. UE przesuwa kluczowe przepisy dla HR i rekrutacji

AI i półprzewodniki napędzają rynek pracy inżynierów. Nadciąga kryzys kadrowy?

AI i półprzewodniki napędzają rynek pracy inżynierów. Nadciąga kryzys kadrowy?

Czy AI zagraża bezpieczeństwu danych? Obawy coraz większe

Czy AI zagraża bezpieczeństwu danych? Obawy coraz większe

Kobiety na rynku pracy 2026. GUS pokazuje skalę wyzwań po urodzeniu dziecka

Kobiety na rynku pracy 2026. GUS pokazuje skalę wyzwań po urodzeniu dziecka

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Infoshare zachwyciło na 20-lecie. Technologia, startupy i biznes świętowały w Gdańsku

Infoshare zachwyciło na 20-lecie. Technologia, startupy i biznes świętowały w Gdańsku

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: