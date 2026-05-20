Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

5 tys. zł - tyle przeciętny Polak byłby w stanie wydać na leczenie podczas zagranicznych wakacji. Problem w tym, że rzeczywistość w znacznym stopniu rozmija się z tymi oczekiwaniami. Eksperci alarmują, że nawet pozornie niegroźny uraz czy infekcja mogą oznaczać rachunki liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Szczególnie poza Europą koszty leczenia i transportu medycznego potrafią przekroczyć finansowe możliwości większości turystów.

Największym problemem planowania wakacyjnych wyjazdów jest rozdźwięk między wyobrażeniami a realnymi kosztami. Polacy jadąc na wakacje zakładają, że ewentualna pomoc medyczna będzie kosztować kilkaset złotych, maksymalnie kilka tysięcy. W praktyce nawet podstawowa wizyta lekarska za granicą to wydatek kilkuset euro, a poważniejsze przypadki oznaczają rachunki liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych – mówi Rafał Juszkiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w Compensie.

Koszty leczenia za granicą Przeciętny turysta jest gotowy pokryć z własnej kieszeni koszty leczenia na poziomie około 5 tys. zł

EKUZ daje pewien poziom bezpieczeństwa, ale jest bardzo ograniczonym narzędziem. Pokrywa wyłącznie leczenie w publicznym systemie ochrony zdrowia i tylko na takich zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju. To oznacza, że w wielu przypadkach pacjent i tak musi dopłacić, a często – szczególnie w turystycznych regionach – korzysta się z prywatnych placówek, gdzie EKUZ nie działa w ogóle – dodaje Rafał Juszkiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w Compensie.

Turcja – ok. 490 euro,

Egipt – ok. 450 euro,

Hiszpania – ok. 189 euro,

Włochy – ok. 227 euro,

Grecja – ok. 184 euro,

Tajlandia – ok. 377 euro.

Bardzo dużo przypadków zaczyna się niewinnie – ból brzucha, infekcja, drobny uraz. Problem polega na tym, że za granicą diagnostyka, leczenie i ewentualna hospitalizacja są znacznie droższe niż w Polsce. Do tego dochodzą koszty organizacyjne, językowe i logistyczne. W efekcie nawet prosta sytuacja może przerodzić się w bardzo poważne obciążenie finansowe – tłumaczy Izabela Kozicka, kierownik zespołu Travel z Global Assistance Polska.

W Polsce wciąż traktujemy ubezpieczenie turystyczne jako opcję, a nie standard. Tymczasem wyjazd bez odpowiedniej polisy to realne ryzyko finansowe. Wystarczy jeden poważniejszy przypadek, by koszty przewyższyły oszczędności życia. Dlatego planując wakacje, warto myśleć nie tylko o hotelu i atrakcjach, ale też o realnym zabezpieczeniu zdrowia i budżetu – podsumowuje Rafał Juszkiewicz, ekspert Compensy.

