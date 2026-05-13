eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansoweTanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje?

Tanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje?

2026-05-13 14:12

Tanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje?

Tanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje? © wygenerowane przez AI

Czy w 2026 roku da się jeszcze podróżować tanio? Okazuje się, że tak - ale na innych zasadach niż kiedyś. Zamiast autostopu i przypadkowych okazji, dziś liczą się planowanie, elastyczność i znajomość rynku. Eksperci podkreślają, że kluczem do oszczędności jest nie tylko szukanie niskich cen, ale przede wszystkim strategiczne planowanie - od wyboru terminu, przez rezerwację noclegów, po korzystanie z programów lojalnościowych. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 30-50% kosztów. Sprawdź, jak podróżować taniej, nie rezygnując z komfortu.

Przeczytaj także: Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak zmieniło się tanie podróżowanie w 2026 roku i dlaczego dziś liczy się strategia, a nie przypadkowe okazje.
  • Dlaczego city breaki stały się popularną alternatywą dla długich wakacji i jakie są ich realne koszty.
  • Jak oszczędzać na noclegach, korzystając z różnych źródeł rezerwacji.
  • Które kierunki na świecie wciąż oferują niskie koszty podróżowania.
  • Jakie strategie pomagają obniżyć koszty podróży i jakie są konkretne scenariusze kosztów dla różnych typów wyjazdów.

Jeszcze kilkanaście lat temu tanie podróżowanie oznaczało plecak, autostop i noclegi „gdzie się da”. Dziś zamiast łapania okazji na poboczu łapiemy promocje lotnicze, a spontaniczne wypady zastąpiły starannie planowane city breaki. Zmieniło się jednak coś jeszcze – ceny. W 2026 roku wielu podróżnych zadaje sobie pytanie: czy da się jeszcze wyjechać tanio?

– Tanio nie zniknęło, tylko zmieniło swoje zasady – mówi Łukasz Paszkiewicz, ekspert finansowy i prezes Ekantor. – Dziś nie wystarczy chcieć oszczędzać. Trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i jak szukać okazji.

City breaki zamiast długich wakacji


Krótkie wyjazdy, czyli popularne city breaki, są odpowiedzią na rosnące koszty życia i podróżowania. Według European Travel Commission aż 82% Europejczyków planuje podróże w 2026 roku, ale coraz częściej wybieramy krótsze wypady. Problem w tym, że weekendowy wyjazd wcale nie musi być najtańszą opcją – w przeliczeniu na dzień bywa droższy niż dłuższe wakacje. Szacunkowy koszt ekonomicznego city breaku to dziś około 700–1700 zł. – „Tanio” to dziś efekt strategii, a nie niskich cen – podkreśla ekspert.

Noclegi – największy „pożeracz” budżetu


Jeśli gdzieś można przepłacić, to właśnie tutaj. Noclegi w sezonie potrafią być nawet 2–3 razy droższe niż poza nim, dlatego sposób rezerwacji ma ogromne znaczenie. Najwięcej osób zaczyna od platform takich jak Booking czy Airbnb – i słusznie, bo dają porównanie ofert. Ale coraz częściej najtańsza opcja jest… poza nimi. Bezpośredni kontakt z pensjonatem, lokalne strony czy mniejsze portale potrafią obniżyć cenę, bo omijają prowizję.

– Najlepsza strategia to porównanie kilku źródeł i sprawdzenie ceny „u właściciela” – mówi Paszkiewicz. – Różnice potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

Nie brakuje też okazji:
  • rezerwacje z wyprzedzeniem (early booking),
  • oferty last minute,
  • zniżki w aplikacjach mobilnych,
  • programy lojalnościowe.

Czasem wystarczy zmienić termin o jeden dzień, by cena spadła o kilkadziesiąt procent.

Tanie kierunki? Nie tylko Europa


Choć Europa drożeje, świat wciąż oferuje miejsca, gdzie „tanio” znaczy naprawdę tanio. Klasycznym przykładem pozostaje Tajlandia, która mimo wzrostu cen nadal uchodzi za jeden z najlepszych kierunków budżetowych. W 2026 roku dzienny koszt życia na miejscu to około 800–1500 bahtów (czyli ok. 90–170 zł) przy budżetowym stylu podróżowania . Obejmuje to nocleg, jedzenie, transport i podstawowe atrakcje.

– W Azji Południowo-Wschodniej nadal można żyć taniej niż w Polsce, nawet będąc turystą – podkreśla ekspert. Podobnie wygląda sytuacja w Wietnamie, Laosie czy Indonezji – tam budżet rzędu 100–200 zł dziennie nadal pozwala na komfortowe podróżowanie.

Droższe paliwo, droższe podróże? Niekoniecznie


Wzrost cen ropy (nawet do ok. 100 dolarów za baryłkę – źródło: The Guardian) wpływa na transport, ale nie eliminuje okazji. Linie lotnicze nadal walczą ceną, a promocje istnieją – tylko wymagają elastyczności. Na krótkich trasach pociąg często wygrywa z samolotem – szybciej, taniej i bez ukrytych kosztów. A na drugim biegunie mamy powrót do podróżowania „slow”: rower, sakwy i pełna kontrola nad budżetem.

Sezon? Lepiej go omijać. Najdrożej jest w wakacje i długie weekendy. Najtaniej – wiosną i jesienią. Różnica? Nawet 30–50%. – Poza sezonem oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale i nerwy – mówi Paszkiewicz.

Ile to naprawdę kosztuje? Konkretne scenariusze


Na koniec najważniejsze – liczby, które pozwalają realnie zaplanować wyjazd.

Tani city break: Warszawa – Berlin (3 dni)
Transport (pociąg/autobus): 100–250 zł
Noclegi (2 noce budżetowo): 300–600 zł
Jedzenie i atrakcje: 200–400 zł
Łącznie: ok. 600–1200 zł

Budżetowy tydzień w Tajlandii
Lot: 2500–3500 zł
Noclegi (hostele/guesthouse): ok. 300–700 zł
Życie na miejscu (7 dni): ok. 700–1200 zł
Łącznie: ok. 3500–5400 zł

Wyprawa rowerowa (5 dni, Polska/Europa)
Transport: 0–100 zł
Noclegi (camping/tanie noclegi): 0–300 zł
Jedzenie: 200–400 zł
Łącznie: nawet 300–800 zł

– Te przykłady pokazują jedno: podróżowanie nadal może być tanie, ale wymaga wyborów podsumowuje Paszkiewicz. Dziś nie chodzi już o to, by wydać jak najmniej, ale by wydać sensownie. Tanie podróżowanie nie zniknęło – po prostu przestało być przypadkowe. Stało się świadomym planowaniem. A to oznacza, że świat wciąż stoi otworem. Nawet przy droższym paliwie. Nawet w 2026 roku.
Przeczytaj także: Wakacje 2023: jakie ceny w Polsce i za granicą? Wakacje 2023: jakie ceny w Polsce i za granicą?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: city break, wakacje za granicą, wyjazd na wakacje, podróże, urlop, wakacje, długi weekend, planowanie urlopu, wyjazdy zagraniczne, wycieczki zagraniczne, wyjazd za granicę

Przeczytaj także

Wakacje w Polsce czy nie? Jest odpowiedź, gdzie taniej

Wakacje w Polsce czy nie? Jest odpowiedź, gdzie taniej

Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Wakacje poza sezonem już za 900 zł - gdzie warto polecieć jesienią?

Wakacje poza sezonem już za 900 zł - gdzie warto polecieć jesienią?

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków: Turcja i Grecja na czele, ale zyskuje też egzotyka

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków: Turcja i Grecja na czele, ale zyskuje też egzotyka

Gdzie na wakacje? TOP 20 najatrakcyjniejszych turystycznych regionów Europy

Gdzie na wakacje? TOP 20 najatrakcyjniejszych turystycznych regionów Europy

Zmęczenie po wakacjach - jak uniknąć pułapek i błędów urlopowych?

Zmęczenie po wakacjach - jak uniknąć pułapek i błędów urlopowych?

3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje 2025

3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje 2025

Wakacje w Polsce droższe niż za granicą, ale...

Wakacje w Polsce droższe niż za granicą, ale...

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Transakcje repo wg Lehman Brothers

Transakcje repo wg Lehman Brothers

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Jak warszawiacy spłacają kredyty hipoteczne?

Jak warszawiacy spłacają kredyty hipoteczne?

Kredyt na mieszkanie w budowie

Kredyt na mieszkanie w budowie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Phishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają

Phishing w Europie: Polacy klikają najrzadziej, ale fałszywe maile z HR i LinkedIn wciąż działają

Google Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe

Google Pomelli dostępne w Polsce. AI, które rozumie Twoją markę i tworzy materiały marketingowe

Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Nowa fabryka Signify w Pile. Polska centrum druku 3D dla Europy

Nowa fabryka Signify w Pile. Polska centrum druku 3D dla Europy

Reklamy NBP za miliony. TV Republika największym beneficjentem kampanii

Reklamy NBP za miliony. TV Republika największym beneficjentem kampanii

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: