Tanie podróżowanie to kwestia strategii. Gdzie jechać, jak szukać okazji i ile to naprawdę kosztuje?

Czy w 2026 roku da się jeszcze podróżować tanio? Okazuje się, że tak - ale na innych zasadach niż kiedyś. Zamiast autostopu i przypadkowych okazji, dziś liczą się planowanie, elastyczność i znajomość rynku. Eksperci podkreślają, że kluczem do oszczędności jest nie tylko szukanie niskich cen, ale przede wszystkim strategiczne planowanie - od wyboru terminu, przez rezerwację noclegów, po korzystanie z programów lojalnościowych. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 30-50% kosztów. Sprawdź, jak podróżować taniej, nie rezygnując z komfortu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zmieniło się tanie podróżowanie w 2026 roku i dlaczego dziś liczy się strategia, a nie przypadkowe okazje.

Dlaczego city breaki stały się popularną alternatywą dla długich wakacji i jakie są ich realne koszty.

Jak oszczędzać na noclegach, korzystając z różnych źródeł rezerwacji.

Które kierunki na świecie wciąż oferują niskie koszty podróżowania.

Jakie strategie pomagają obniżyć koszty podróży i jakie są konkretne scenariusze kosztów dla różnych typów wyjazdów.

Jeszcze kilkanaście lat temu tanie podróżowanie oznaczało plecak, autostop i noclegi „gdzie się da”. Dziś zamiast łapania okazji na poboczu łapiemy promocje lotnicze, a spontaniczne wypady zastąpiły starannie planowane city breaki. Zmieniło się jednak coś jeszcze – ceny. W 2026 roku wielu podróżnych zadaje sobie pytanie: czy da się jeszcze wyjechać tanio?– Tanio nie zniknęło, tylko zmieniło swoje zasady – mówi Łukasz Paszkiewicz, ekspert finansowy i prezes Ekantor. – Dziś nie wystarczy chcieć oszczędzać. Trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i jak szukać okazji.Krótkie wyjazdy, czyli popularne city breaki, są odpowiedzią na rosnące koszty życia i podróżowania. Według European Travel Commission aż 82% Europejczyków planuje podróże w 2026 roku, ale coraz częściej wybieramy krótsze wypady. Problem w tym, że weekendowy wyjazd wcale nie musi być najtańszą opcją – w przeliczeniu na dzień bywa droższy niż dłuższe wakacje. Szacunkowy koszt ekonomicznego city breaku to dziś około 700–1700 zł. – „Tanio” to dziś efekt strategii, a nie niskich cen – podkreśla ekspert.Jeśli gdzieś można przepłacić, to właśnie tutaj. Noclegi w sezonie potrafią być nawet 2–3 razy droższe niż poza nim, dlatego sposób rezerwacji ma ogromne znaczenie. Najwięcej osób zaczyna od platform takich jak Booking czy Airbnb – i słusznie, bo dają porównanie ofert. Ale coraz częściej najtańsza opcja jest… poza nimi. Bezpośredni kontakt z pensjonatem, lokalne strony czy mniejsze portale potrafią obniżyć cenę, bo omijają prowizję.– Najlepsza strategia to porównanie kilku źródeł i sprawdzenie ceny „u właściciela” – mówi Paszkiewicz. – Różnice potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu procent.Nie brakuje też okazji:Czasem wystarczy zmienić termin o jeden dzień, by cena spadła o kilkadziesiąt procent.Choć Europa drożeje, świat wciąż oferuje miejsca, gdzie „tanio” znaczy naprawdę tanio. Klasycznym przykładem pozostaje Tajlandia, która mimo wzrostu cen nadal uchodzi za jeden z najlepszych kierunków budżetowych. W 2026 roku dzienny koszt życia na miejscu to około 800–1500 bahtów (czyli ok. 90–170 zł) przy budżetowym stylu podróżowania . Obejmuje to nocleg, jedzenie, transport i podstawowe atrakcje.– W Azji Południowo-Wschodniej nadal można żyć taniej niż w Polsce, nawet będąc turystą – podkreśla ekspert. Podobnie wygląda sytuacja w Wietnamie, Laosie czy Indonezji – tam budżet rzędu 100–200 zł dziennie nadal pozwala na komfortowe podróżowanie.Wzrost cen ropy (nawet do ok. 100 dolarów za baryłkę – źródło: The Guardian) wpływa na transport, ale nie eliminuje okazji. Linie lotnicze nadal walczą ceną, a promocje istnieją – tylko wymagają elastyczności. Na krótkich trasach pociąg często wygrywa z samolotem – szybciej, taniej i bez ukrytych kosztów. A na drugim biegunie mamy powrót do podróżowania „slow”: rower, sakwy i pełna kontrola nad budżetem.Sezon? Lepiej go omijać. Najdrożej jest w wakacje i długie weekendy. Najtaniej – wiosną i jesienią. Różnica? Nawet 30–50%. – Poza sezonem oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale i nerwy – mówi Paszkiewicz.Na koniec najważniejsze – liczby, które pozwalają realnie zaplanować wyjazd.Transport (pociąg/autobus): 100–250 złNoclegi (2 noce budżetowo): 300–600 złJedzenie i atrakcje: 200–400 złŁącznie: ok. 600–1200 złLot: 2500–3500 złNoclegi (hostele/guesthouse): ok. 300–700 złŻycie na miejscu (7 dni): ok. 700–1200 złŁącznie: ok. 3500–5400 złTransport: 0–100 złNoclegi (camping/tanie noclegi): 0–300 złJedzenie: 200–400 złŁącznie: nawet 300–800 zł– Te przykłady pokazują jedno: podróżowanie nadal może być tanie, ale wymaga wyborów podsumowuje Paszkiewicz. Dziś nie chodzi już o to, by wydać jak najmniej, ale by wydać sensownie. Tanie podróżowanie nie zniknęło – po prostu przestało być przypadkowe. Stało się świadomym planowaniem. A to oznacza, że świat wciąż stoi otworem. Nawet przy droższym paliwie. Nawet w 2026 roku.