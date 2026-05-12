eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

2026-05-12 12:19

Silna przecena brytyjskich obligacji rządowych oraz wzrost ich rentowności do najwyższych poziomów od niemal trzech dekad pokazują, że rynek coraz bardziej nerwowo reaguje na rosnące ryzyko polityczne w Wielkiej Brytanii. Rentowność 30-letnich obligacji wzrosła dzisiaj o 11 punktów bazowych, do 5,79%, czyli po raz pierwszy w XXI wieku. Jednocześnie pod presją znalazł się funt, który osłabił się wobec euro o 0,3%, schodząc do najniższego poziomu od końca kwietnia. Bezpośrednim źródłem napięcia są słabe wyniki Partii Pracy w wyborach lokalnych oraz narastająca presja na premiera Keira Starmera, co zwiększa spekulacje dotyczące możliwej zmiany przywództwa.

Przeczytaj także: Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Inwestorzy obawiają się, że ewentualne odejście Starmera mogłoby oznaczać zmianę kierunku polityki gospodarczej i fiskalnej. Obecny premier oraz minister finansów Rachel Reeves są postrzegani jako politycy przywiązani do kontroli długu publicznego, ograniczania deficytu i utrzymywania dyscypliny budżetowej. Potencjalni następcy, tacy jak Andy Burnham czy Angela Rayner, są natomiast kojarzeni z większą presją na zwiększenie wydatków publicznych oraz złagodzenie obecnych reguł fiskalnych. Dla rynku obligacji oznaczałoby to ryzyko większych potrzeb pożyczkowych państwa, wyższej emisji długu i dalszego wzrostu rentowności.

Wrażliwość rynku na takie sygnały jest szczególnie duża po doświadczeniach z 2022 roku, kiedy plan podatkowy rządu Liz Truss doprowadził do gwałtownej przeceny funta i silnego wzrostu rentowności brytyjskich obligacji, zmuszając Bank Anglii do interwencji. Tamten epizod pozostaje ważnym punktem odniesienia dla inwestorów, którzy obecnie szybko reagują na każdą oznakę możliwego odejścia od ostrożnej polityki budżetowej. Wzrost rentowności ma przy tym realne znaczenie gospodarcze, ponieważ podnosi koszt obsługi długu publicznego.

Dla kursu GBPUSD taki układ czynników jest potencjalnie negatywny. W normalnych warunkach wzrost rentowności obligacji mógłby wspierać walutę, ponieważ zwiększa atrakcyjność aktywów denominowanych w funcie. Obecna sytuacja ma jednak inny charakter: rentowności rosną nie z powodu oczekiwań na silniejszy wzrost gospodarczy, lecz z powodu wyższej premii za ryzyko polityczne i fiskalne. To oznacza, że inwestorzy mogą żądać wyższego wynagrodzenia za utrzymywanie brytyjskiego długu, jednocześnie ograniczając ekspozycję na funta. W takim scenariuszu GBPUSD może pozostawać pod presją spadkową, zwłaszcza jeśli rynek zacznie wyceniać większe prawdopodobieństwo zmiany przywództwa w Partii Pracy, luźniejszej polityki budżetowej lub dalszego wzrostu kosztów obsługi długu. Obecnie kabel traci już ponad 0,59% względem wczorajszego zamknięcia.

Kluczowe będzie to, czy obecne napięcie okaże się jedynie krótkotrwałą reakcją rynku, czy początkiem szerszej utraty zaufania do brytyjskiej polityki fiskalnej. Jeśli Starmer i Reeves utrzymają kontrolę nad przekazem politycznym oraz potwierdzą przywiązanie do dyscypliny budżetowej, presja na funta może stopniowo osłabnąć, a GBPUSD może się ustabilizować. Jeżeli jednak pojawią się kolejne sygnały podważające stabilność polityczną lub sugerujące wzrost wydatków bez wiarygodnego finansowania, rynek może ponownie porównać sytuację do kryzysu z 2022 roku.
Przeczytaj także: Inflacja w USA testem dla FED i rynku obligacji Inflacja w USA testem dla FED i rynku obligacji

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Wielka Brytania, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

NFP pokaże, czy gospodarka USA tylko zwalnia

NFP pokaże, czy gospodarka USA tylko zwalnia

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

RBA podnosi stopy i ostrzega przed uporczywą inflacją

RBA podnosi stopy i ostrzega przed uporczywą inflacją

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

Lepsze wyniki i prognozy napędzają akcje INTELA

Lepsze wyniki i prognozy napędzają akcje INTELA

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Dziś decyzja NBP - oczekiwany brak zmian

Dziś decyzja NBP - oczekiwany brak zmian

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Transakcje repo wg Lehman Brothers

Transakcje repo wg Lehman Brothers

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Jak warszawiacy spłacają kredyty hipoteczne?

Jak warszawiacy spłacają kredyty hipoteczne?

Kredyt na mieszkanie w budowie

Kredyt na mieszkanie w budowie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ulga na robotyzację napędza inwestycje, ale Polska przegrywa wyścig robotów z Czechami i Węgrami

Ulga na robotyzację napędza inwestycje, ale Polska przegrywa wyścig robotów z Czechami i Węgrami

Streaming jednak nie zabija telewizji? Raport pokazuje nowe nawyki widzów

Streaming jednak nie zabija telewizji? Raport pokazuje nowe nawyki widzów

Wyższe stawki ryczałtu, ograniczenia w uldze mieszkaniowej i zmiany w amortyzacji samochodów. Co czeka podatników od 2027?

Wyższe stawki ryczałtu, ograniczenia w uldze mieszkaniowej i zmiany w amortyzacji samochodów. Co czeka podatników od 2027?

SAFE uruchamia lawinę rekrutacji. Jakie stanowiska są najbardziej poszukiwane i ile można zarobić?

SAFE uruchamia lawinę rekrutacji. Jakie stanowiska są najbardziej poszukiwane i ile można zarobić?

eCommerce i ulice handlowe pokonują centra. Nieodwracalny trend?

eCommerce i ulice handlowe pokonują centra. Nieodwracalny trend?

Gospodarka obiegu zamkniętego może odzyskać 31 proc. światowego PKB

Gospodarka obiegu zamkniętego może odzyskać 31 proc. światowego PKB

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: