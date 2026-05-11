Interfejsy mózg-komputer: przełomowa przyszłość czy kolejna bańka technologiczna?

Technologia BCI (brain-computer interface), która umożliwia bezpośrednie połączenie mózgu z cyfrowym światem, wzbudza ogromne emocje wśród inwestorów. Banki inwestycyjne, takie jak Morgan Stanley, szacują potencjał rynku na 400 miliardów dolarów, a Neuralink – flagowa spółka Elona Muska – została wyceniona na 9 miliardów dolarów, mimo że ma zaledwie 12 pacjentów i zerowe przychody. Tymczasem realne przychody branży nie przekroczą 500 milionów dolarów rocznie przed 2036 rokiem. Czy mamy do czynienia z rewolucją technologiczną, czy z kolejną bańką spekulacyjną? Analiza najważniejszych graczy – Neuralink, Synchron i Precision Neuroscience – pokazuje, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona niż sugerują nagłówki.

Fakty i mity – co wiemy o BCI?

Najważniejsi gracze na rynku

Co na to prywatni inwestorzy?

Co może pójść nie tak i dlaczego mało kto o tym mówi

Technologia jest. Biznes? Jeszcze nie

Według MedTech Dive łączne inwestycje w spółki BCI w latach 2024–2025 przekroczyły miliard dolarów, a Morgan Stanley szacuje całkowity rynek zbytu BCI na 400 mld dolarów. Ale ten sam bank prognozuje, że łączne przychody z procedur wszczepień opracowanych modułów do 2035 roku wyniosą niespełna 1,5 mld dolarów. Pół miliarda rocznie? Najwcześniej w 2036 roku. Miliard? Dopiero w 2041.To kluczowa różnica, którą łatwo przeoczyć. 400 miliardów to teoretyczny pułap zakładający pełną penetrację technologii we wszystkich możliwych segmentach rynku. Rzeczywiste przychody branży w ciągu najbliższej dekady szacuje się między 1 a 6 mld dolarów, w zależności od źródła i metodologii. Według Precedence Research globalny rynek BCI jest dziś wart około 2,94 mld dolarów i ma urosnąć do 13,86 mld dolarów do 2035 roku przy rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 16,77%. Sam rynek amerykański wyceniany jest na 617,6 mln dolarów i ma osiągnąć 2,72 mld dolarów do 2034 roku.Co BCI potrafi dziś, a co dopiero obiecuje? Różnica między tymi dwoma pytaniami jest większa niż sugerują nagłówki. Co wiemy na pewno? Pacjenci Neuralink osiągali prędkość pisania do 40 słów na minutę za pomocą wirtualnej klawiatury, a pierwszy pacjent firmy, Noland Arbo, sterował kursorem i grał w szachy wyłącznie siłą myśli. To imponujące, ale wciąż daleko od zastosowań finansowych.Handel algorytmiczny, zarządzanie ryzykiem czy wspomaganie decyzji inwestycyjnych nie mają żadnych zweryfikowanych przykładów wdrożenia BCI. Obecne technologie pozwalają na podstawową obsługę komputera i nic ponadto. Teza o „arbitrażu kognitywnym", czyli przewadze użytkowników BCI w szybkości przetwarzania danych rynkowych, wymaga rozwiązania co najmniej czterech problemów naraz: długoterminowej biozgodności implantu, skalowalnej procedury chirurgicznej, ścieżki regulacyjnej dla zdrowych użytkowników i ram etycznych dla takich zastosowań. Żaden z nich nie ma horyzontu rozwiązania krótszego niż dekada.Neuralink - rekordowy rozgłos, przepaść między obietnicą a rzeczywistościąW czerwcu 2025 roku Neuralink zamknął rundę Series E: 650 mln dolarów przy wycenie 9 mld dolarów, to ponad dwukrotnie więcej niż dwa lata wcześniej. Łączne finansowanie przekroczyło miliard dolarów.Rzeczywistość kliniczna wygląda jednak skromniej: na marzec 2026 roku implant ma zaledwie 12 pacjentów w czterech krajach. Do tego doszły problemy: elektrody pierwszego implantu wycofały się z tkanki mózgowej, FDA zakwestionowała kontrolę jakości w zakładzie testów na zwierzętach, a Inspektor Generalny Departamentu Rolnictwa USA podważył rzetelność eksperymentów. 9 miliardów dolarów wyceny, 12 pacjentów, zero przychodów.Synchron - mniej szumu, więcej danych. Synchron jako pierwsza firma BCI uzyskał zatwierdzenie FDA dla trwale wszczepianych urządzeń. W październiku 2024 roku opublikowano wyniki trwających rok badań COMMAND - każdy z sześciu pacjetów pozytywnie zakończył próbę badawczą. Do listopada 2025 roku Stentrode wszczepiono łącznie 10 pacjentom, a firma jako pierwsza zintegrowała protokół Apple BCI-HID, umożliwiający sterowanie urządzeniami Apple samą aktywnością mózgu. W tym samym miesiącu zamknięto rundę Series D: 200 mln dolarów, co dało łączne finansowanie na poziomie 345 mln dolarów.Precision Neuroscience - najmniej głośna, najbardziej zaawansowana regulacyjnie W kwietniu 2025 roku Precision Neuroscience jako pierwsza w branży uzyskała od FDA certyfikat 510(k) dla Layer 7 Cortical Interface - elastycznej tablicy 1024 mikroelektrod do tymczasowego mapowania aktywności mózgu. W chwili zatwierdzenia urządzenie było już przetestowane u 37 pacjentów. W styczniu 2026 roku firma ogłosiła partnerstwo z Medtronic, a badacze z Johns Hopkins University potwierdzili skuteczność systemu w kontroli kursora i klasyfikacji mowy. Łączne finansowanie przekroczyło 100 mln dolarów przy wycenie zbliżającej się do 500 mln dolarów.Neuralink, Synchron i Precision nie są notowane na giełdzie. Dla przeciętnego inwestora droga do tego sektora wiedzie więc okrężną ścieżką.Rynek oferuje trzy kanały. Pierwszy to duże spółki medtech takie jak Medtronic, Abbott i Boston Scientific, które generują przychody z neurostymulacji i są notowane na giełdzie. Drugi to producenci komponentów: półprzewodników, chipów neuromorficznych czy systemów bezprzewodowej transmisji jak Analog Devices czy Texas Instruments. Trzeci to ETF-y medtech, choć BCI pozostaje w nich marginalnym komponentem. Dedykowanego funduszu tematycznego na razie nie ma.Partnerstwo Medtronic z Precision Neuroscience z stycznia 2026 roku pokazuje, że największe podmioty zaczynają aktywnie pozycjonować się w technologii następnej generacji przy zachowaniu stabilnych przychodów z obecnych produktów.Pierwsze i najważniejsze ryzyko to czas. Morgan Stanley prognozuje, że roczne przychody z wszczepianych BCI przekroczą miliard dolarów dopiero w 2041 roku: tymczasem rundy VC z 2025 roku finansują firmy tak, jakby komercjalizacja miała nastąpić znacznie wcześniej. Ta rozbieżność to strukturalne ryzyko przewartościowania, które rynek zdaje się ignorować.Drugie ryzyko ma charakter regulacyjny. FDA odrzuciła wniosek Neuralink w 2022 roku ze względów bezpieczeństwa, zanim trzy lata później przyznała mu status Breakthrough Device. Jedno poważne zdarzenie niepożądane w trakcie badań może zatrzymać postępy całej branży na czas nieokreślony. Co więcej, ścieżka regulacyjna dla trwale wszczepianych urządzeń u zdrowych użytkowników (nie pacjentów z paraliżem) jest niezdefiniowana i jeszcze nie ruszyła.Trzecie ryzyko jest techniczne - wycofanie elektrodowych nitek u pierwszego pacjenta Neuralink to nie jednostkowy incydent, lecz przejaw fundamentalnego problemu: utrzymania stabilności delikatnej elektroniki w dynamicznym, wilgotnym środowisku mózgu. Żadna firma nie zweryfikowała długoterminowej biozgodności swoich implantów w czasie dłuższym niż dwa lata.Czwarte ryzyko dotyczy wyłącznie Neuralink i jest specyficzne dla jego struktury. Firma jest silnie uzależniona od Elona Muska jako postaci kształtującej jej reputację. Jego aktywność polityczna w administracji Trumpa na początku 2025 roku wywołała publiczną krytykę interesów biznesowych. Dla spółki bez przychodów wycenianej na 9 mld dolarów to zmienna, której nie sposób zbagatelizować.Wyścig o rynek BCI trwa, ale meta jest znacznie dalej niż sugerują nagłówki. Trzej czołowi gracze mają udokumentowane osiągnięcia i potwierdzone finansowanie - żaden nie zarabia jednak ani złotówki. Sensowne uczestnictwo w tym sektorze zaczyna się od jednego pytania: jaki horyzont i jakie ryzyko jest akceptowalne?