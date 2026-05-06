eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

Rynki wyceniają chwilowe złagodzenie kryzysu z Iranem

2026-05-06 12:17

Rynki reagują na najnowsze sygnały z Waszyngtonu przede wszystkim przez pryzmat możliwej deeskalacji napięć wokół Iranu i Cieśniny Ormuz. Informacja o zakończeniu ofensywnej fazy amerykańskiej operacji "Epic Fury", a następnie krótkim wstrzymaniu "Project Freedom", została odebrana jako próba przesunięcia akcentu z presji militarnej na dyplomację. Dla inwestorów nie oznacza to jednak pełnego końca kryzysu. USA nadal utrzymują blokadę statków płynących do irańskich portów i z nich wypływających, a Teheran nie potwierdził jednoznacznego przełomu w rozmowach. W efekcie rynek wycenia nie tyle trwałe porozumienie, ile chwilowe obniżenie premii za ryzyko geopolityczne.

Przeczytaj także: Polityczny optymizm nie usuwa ryzyka dla ropy i inflacji

Najbardziej bezpośrednia reakcja widoczna jest na rynku ropy. Lipcowe kontrakty terminowe na ropę Brent spadają o 2,89%, do 106,70 USD za baryłkę, wybijając się z kanału wzrostowego w którym ostatni impuls wzrostowy się znajdował. Taka reakcja może oznaczać, że inwestorzy uznali zapowiedź rozmów z Iranem za sygnał zmniejszenia ryzyka zakłóceń w dostawach. Spadek cen surowca pokazuje, że rynek zaczął redukować prawdopodobieństwo najbardziej skrajnego scenariusza eskalacyjnego, choć nie wyklucza ponownego wzrostu cen w razie incydentów wojskowych lub fiaska rozmów. Słabnąca ropa na nowo rozbudza nadzieje na spadek inflacji, co wspiera scenariusz ewentualnego luzowania polityki pieniężnej przez Fed w najbliższych miesiącach, tym bardziej że kolejne posiedzenia odbędą się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego, Kevina Warsha. Słabnie dziś także dolar amerykański — indeks DXY spada poniżej 98 pkt — co pozytywnie wpływa na metale szlachetne. Złoto zyskuje ponad 3%, a srebro aż 5,6%.

Dla indeksów takich jak S&P 500, Nasdaq czy Dow Jones sygnały deeskalacji są wsparciem, ponieważ niższe ceny ropy zmniejszają presję inflacyjną, ograniczają ryzyko wzrostu kosztów transportu i poprawiają nastroje wobec spółek konsumenckich oraz przemysłowych. Jednocześnie skala ewentualnego odbicia pozostaje ograniczona, ponieważ inwestorzy nadal muszą uwzględniać blokadę Iranu, obecność wojskową USA w regionie oraz brak potwierdzonego porozumienia. Rynek akcji reaguje więc ulgą, ale nie euforią.

Niemniej jednak droga do całkowitej normalizacji sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej pozostaje daleka, a ogólny obraz rynkowy jest mieszany, choć z lekkim przesunięciem w stronę scenariusza deeskalacyjnego. Kontrakty na indeksy korzystają z poprawy nastrojów, ropa reaguje spadkiem na mniejsze ryzyko zakłóceń dostaw, a dolar pozostaje pomiędzy odpływem kapitału od bezpiecznych aktywów a nadal podwyższoną niepewnością geopolityczną. Kluczowe dla dalszego kierunku notowań będzie to, czy deklarowany przez Donalda Trumpa „duży postęp” w rozmowach z Iranem zostanie potwierdzony konkretnymi ustaleniami. Dopóki blokada pozostaje w mocy, a Iran nie akceptuje warunków USA, rynek będzie wyceniał nie koniec kryzysu, lecz jedynie jego chwilowe złagodzenie.
Przeczytaj także: Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Iran, USA, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

Ropa, inflacja i jen

Ropa, inflacja i jen

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Deeskalacja na linii USA-Iran

Deeskalacja na linii USA-Iran

Nowe cła USA na partnerów Iranu

Nowe cła USA na partnerów Iranu

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Artykuły promowane

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Inwestowanie w fundusze wg Polaków: zysk obarczony ryzykiem

Inwestowanie w fundusze wg Polaków: zysk obarczony ryzykiem

Polacy mają miliardowe długi za telefon i Internet

Polacy mają miliardowe długi za telefon i Internet

Jak warszawiacy spłacają kredyty hipoteczne?

Jak warszawiacy spłacają kredyty hipoteczne?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Kredyt na mieszkanie w budowie

Kredyt na mieszkanie w budowie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Praca za 10 tys. zł i więcej bez studiów? Te zawody obalają mit o dyplomie

Praca za 10 tys. zł i więcej bez studiów? Te zawody obalają mit o dyplomie

Drukarka - najsłabsze ogniwo cyberbezpieczeństwa firmy

Drukarka - najsłabsze ogniwo cyberbezpieczeństwa firmy

Rosnące ceny ryb w Polsce nie hamują sprzedaży

Rosnące ceny ryb w Polsce nie hamują sprzedaży

Zarządzanie zespołem bez feedbacku - największy błąd lidera?

Zarządzanie zespołem bez feedbacku - największy błąd lidera?

Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość? Ankieta EY pokazuje wyzwania i szanse

Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową przyszłość? Ankieta EY pokazuje wyzwania i szanse

ZUS poszerza grono orzeczników. Fizjoterapeuci i pielęgniarki również mogą wydawać orzeczenia

ZUS poszerza grono orzeczników. Fizjoterapeuci i pielęgniarki również mogą wydawać orzeczenia

10 najlepiej i najgorzej ocenionych zawodów 2026

10 najlepiej i najgorzej ocenionych zawodów 2026

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: