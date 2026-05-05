Czy 2026 rok to dobry czas na IPO? Europa notuje ożywienie, ale polskie spółki czekają

W pierwszym kwartale 2026 roku europejski rynek IPO odnotował umiarkowane ożywienie: 12 debiutów o łącznej wartości 4,7 mld euro, co oznacza 50% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największym debiutem było IPO holenderskiej spółki CSG z sektora obronnego, warte 3,3 mld euro - największa oferta w Europie od 2022 roku. Tymczasem na GPW w Warszawie zadebiutowała jedynie jedna spółka na alternatywnym rynku NewConnect (Farm Innovations), a wartość ofert spadła o 99,7%. Eksperci PwC podkreślają, że niepewność geopolityczna i wzrost zmienności rynkowej mogą ograniczać apetyt inwestorów na nowe oferty publiczne, ale nadzieję budzi zapowiedź IPO Rex Concepts - franczyzobiorcy marek Burger King i Popeyes.

Z tego artykułu dowiesz się:

ile debiutów giełdowych odbyło się w Europie w I kwartale 2026 r. i jaka była ich łączna wartość;

dlaczego rynek IPO w Europie odnotował wzrost wartości, mimo niepewności geopolitycznej;

jak wyglądała aktywność na GPW w Warszawie i dlaczego była tak niska w porównaniu do ubiegłego roku;

jakie czynniki, w tym IPO Rex Concepts, mogą wpłynąć na ożywienie polskiego rynku kapitałowego;

dlaczego sektor obronny zdominował europejskie debiuty giełdowe w I kwartale 2026 r.;

jakie prognozy dla rynku IPO w Europie i Polsce stawiają eksperci PwC w kontekście niepewności geopolitycznej.

Podsumowanie I kwartału 2026 r. na GPW w Warszawie

Należy zauważyć, że oferta była skierowana także do inwestorów instytucjonalnych spoza Polski, w tym kwalifikowanych inwestorów z USA, natomiast do inwestorów indywidualnych trafiło jedynie 3,4% oferowanych akcji.



Z jednej strony pokazuje to, że polski rynek kapitałowy pozostaje atrakcyjny dla globalnych inwestorów instytucjonalnych i jest w stanie przyciągać stosunkowo duże oferty nawet w otoczeniu podwyższonej niepewności. Z drugiej – istotna obniżka ceny względem poziomu maksymalnego oraz niski udział inwestorów indywidualnych wskazują na ostrożny apetyt.



IPO Rex Concepts będzie więc ważnym testem dla całego rynku: zarówno jako sygnał powrotu większych debiutów na GPW, jak i barometr realnej gotowości inwestorów – polskich i zagranicznych - do finansowania wzrostu krajowych spółek poprzez giełdę - mówi Kamil Wardzyński, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych

Szybka deeskalacja konfliktu mogłaby sprzyjać ponownemu otwarciu okien transakcyjnych w drugiej połowie 2026 roku, natomiast jego przedłużanie się niesie ryzyko dodatkowej presji inflacyjnej oraz negatywnego wpływu na globalny wzrost gospodarczy. Taki scenariusz byłby dla rynków kapitałowych fatalny i zahamowałby dobry, budowany od ponad roku trend wzrostowy.



Warto bowiem podkreślić, że silny pipeline spółek gotowych do IPO oraz dojrzewające aktywa private equity stwarzają korzystne warunki dla rynków kapitałowych w momencie poprawy sytuacji geopolitycznej. Przesuwające się na drugą połowę i na kolejny rok plany debiutów odzwierciedlają oczekiwania emitentów i akcjonariuszy co do bardziej sprzyjającego okna rynkowego, które pozwoli zarówno na realizację ambicji wycenowych, jak i zapewni trwały, pozytywny wynik w długim okresie po debiucie – mówi Bartosz Margol, partner, lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO w I kw. od 2022 roku Wykres porównuje aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszym kwartale każdego roku od 2022 do 2026. W I kwartale 2022 roku zrealizowano 33 IPO o wartości 3,0 mld euro. W kolejnych latach liczba debiutów i ich wartość ulegały wahaniom. W I kwartale 2026 roku przeprowadzono 12 IPO o łącznej wartości 4,7 mld euro. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2022 roku Wykres przedstawia kwartalną aktywność na europejskim rynku IPO od 2022 roku, uwzględniając wartość transakcji (w mld euro) oraz liczbę IPO. W I kwartale 2022 roku zanotowano 33 debiuty o łącznej wartości 3,0 mld euro. Najwyższą aktywność odnotowano w III kwartale 2022 roku z 16 IPO o wartości 8,8 mld euro. W I kwartale 2026 roku przeprowadzono 12 ofert publicznych o łącznej wartości 4,7 mld euro, co świadczy o umiarkowanym ożywieniu rynku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wraz z początkiem roku 2026, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowano minimalną aktywność w zakresie ofert publicznych. Miejsce miał tylko jeden debiut na alternatywnym rynku NewConnect, gdzie zadebiutowała Farm Innovations, która prowadzi działalność w obszarze innowacyjnych technologii dla zwierząt domowych i hodowlanych. Wartość oferty wyniosła 4,7 mln zł (około 1,1 mln euro), co oznacza spadek aktywności na warszawskiej giełdzie o 99,7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku, kiedy to przeprowadzono dwie oferty, w tym debiut Diagnostyka S.A., o łącznej wartości 1,7 mld zł (około 403 mln euro).Mimo braku nowych debiutów na rynku głównym GPW w pierwszym kwartale, rynek uważnie śledził informacje o planowanych ofertach polskich spółek. Szczególne znaczenie ma IPO Rex Concepts – franczyzobiorcy marek Burger King i Popeyes – które będzie pierwszym debiutem na GPW po ponad 10 miesiącach od wejścia na główny rynek GPW spółki Arlen. Spółka uplasowała pełną pulę akcji po cenie 14 zł (20% niższej od ceny maksymalnej), co przełoży się na pozyskanie ok. 448 mln zł brutto z nowej emisji.Początek 2026 roku przyniósł umiarkowane ożywienie na europejskim rynku IPO, będące kontynuacją poprawy widocznej w drugiej połowie 2025 roku. W pierwszym kwartale inwestorzy zachowywali ostrożny optymizm, a rynki europejskie wykazały się większą odpornością niż amerykańskie. Podczas gdy indeks S&P 500 spadł o ok. 5%, europejskie indeksy pozostawały względnie stabilne, choć wzrost zmienności pod koniec marca, związany z eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, ponownie zwiększył niepewność rynkową.W I kwartale 2026 r. na europejskich giełdach zadebiutowało 12 spółek, które łącznie pozyskały 4,7 mld EUR, co oznacza wzrost wartości IPO o około 50% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Aktywność była jednak silnie skoncentrowana wokół pojedynczych dużych transakcji. Największym debiutem było IPO spółki CSG o wartości 3,3 mld EUR na Euronext Amsterdam - było to największe IPO w Europie od 2022 roku oraz największa historycznie oferta w globalnym sektorze obronnym.Struktura rynku wyraźnie pokazuje przesunięcie zainteresowania inwestorów w stronę sektorów uznawanych za bardziej odporne na zmienność makroekonomiczną. Spółki z sektora przemysłowego, a zwłaszcza obronnego, odpowiadały za około 83% wartości europejskich debiutów w pierwszym kwartale, a trzy z pięciu największych IPO w Europie należały do firm z branży obronnej.Poza CSG, do największych transakcji zaliczały się debiuty Vincorion (405 mln EUR) oraz Gabler Group (116 mln EUR) na Deutsche Börse, a także General Oceans (93 mln EUR) na Oslo Børs. To skutek silnych trendów popytowych, zwiększonych wydatków na bezpieczeństwo oraz relatywnie dobrej wyceny. Jednocześnie wielu emitentów zdecydowało się przesunąć plany debiutu na drugą połowę 2026 roku lub na rok 2027, oczekując bardziej stabilnych warunków rynkowych.Obecnie dla globalnego rynku IPO, podobnie jak dla globalnej gospodarki, najważniejszym i podstawowym znakiem zapytania jest rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.