Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Wakacje w 2026 roku to nie tylko kwestia wyboru kierunku, ale także mądrego zarządzania finansami. Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy sprawiają, że podróże są droższe i mniej przewidywalne. Jak przygotować się finansowo, aby uniknąć kosztownych niespodzianek? Ekspert ds. walut radzi, jak planować budżet, wybierać kierunki i płacić za granicą, aby nie przepłacać.

Zaczyna się sezon planowania urlopów. Przeglądamy oferty, szukamy inspiracji, rezerwujemy pierwsze noclegi. Ale w tym roku wielu z nas ma też więcej wątpliwości niż zwykle. Czy to bezpieczny kierunek? Czy ceny nie wzrosną? Czy lot się odbędzie?Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, sytuacja wokół Iranu – to wszystko wpływa dziś nie tylko na politykę, ale też na nasze wakacyjne decyzje i… portfele.– mówi Łukasz Paszkiewicz, ekspert ds. walut i prezes Ekantor.W 2026 roku podróże są po prostu droższe – i nie jest to przypadek. Napięcia na Bliskim Wschodzie i wokół Iranu podbiły ceny ropy nawet w okolice 100 dolarów za baryłkę (źródło: The Guardian), a to przekłada się bezpośrednio na ceny biletów lotniczych, transportu i usług turystycznych.– tłumaczy Paszkiewicz.Do tego dochodzi zmiana kierunków podróży. Część turystów unika wschodniej części Morza Śródziemnego właśnie przez napięcia geopolityczne (źródło: The Guardian), co z kolei winduje ceny w „bezpieczniejszych” miejscach, jak Włochy czy Francja.Mimo rosnących kosztów nie rezygnujemy z podróży. Aż 82% Europejczyków planuje wyjazdy w 2026 roku (źródło: European Travel Commission), ale coraz częściej szukamy kompromisów.– zauważa Paszkiewicz.– podkreśla ekspert.Choć wielu turystów nie planuje wyjazdów w rejony objęte konfliktem, skutki wojny w Ukrainie odczuwamy w całej Europie.Wyższe ceny energii, transportu i żywności to efekt globalnych zaburzeń – dodatkowo ponad 10 mln osób zostało przesiedlonych (źródło: Reuters / Bank Światowy), co wpływa na gospodarki regionu.– tłumaczy Paszkiewicz.Świat płatności też się zmienia – i to szybciej, niż się wydaje. Z jednej strony coraz więcej krajów (np. skandynawskich) działa niemal bezgotówkowo. Z drugiej – w regionach mniej stabilnych gotówka znów zyskuje znaczenie.– mówi Paszkiewicz. Dlatego podstawowa zasada na 2026 rok jest prosta – nie stawiaj wszystkiego na jedną formę płatności.Kilka praktycznych zasad, które mogą uchronić przed problemami:– podsumowuje Łukasz Paszkiewicz.