Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?
2026-05-02 00:04
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie czynniki (np. napięcia geopolityczne, wzrost cen ropy) wpływają na koszty podróży w 2026 roku.
- Jakie kierunki wakacyjne są obecnie najdroższe, a które najbardziej opłacalne.
- Dlaczego wybór kraju ma realny wpływ na koszty wakacji i jakie są różnice cenowe.
- Jakie są zalecane formy płatności (gotówka, karta, waluty) podczas podróży w 2026 roku.
- Jakie praktyczne zasady (np. unikanie wymiany walut na lotnisku) pomogą zaoszczędzić na wyjeździe.
- Jak przygotować się finansowo do podróży, aby unikać kosztownych niespodzianek.
Zaczyna się sezon planowania urlopów. Przeglądamy oferty, szukamy inspiracji, rezerwujemy pierwsze noclegi. Ale w tym roku wielu z nas ma też więcej wątpliwości niż zwykle. Czy to bezpieczny kierunek? Czy ceny nie wzrosną? Czy lot się odbędzie?
Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, sytuacja wokół Iranu – to wszystko wpływa dziś nie tylko na politykę, ale też na nasze wakacyjne decyzje i… portfele.
– Jeszcze kilka lat temu wybór kierunku był głównie kwestią gustu i budżetu. Dziś dochodzi trzeci element: ryzyko. Ono ma bardzo realny wpływ na ceny, dostępność usług i komfort podróży – mówi Łukasz Paszkiewicz, ekspert ds. walut i prezes Ekantor.
Drożej, dalej, bardziej nieprzewidywalnie
W 2026 roku podróże są po prostu droższe – i nie jest to przypadek. Napięcia na Bliskim Wschodzie i wokół Iranu podbiły ceny ropy nawet w okolice 100 dolarów za baryłkę (źródło: The Guardian), a to przekłada się bezpośrednio na ceny biletów lotniczych, transportu i usług turystycznych.
– Wzrost cen paliw działa jak domino. Droższe loty, droższe transfery, droższe jedzenie na miejscu. Nawet jeśli jedziemy do „taniego” kraju, końcowy rachunek może nas zaskoczyć – tłumaczy Paszkiewicz.
Do tego dochodzi zmiana kierunków podróży. Część turystów unika wschodniej części Morza Śródziemnego właśnie przez napięcia geopolityczne (źródło: The Guardian), co z kolei winduje ceny w „bezpieczniejszych” miejscach, jak Włochy czy Francja.
Europa nadal na topie – ale tanio już było
Mimo rosnących kosztów nie rezygnujemy z podróży. Aż 82% Europejczyków planuje wyjazdy w 2026 roku (źródło: European Travel Commission), ale coraz częściej szukamy kompromisów. – Podróżujemy sprytniej. Krócej, poza szczytem sezonu, albo wybierając mniej oczywiste kierunki – zauważa Paszkiewicz.
Co to oznacza w praktyce?
- drogo: kraje skandynawskie, Szwajcaria, Islandia – nawet do 70% powyżej średniej UE (źródło: Euronews),
- średnio: Włochy, Francja, Hiszpania – rosnące ceny w popularnych regionach,
- taniej: Bałkany, Turcja – nawet o połowę niższe koszty życia.
– W 2026 roku wybór kraju naprawdę robi różnicę. Ten sam standard wakacji może kosztować dwa razy więcej albo dwa razy mniej – podkreśla ekspert.
Wojna bliżej, niż się wydaje
Choć wielu turystów nie planuje wyjazdów w rejony objęte konfliktem, skutki wojny w Ukrainie odczuwamy w całej Europie.Wyższe ceny energii, transportu i żywności to efekt globalnych zaburzeń – dodatkowo ponad 10 mln osób zostało przesiedlonych (źródło: Reuters / Bank Światowy), co wpływa na gospodarki regionu. – Nawet jeśli jedziemy do Hiszpanii czy Grecji, płacimy więcej m.in. przez skutki wojny w Ukrainie. To globalny efekt, którego nie da się „ominąć” wyborem kierunku – tłumaczy Paszkiewicz.
Gotówka czy karta? W 2026 jedno i drugie
Świat płatności też się zmienia – i to szybciej, niż się wydaje. Z jednej strony coraz więcej krajów (np. skandynawskich) działa niemal bezgotówkowo. Z drugiej – w regionach mniej stabilnych gotówka znów zyskuje znaczenie.
– W sytuacjach kryzysowych to gotówka daje największą niezależność. Awaria terminali, brak internetu, lokalne problemy – to się zdarza częściej, niż myślimy – mówi Paszkiewicz. Dlatego podstawowa zasada na 2026 rok jest prosta – nie stawiaj wszystkiego na jedną formę płatności.
Jak ogarnąć finanse przed wyjazdem?
Kilka praktycznych zasad, które mogą uchronić przed problemami:
- Nie wymieniaj waluty na lotnisku. To zwykle najdroższa opcja. – Wymiana na ostatnią chwilę to niemal gwarancja złego kursu – podkreśla ekspert.
- Obserwuj kursy wcześniej. W czasach napięć politycznych waluty potrafią się zmieniać z dnia na dzień.
- Zabierz „twardą walutę”. Euro lub dolary sprawdzą się tam, gdzie lokalnej waluty nie kupimy wcześniej.
- Płać w walucie lokalnej. – To jedna z najprostszych metod oszczędzania. Przewalutowanie na złotówki przez terminal niemal zawsze się nie opłaca – przypomina Paszkiewicz.
- Podziel pieniądze. Część gotówki, karta, konto walutowe – to najbezpieczniejszy zestaw.
– Podróże w 2026 roku wymagają więcej uwagi, ale nie muszą być trudniejsze. Klucz to dobre przygotowanie finansowe – podsumowuje Łukasz Paszkiewicz. – Jeśli wiemy, na co uważać, możemy uniknąć większości problemów i po prostu cieszyć się wyjazdem.
oprac. : eGospodarka.pl
