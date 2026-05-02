eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansoweJak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

2026-05-02 00:04

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić? © wygenerowane przez AI

Wakacje w 2026 roku to nie tylko kwestia wyboru kierunku, ale także mądrego zarządzania finansami. Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy sprawiają, że podróże są droższe i mniej przewidywalne. Jak przygotować się finansowo, aby uniknąć kosztownych niespodzianek? Ekspert ds. walut radzi, jak planować budżet, wybierać kierunki i płacić za granicą, aby nie przepłacać.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie czynniki (np. napięcia geopolityczne, wzrost cen ropy) wpływają na koszty podróży w 2026 roku.
  • Jakie kierunki wakacyjne są obecnie najdroższe, a które najbardziej opłacalne.
  • Dlaczego wybór kraju ma realny wpływ na koszty wakacji i jakie są różnice cenowe.
  • Jakie są zalecane formy płatności (gotówka, karta, waluty) podczas podróży w 2026 roku.
  • Jakie praktyczne zasady (np. unikanie wymiany walut na lotnisku) pomogą zaoszczędzić na wyjeździe.
  • Jak przygotować się finansowo do podróży, aby unikać kosztownych niespodzianek.

Zaczyna się sezon planowania urlopów. Przeglądamy oferty, szukamy inspiracji, rezerwujemy pierwsze noclegi. Ale w tym roku wielu z nas ma też więcej wątpliwości niż zwykle. Czy to bezpieczny kierunek? Czy ceny nie wzrosną? Czy lot się odbędzie?

Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, sytuacja wokół Iranu – to wszystko wpływa dziś nie tylko na politykę, ale też na nasze wakacyjne decyzje i… portfele.

– Jeszcze kilka lat temu wybór kierunku był głównie kwestią gustu i budżetu. Dziś dochodzi trzeci element: ryzyko. Ono ma bardzo realny wpływ na ceny, dostępność usług i komfort podróży – mówi Łukasz Paszkiewicz, ekspert ds. walut i prezes Ekantor.

Drożej, dalej, bardziej nieprzewidywalnie


W 2026 roku podróże są po prostu droższe – i nie jest to przypadek. Napięcia na Bliskim Wschodzie i wokół Iranu podbiły ceny ropy nawet w okolice 100 dolarów za baryłkę (źródło: The Guardian), a to przekłada się bezpośrednio na ceny biletów lotniczych, transportu i usług turystycznych.

– Wzrost cen paliw działa jak domino. Droższe loty, droższe transfery, droższe jedzenie na miejscu. Nawet jeśli jedziemy do „taniego” kraju, końcowy rachunek może nas zaskoczyć – tłumaczy Paszkiewicz.

Do tego dochodzi zmiana kierunków podróży. Część turystów unika wschodniej części Morza Śródziemnego właśnie przez napięcia geopolityczne (źródło: The Guardian), co z kolei winduje ceny w „bezpieczniejszych” miejscach, jak Włochy czy Francja.

Europa nadal na topie – ale tanio już było


Mimo rosnących kosztów nie rezygnujemy z podróży. Aż 82% Europejczyków planuje wyjazdy w 2026 roku (źródło: European Travel Commission), ale coraz częściej szukamy kompromisów. – Podróżujemy sprytniej. Krócej, poza szczytem sezonu, albo wybierając mniej oczywiste kierunki – zauważa Paszkiewicz.

Co to oznacza w praktyce?
  • drogo: kraje skandynawskie, Szwajcaria, Islandia – nawet do 70% powyżej średniej UE (źródło: Euronews),
  • średnio: Włochy, Francja, Hiszpania – rosnące ceny w popularnych regionach,
  • taniej: Bałkany, Turcja – nawet o połowę niższe koszty życia.

– W 2026 roku wybór kraju naprawdę robi różnicę. Ten sam standard wakacji może kosztować dwa razy więcej albo dwa razy mniej – podkreśla ekspert.

Wojna bliżej, niż się wydaje


Choć wielu turystów nie planuje wyjazdów w rejony objęte konfliktem, skutki wojny w Ukrainie odczuwamy w całej Europie.Wyższe ceny energii, transportu i żywności to efekt globalnych zaburzeń – dodatkowo ponad 10 mln osób zostało przesiedlonych (źródło: Reuters / Bank Światowy), co wpływa na gospodarki regionu. – Nawet jeśli jedziemy do Hiszpanii czy Grecji, płacimy więcej m.in. przez skutki wojny w Ukrainie. To globalny efekt, którego nie da się „ominąć” wyborem kierunku – tłumaczy Paszkiewicz.

Gotówka czy karta? W 2026 jedno i drugie


Świat płatności też się zmienia – i to szybciej, niż się wydaje. Z jednej strony coraz więcej krajów (np. skandynawskich) działa niemal bezgotówkowo. Z drugiej – w regionach mniej stabilnych gotówka znów zyskuje znaczenie.

– W sytuacjach kryzysowych to gotówka daje największą niezależność. Awaria terminali, brak internetu, lokalne problemy – to się zdarza częściej, niż myślimy – mówi Paszkiewicz. Dlatego podstawowa zasada na 2026 rok jest prosta – nie stawiaj wszystkiego na jedną formę płatności.

Jak ogarnąć finanse przed wyjazdem?


Kilka praktycznych zasad, które mogą uchronić przed problemami:
  • Nie wymieniaj waluty na lotnisku. To zwykle najdroższa opcja. – Wymiana na ostatnią chwilę to niemal gwarancja złego kursu – podkreśla ekspert.
  • Obserwuj kursy wcześniej. W czasach napięć politycznych waluty potrafią się zmieniać z dnia na dzień.
  • Zabierz „twardą walutę”. Euro lub dolary sprawdzą się tam, gdzie lokalnej waluty nie kupimy wcześniej.
  • Płać w walucie lokalnej. – To jedna z najprostszych metod oszczędzania. Przewalutowanie na złotówki przez terminal niemal zawsze się nie opłaca – przypomina Paszkiewicz.
  • Podziel pieniądze. Część gotówki, karta, konto walutowe – to najbezpieczniejszy zestaw.

– Podróże w 2026 roku wymagają więcej uwagi, ale nie muszą być trudniejsze. Klucz to dobre przygotowanie finansowe – podsumowuje Łukasz Paszkiewicz. – Jeśli wiemy, na co uważać, możemy uniknąć większości problemów i po prostu cieszyć się wyjazdem.
oprac. : eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Inwestowanie w fundusze wg Polaków: zysk obarczony ryzykiem

Inwestowanie w fundusze wg Polaków: zysk obarczony ryzykiem

Polacy mają miliardowe długi za telefon i Internet

Polacy mają miliardowe długi za telefon i Internet

Kredyt na mieszkanie w budowie

Kredyt na mieszkanie w budowie

Koniec zysków z lokat. Jak inflacja zniszczyła opłacalność depozytów

Koniec zysków z lokat. Jak inflacja zniszczyła opłacalność depozytów

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Szybkie ładowanie USB-C: dlaczego nie każdy przewód działa?

Szybkie ładowanie USB-C: dlaczego nie każdy przewód działa?

Agent AI w 9 sekund wymazał wszystkie dane firmy. Eksperci wskazują, co poszło nie tak

Agent AI w 9 sekund wymazał wszystkie dane firmy. Eksperci wskazują, co poszło nie tak

Kąpiele leśne - jak 15 minut w lesie obniża stres i poprawia samopoczucie?

Kąpiele leśne - jak 15 minut w lesie obniża stres i poprawia samopoczucie?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Koniec z fakturami z datą wsteczną. Co się stanie, jeśli wystawisz fakturę za kwiecień w maju?

Bezrobocie, zwolnienia, restrukturyzacje. Rynek pracy wchodzi w trudny okres

Bezrobocie, zwolnienia, restrukturyzacje. Rynek pracy wchodzi w trudny okres

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Ile kosztuje balkon? Ukryty koszt, który podnosi cenę mieszkania

Polska ulga B+R w europejskiej czołówce wsparcia innowacji. Gdzie tracimy?

Polska ulga B+R w europejskiej czołówce wsparcia innowacji. Gdzie tracimy?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: