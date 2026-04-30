Ile dziś wypada włożyć do koperty? To pytanie wraca co roku wraz z początkiem sezonu weselnego i komunijnego i nie ma nie nie jednej odpowiedzi. Niewątpliwie jednak rosnące ceny sprawiają, że udział w jednej uroczystości to wydatek liczony często w tysiącach złotych. Nie jest zatem zaskoczeniem, że coraz większa rzesza Polaków zaczyna rozważać odmowę zaproszenia z powodów finansowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polacy wkładają do koperty na wesele, komunię i chrzciny?

Jakie są realne koszty udziału w uroczystości i co najbardziej je podnosi?

Dlaczego coraz więcej osób rezygnuje z udziału w weselach z powodów finansowych?

Jak zaplanować budżet, by uniknąć nadmiernych wydatków i zadłużenia?

Kiedy wydatki kumulują się najbardziej?

Wiosna i lato to w Polsce szczyt sezonu uroczystości rodzinnych, w tym wesel, komunii, chrzcin. Aż 83 proc. Polaków uczestniczyło w minimum jednej imprezie okolicznościowej w 2025 r., a zdecydowana większość z nich przypada na okres od maja do września - mówi Żaneta Paszyńska, ekspertka Intrum.

Ile do koperty na wesele, komunię i chrzciny? Wysokość tak zwanej ,,koperty" różni się w zależności od okazji

Dlatego kluczowe znaczenie ma wcześniejsze planowanie i odkładanie środków. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której musimy wybierać między rezygnacją z wydarzenia a finansowaniem go pod presją czasu, często przy pomocy nieprzemyślanego zobowiązania — dodaje ekspertka Intrum.

Ukryte koszty, które często pomijamy

Rosnące koszty przekładają się na rezygnację z udziału w uroczystościach

Jak przygotować domowy budżet na nadchodzące, imprezowe wydatki?

Już samo uświadomienie sobie skali nadchodzących wydatków bywa momentem przełomowym. Gdy zobaczymy, jak poszczególne kwoty kumulują się w jednym miesiącu, możemy realnie ocenić swoje możliwości. Jeśli okaże się, że konieczne będzie zaciągnięcie zobowiązania, mamy czas na wybór najkorzystniejszego rozwiązania i sprawdzenie, czy będziemy w stanie je spłacić przy obecnych dochodach. Nieprzemyślane zobowiązania konsumpcyjne to jedna z najczęstszych dróg do spirali zadłużenia — podkreśla Żaneta Paszyńska, ekspertka Intrum.

Warto pamiętać, że udział w takich wydarzeniach to nie tylko koszt prezentu. Po doliczeniu transportu, paliwa, noclegu czy zakupu stroju, całkowite wydatki bardzo łatwo mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych. Problemem jest również fakt, że uroczystości często kumulują się w krótkim czasie, co stanowi duże obciążenie dla domowego budżetu.Pierwszą myślą pojawiającą się w kontekście kosztu uczestnictwa w uroczystości jest najczęściej wydatek na prezent. Wysokość tak zwanej ,,koperty” różni się w zależności od okazji. 85% z ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi o planowanej wartości ślubnego upominku, deklaruje, że planuje się zmieścić w kwocie 1000 zł. W przypadku takich wydarzeń, jak chrzest czy komunia, Polacy wykazują większą powściągliwość. Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi, 84 proc. deklaruje, że planuje przeznaczyć kwotę nieprzekraczającą 500 zł.Sam prezent to jednak tylko część wydatków. Pełny koszt udziału w uroczystości obejmuje również szereg innych pozycji, a dodatkowym wyzwaniem jest wzrost cen rok do roku. Choć pojedyncze podwyżki nie zawsze są odczuwalne, ich suma znacząco obciąża domowe finanse. Dobrym przykładem jest koszt dojazdu. Podróż samochodem na trasie Warszawa–Kraków (około 600 km w obie strony) oznacza dziś wydatek wyższy o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych niż rok wcześniej (średnia cena paliwa Pb95 wzrosła roku do roku z ok. 5,93 zł/l w 2025 r. do ok. 6,23 zł w 2026 r.).Jeśli uroczystość odbywa się z dala od miejsca zamieszkania, zazwyczaj dochodzi koszt noclegu. W 2025 roku średnia cena noclegu dla dwóch osób wynosiła około 530 zł, a w sezonie wakacyjnym — około 609 zł. W 2026 roku ceny wzrosły w ponad połowie obiektów noclegowych - podwyżki wprowadziło 56% hoteli.Jeśli chodzi o zakup stroju, można odetchnąć z ulgą. Jak wynika z danych GUS, o ile sprzedaż w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” w styczniu 2026 r. była o 17,6 proc. wyższa niż rok wcześniej, o tyle nie oznacza to równie dużego wzrostu cen. W kalkulacjach często pomijane są natomiast koszty makijażu i fryzury, które również wzrosły - średnio o ok. 5% więcej.Choć większość podwyżek z osobna nie wydaje się znacząca, po ich zsumowaniu całkowity koszt przygotowań do wesela znacząco rośnie. Para uczestnicząca w uroczystości, uwzględniając kopertę, dojazd, nocleg, strój oraz usługi kosmetyczne, musi liczyć się z wydatkiem rzędu 2000 zł i więcej.Rosnące wydatki sprawiają, że coraz więcej Polaków ogranicza udział w wydarzeniach rodzinnych. 39 proc. respondentów deklaruje, że z powodów finansowych mogłoby odmówić udziału w weselu, 29 proc. w chrzcinach, a 32 proc. w komunii.W zdecydowanie lepszej sytuacji są osoby, które posiadają oszczędności pozwalające pokryć niespodziewane wydatki. Niestety takim zabezpieczeniem dysponuje jedynie około 50 proc. społeczeństwa. Niemal co drugi Polak nie ma żadnych oszczędności lub są one na tyle niskie, że w razie utraty pracy wystarczyłyby jedynie na pokrycie bieżących kosztów przez jeden miesiąc.Pierwszym krokiem powinno być spisanie wszystkich planowanych wydarzeń - wesel, komunii, chrzcin czy jubileuszy. Najlepiej zrobić to już na początku roku, więc jeśli spóźniliśmy się w tym, warto wpisać sobie tego typu działania do planów na styczeń 2027 r. Pomocne mogą być planery finansowe lub aplikacje do zarządzania budżetem, które pozwalają nie tylko rozpisać koszty, lecz także uporządkować kalendarz wydarzeń.Kolejnym etapem jest określenie pełnego budżetu. Warto sprawdzić ceny noclegów, paliwa czy usług fryzjerskich z wyprzedzeniem i doliczyć tzw. finansową poduszkę bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki. To właśnie drobne, pomijane koszty najczęściej prowadzą do przekroczenia założeń budżetowych.Warto również z góry przypisać każdemu wydarzeniu maksymalną kwotę, której nie będziemy przekraczać. Takie limity ułatwiają kontrolę kosztów i zmniejszają ryzyko impulsywnych decyzji. Nie bez znaczenia są także sposoby na optymalizację wydatków - wspólne kupowanie prezentów z rodzeństwem lub znajomymi, wcześniejsze rezerwacje noclegów czy wybór tańszych alternatyw, takich jak wynajem stroju zamiast zakupu.Dobrym rozwiązaniem jest również otwarta rozmowa z bliskimi o swojej sytuacji finansowej. Skromniejszy prezent nie musi oznaczać braku zaangażowania czy rezygnacji z udziału w uroczystości. Tymczasem aż 24 proc. Polaków, a wśród kobiet 27 proc. przyznaje, że wstydzi się rozmawiać o pieniądzach. Warto to zmienić, bo szczera komunikacja pozwala uniknąć nieporozumień i napięć.Sezon uroczystości rodzinnych to dla wielu Polaków czas radości, ale również wyzwań finansowych. Rosnące koszty - od prezentów po usługi i transport - sprawiają, że udział w wydarzeniach może znacząco obciążyć budżet. W efekcie udział w takich wydarzeniach przestaje być oczywistością, a staje się jednym z wielu finansowych wyborów.