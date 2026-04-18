eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

2026-04-18 12:00

Alimenty w Polsce © pexels

Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych alimentów, a łączny dług przekroczył już 16 mld zł. Choć system prawny jasno określa obowiązki rodziców, jego skuteczność w praktyce pozostaje ograniczona. Problem dotyczy nie tylko rodzin, ale całej gospodarki - koszty nieuregulowanych świadczeń ponoszą bowiem inni opiekunowie oraz państwo. Eksperci wskazują, że obecne mechanizmy egzekucji nie nadążają za realiami rynku pracy i skalą unikania płatności.

Przeczytaj także: Dostęp do Funduszu Alimentacyjnego bez ograniczeń. Tego chcą rodzice

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego w Polsce ponad milion dzieci nie otrzymuje alimentów mimo wyroków sądowych?
  • Ile wynosi łączny dług alimentacyjny i jak szybko rośnie?
  • Dlaczego egzekucja komornicza często okazuje się nieskuteczna?
  • Jakie wsparcie oferuje Fundusz Alimentacyjny i kto może z niego skorzystać?

Jak wynika z danych przywoływanych m.in. przez Infor oraz analiz organizacji fact-checkingowych takich jak Demagog w 2025 roku, nawet ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych świadczeń. Jednocześnie – według raportów BIG InfoMonitor i danych cytowanych przez „Forsal” – łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego przekroczyła już 16 miliardów złotych.
To nie jest margines, tylko zjawisko o skali systemowej – mówi Łukasz Paszkiewicz, prawnik i ekspert finansowy, prezes Ekantor. W praktyce oznacza to, że ogromna liczba rodzin funkcjonuje z niepełnym budżetem, bo jedna ze stron uchyla się od podstawowego obowiązku.
W rejestrach widnieje przy tym niemal 300 tysięcy dłużników alimentacyjnych, a zdecydowaną większość – według danych BIG InfoMonitor przytaczanych przez media ekonomiczne – stanowią mężczyźni.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Dlaczego prawo nie wystarcza


Na papierze system wygląda jasno – jest wyrok, jest obowiązek, jest komornik. Problem w tym, że rzeczywistość gospodarcza rządzi się innymi prawami.
Z ekonomicznego punktu widzenia mamy do czynienia z klasycznym problemem egzekucji długu od osoby, która znika z systemu – tłumaczy Łukasz Paszkiewicz. – Jeśli ktoś pracuje w szarej strefie, nie wykazuje dochodów albo przepisuje majątek, to nawet prawomocny wyrok nie gwarantuje realnych pieniędzy.

I to właśnie jest sedno problemu. Dane dotyczące skuteczności egzekucji pokazują, że duża część postępowań komorniczych kończy się bez odzyskania należności. System działa wobec tych, którzy są „widoczni” – ale przegrywa z tymi, którzy świadomie się z niego wyłączają.

Ile wynoszą alimenty – i dlaczego to ma znaczenie


W debacie publicznej często pojawia się przekonanie, że alimenty są „symboliczne”. Tymczasem praktyka sądowa pokazuje coś innego. Analizy kancelarii prawnych z lat 2024–2025 wskazują, że najczęściej zasądzane alimenty mieszczą się w przedziale od około 800 do 1500 zł miesięcznie, a w większych miastach często przekraczają 1000 zł. W bardziej wymagających przypadkach – np. przy wyższych kosztach utrzymania dziecka – kwoty te mogą być jeszcze wyższe.
To ważne, bo pokazuje mechanizm narastania długu – zauważa ekspert. – Jeśli ktoś nie płaci nawet tysiąca złotych miesięcznie, to w ciągu kilku lat robi się z tego zobowiązanie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Co może zrobić rodzic?


Droga dochodzenia alimentów jest formalnie jasno określona, ale w praktyce wymaga determinacji. Najpierw konieczny jest wyrok sądu albo ugoda. Dopiero z takim dokumentem można iść do komornika, który ma prawo zająć wynagrodzenie, konto bankowe czy majątek dłużnika.

Jeśli egzekucja okazuje się bezskuteczna, pozostaje Fundusz Alimentacyjny. Jak wynika z danych administracji publicznej na okres 2025–2026, maksymalne świadczenie wynosi obecnie do 1000 zł miesięcznie, a próg dochodowy to ok. 1209 zł na osobę w rodzinie. Łączne wydatki państwa na ten cel – według danych GUS – sięgają około 800 milionów złotych rocznie.
To pokazuje, że państwo de facto wchodzi w rolę niepłacącego rodzica – mówi Paszkiewicz. – Problem w tym, że system jest ograniczony progami dochodowymi i nie obejmuje wszystkich potrzebujących.

Presja zamiast skutecznej egzekucji


Prawo przewiduje także sankcje – wpis do rejestru dłużników, odebranie prawa jazdy czy odpowiedzialność karną. Już zaległość odpowiadająca trzem miesiącom alimentów może skutkować postępowaniem karnym.
Tyle że kara nie przekłada się automatycznie na pieniądze dla dziecka – podkreśla ekspert. – Z punktu widzenia ekonomii skuteczniejsza jest presja finansowa: utrudnienie życia dłużnikowi w systemie gospodarczym.
Dlatego wpis do rejestru dłużników czy problemy z uzyskaniem kredytu często działają lepiej niż sama groźba kary.

Alimenty działają w obie strony


Mało kto pamięta, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy wyłącznie rodziców wobec dzieci. W określonych sytuacjach to dorosłe dziecko może zostać zobowiązane do utrzymania rodzica – jeśli ten znajduje się w niedostatku i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednak sądy coraz częściej uwzględniają historię relacji.
Jeżeli rodzic wcześniej nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, nie płacił alimentów albo porzucił dziecko, sąd może oddalić jego roszczenie – zaznacza prezes Ekantor. – To kluczowe dla poczucia sprawiedliwości systemu.

To nie tylko sprawa rodzin – to problem gospodarczy


Choć alimenty kojarzą się z konfliktem między byłymi partnerami, ich skutki są znacznie szersze. Każda nieopłacona kwota oznacza realny koszt dla drugiego rodzica, albo dla państwa.
Alimenty to w gruncie rzeczy zobowiązanie finansowe, które ktoś musi pokryć – podsumowuje Łukasz Paszkiewicz. – Jeżeli nie robi tego rodzic, robi to drugi rodzic albo podatnik. I właśnie dlatego to problem nie tylko społeczny, ale też gospodarczy. Dopóki system nie będzie skuteczny wobec tych, którzy świadomie unikają płacenia, alimenty w Polsce pozostaną prawem, które działa głównie na papierze.

Przeczytaj także: 274 tys. ojców ma długi alimentacyjne 274 tys. ojców ma długi alimentacyjne

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: alimenty, alimenty na dziecko, obowiązek alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni, fundusz alimentacyjny

Przeczytaj także

Długi alimentacyjne to już 16 mld zł

Długi alimentacyjne to już 16 mld zł

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

Zaległe alimenty wynoszą już 13 mld zł

Zaległe alimenty wynoszą już 13 mld zł

W Dzień Dziecka czekają na prezenty i alimenty

W Dzień Dziecka czekają na prezenty i alimenty

Jakie zmiany w Funduszu Alimentacyjnym?

Jakie zmiany w Funduszu Alimentacyjnym?

Alimenty na dziecko krok po kroku - najważniejsze zasady

Alimenty na dziecko krok po kroku - najważniejsze zasady

Długi alimentacyjne w Polsce rosną - już ponad 16 mld PLN zaległości. Nie płacą głównie ojcowie

Długi alimentacyjne w Polsce rosną - już ponad 16 mld PLN zaległości. Nie płacą głównie ojcowie

Pół miliona nieetycznych dłużników ma do oddania blisko 17 mld zł

Pół miliona nieetycznych dłużników ma do oddania blisko 17 mld zł

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuły promowane

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Oto nowy banknot 500 zł

Oto nowy banknot 500 zł

Inwestowanie w fundusze wg Polaków: zysk obarczony ryzykiem

Inwestowanie w fundusze wg Polaków: zysk obarczony ryzykiem

Najlepsze kredyty mieszkaniowe XI 2006

Najlepsze kredyty mieszkaniowe XI 2006

Raty kredytów zaczęły spadać, a zdolność kredytowa wzrosła

Raty kredytów zaczęły spadać, a zdolność kredytowa wzrosła

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Rynek akcji, walut i surowców 30.11.-04.12.15

Rynek akcji, walut i surowców 30.11.-04.12.15

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czego boją się polscy pracownicy? Niestabilność, AI i restrukturyzacja na czele obaw

Czego boją się polscy pracownicy? Niestabilność, AI i restrukturyzacja na czele obaw

AI w polskich firmach: Sektor finansowy liderem, ale to handel najwięcej zyskuje

AI w polskich firmach: Sektor finansowy liderem, ale to handel najwięcej zyskuje

Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Czy dopłata podatku od nieruchomości może zostać ujęta jako bieżący koszt eksploatacyjny w czynszu najmu?

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Fit-out biura droższy niż kiedykolwiek. Firmy zmieniają strategie najmu

Fit-out biura droższy niż kiedykolwiek. Firmy zmieniają strategie najmu

Wypadki przy pracy. Przyczyny i dane za 2025: co zawodzi najczęściej?

Wypadki przy pracy. Przyczyny i dane za 2025: co zawodzi najczęściej?

Pokolenie Alfa na rynku pracy. Jakie oczekiwania mają najmłodsi pracownicy?

Pokolenie Alfa na rynku pracy. Jakie oczekiwania mają najmłodsi pracownicy?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: