Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością

Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych alimentów, a łączny dług przekroczył już 16 mld zł. Choć system prawny jasno określa obowiązki rodziców, jego skuteczność w praktyce pozostaje ograniczona. Problem dotyczy nie tylko rodzin, ale całej gospodarki - koszty nieuregulowanych świadczeń ponoszą bowiem inni opiekunowie oraz państwo. Eksperci wskazują, że obecne mechanizmy egzekucji nie nadążają za realiami rynku pracy i skalą unikania płatności.

Przeczytaj także: Dostęp do Funduszu Alimentacyjnego bez ograniczeń. Tego chcą rodzice

To nie jest margines, tylko zjawisko o skali systemowej – mówi Łukasz Paszkiewicz, prawnik i ekspert finansowy, prezes Ekantor. W praktyce oznacza to, że ogromna liczba rodzin funkcjonuje z niepełnym budżetem, bo jedna ze stron uchyla się od podstawowego obowiązku.

Alimenty w Polsce Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych alimentów, a łączny dług sięga już kilkunastu miliardów złotych

Dlaczego prawo nie wystarcza

Z ekonomicznego punktu widzenia mamy do czynienia z klasycznym problemem egzekucji długu od osoby, która znika z systemu – tłumaczy Łukasz Paszkiewicz. – Jeśli ktoś pracuje w szarej strefie, nie wykazuje dochodów albo przepisuje majątek, to nawet prawomocny wyrok nie gwarantuje realnych pieniędzy.

Ile wynoszą alimenty – i dlaczego to ma znaczenie

To ważne, bo pokazuje mechanizm narastania długu – zauważa ekspert. – Jeśli ktoś nie płaci nawet tysiąca złotych miesięcznie, to w ciągu kilku lat robi się z tego zobowiązanie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Co może zrobić rodzic?

To pokazuje, że państwo de facto wchodzi w rolę niepłacącego rodzica – mówi Paszkiewicz. – Problem w tym, że system jest ograniczony progami dochodowymi i nie obejmuje wszystkich potrzebujących.

Presja zamiast skutecznej egzekucji

Tyle że kara nie przekłada się automatycznie na pieniądze dla dziecka – podkreśla ekspert. – Z punktu widzenia ekonomii skuteczniejsza jest presja finansowa: utrudnienie życia dłużnikowi w systemie gospodarczym.

Alimenty działają w obie strony

Jeżeli rodzic wcześniej nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, nie płacił alimentów albo porzucił dziecko, sąd może oddalić jego roszczenie – zaznacza prezes Ekantor. – To kluczowe dla poczucia sprawiedliwości systemu.

To nie tylko sprawa rodzin – to problem gospodarczy

Alimenty to w gruncie rzeczy zobowiązanie finansowe, które ktoś musi pokryć – podsumowuje Łukasz Paszkiewicz. – Jeżeli nie robi tego rodzic, robi to drugi rodzic albo podatnik. I właśnie dlatego to problem nie tylko społeczny, ale też gospodarczy. Dopóki system nie będzie skuteczny wobec tych, którzy świadomie unikają płacenia, alimenty w Polsce pozostaną prawem, które działa głównie na papierze.

Jak wynika z danych przywoływanych m.in. przez Infor oraz analiz organizacji fact-checkingowych takich jak Demagog w 2025 roku, nawet ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych świadczeń. Jednocześnie – według raportów BIG InfoMonitor i danych cytowanych przez „Forsal” – łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego przekroczyła już 16 miliardów złotych.W rejestrach widnieje przy tym niemal 300 tysięcy dłużników alimentacyjnych, a zdecydowaną większość – według danych BIG InfoMonitor przytaczanych przez media ekonomiczne – stanowią mężczyźni.Na papierze system wygląda jasno – jest wyrok, jest obowiązek, jest komornik. Problem w tym, że rzeczywistość gospodarcza rządzi się innymi prawami.I to właśnie jest sedno problemu. Dane dotyczące skuteczności egzekucji pokazują, że duża część postępowań komorniczych kończy się bez odzyskania należności. System działa wobec tych, którzy są „widoczni” – ale przegrywa z tymi, którzy świadomie się z niego wyłączają.W debacie publicznej często pojawia się przekonanie, że alimenty są „symboliczne”. Tymczasem praktyka sądowa pokazuje coś innego. Analizy kancelarii prawnych z lat 2024–2025 wskazują, że najczęściej zasądzane alimenty mieszczą się w przedziale od około 800 do 1500 zł miesięcznie, a w większych miastach często przekraczają 1000 zł. W bardziej wymagających przypadkach – np. przy wyższych kosztach utrzymania dziecka – kwoty te mogą być jeszcze wyższe.Droga dochodzenia alimentów jest formalnie jasno określona, ale w praktyce wymaga determinacji. Najpierw konieczny jest wyrok sądu albo ugoda. Dopiero z takim dokumentem można iść do komornika, który ma prawo zająć wynagrodzenie, konto bankowe czy majątek dłużnika.Jeśli egzekucja okazuje się bezskuteczna, pozostaje Fundusz Alimentacyjny. Jak wynika z danych administracji publicznej na okres 2025–2026, maksymalne świadczenie wynosi obecnie do 1000 zł miesięcznie, a próg dochodowy to ok. 1209 zł na osobę w rodzinie. Łączne wydatki państwa na ten cel – według danych GUS – sięgają około 800 milionów złotych rocznie.Prawo przewiduje także sankcje – wpis do rejestru dłużników, odebranie prawa jazdy czy odpowiedzialność karną. Już zaległość odpowiadająca trzem miesiącom alimentów może skutkować postępowaniem karnym.Dlatego wpis do rejestru dłużników czy problemy z uzyskaniem kredytu często działają lepiej niż sama groźba kary.Mało kto pamięta, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy wyłącznie rodziców wobec dzieci. W określonych sytuacjach to dorosłe dziecko może zostać zobowiązane do utrzymania rodzica – jeśli ten znajduje się w niedostatku i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednak sądy coraz częściej uwzględniają historię relacji.Choć alimenty kojarzą się z konfliktem między byłymi partnerami, ich skutki są znacznie szersze. Każda nieopłacona kwota oznacza realny koszt dla drugiego rodzica, albo dla państwa.