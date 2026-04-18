Niezapłacone alimenty, czyi jak system przegrywa z rzeczywistością
2026-04-18 12:00
Alimenty w Polsce © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego w Polsce ponad milion dzieci nie otrzymuje alimentów mimo wyroków sądowych?
- Ile wynosi łączny dług alimentacyjny i jak szybko rośnie?
- Dlaczego egzekucja komornicza często okazuje się nieskuteczna?
- Jakie wsparcie oferuje Fundusz Alimentacyjny i kto może z niego skorzystać?
Jak wynika z danych przywoływanych m.in. przez Infor oraz analiz organizacji fact-checkingowych takich jak Demagog w 2025 roku, nawet ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych świadczeń. Jednocześnie – według raportów BIG InfoMonitor i danych cytowanych przez „Forsal” – łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego przekroczyła już 16 miliardów złotych.
To nie jest margines, tylko zjawisko o skali systemowej – mówi Łukasz Paszkiewicz, prawnik i ekspert finansowy, prezes Ekantor. W praktyce oznacza to, że ogromna liczba rodzin funkcjonuje z niepełnym budżetem, bo jedna ze stron uchyla się od podstawowego obowiązku.W rejestrach widnieje przy tym niemal 300 tysięcy dłużników alimentacyjnych, a zdecydowaną większość – według danych BIG InfoMonitor przytaczanych przez media ekonomiczne – stanowią mężczyźni.
fot. pexels
Alimenty w Polsce
Dlaczego prawo nie wystarcza
Na papierze system wygląda jasno – jest wyrok, jest obowiązek, jest komornik. Problem w tym, że rzeczywistość gospodarcza rządzi się innymi prawami.
Z ekonomicznego punktu widzenia mamy do czynienia z klasycznym problemem egzekucji długu od osoby, która znika z systemu – tłumaczy Łukasz Paszkiewicz. – Jeśli ktoś pracuje w szarej strefie, nie wykazuje dochodów albo przepisuje majątek, to nawet prawomocny wyrok nie gwarantuje realnych pieniędzy.
I to właśnie jest sedno problemu. Dane dotyczące skuteczności egzekucji pokazują, że duża część postępowań komorniczych kończy się bez odzyskania należności. System działa wobec tych, którzy są „widoczni” – ale przegrywa z tymi, którzy świadomie się z niego wyłączają.
Ile wynoszą alimenty – i dlaczego to ma znaczenie
W debacie publicznej często pojawia się przekonanie, że alimenty są „symboliczne”. Tymczasem praktyka sądowa pokazuje coś innego. Analizy kancelarii prawnych z lat 2024–2025 wskazują, że najczęściej zasądzane alimenty mieszczą się w przedziale od około 800 do 1500 zł miesięcznie, a w większych miastach często przekraczają 1000 zł. W bardziej wymagających przypadkach – np. przy wyższych kosztach utrzymania dziecka – kwoty te mogą być jeszcze wyższe.
To ważne, bo pokazuje mechanizm narastania długu – zauważa ekspert. – Jeśli ktoś nie płaci nawet tysiąca złotych miesięcznie, to w ciągu kilku lat robi się z tego zobowiązanie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Co może zrobić rodzic?
Droga dochodzenia alimentów jest formalnie jasno określona, ale w praktyce wymaga determinacji. Najpierw konieczny jest wyrok sądu albo ugoda. Dopiero z takim dokumentem można iść do komornika, który ma prawo zająć wynagrodzenie, konto bankowe czy majątek dłużnika.
Jeśli egzekucja okazuje się bezskuteczna, pozostaje Fundusz Alimentacyjny. Jak wynika z danych administracji publicznej na okres 2025–2026, maksymalne świadczenie wynosi obecnie do 1000 zł miesięcznie, a próg dochodowy to ok. 1209 zł na osobę w rodzinie. Łączne wydatki państwa na ten cel – według danych GUS – sięgają około 800 milionów złotych rocznie.
To pokazuje, że państwo de facto wchodzi w rolę niepłacącego rodzica – mówi Paszkiewicz. – Problem w tym, że system jest ograniczony progami dochodowymi i nie obejmuje wszystkich potrzebujących.
Presja zamiast skutecznej egzekucji
Prawo przewiduje także sankcje – wpis do rejestru dłużników, odebranie prawa jazdy czy odpowiedzialność karną. Już zaległość odpowiadająca trzem miesiącom alimentów może skutkować postępowaniem karnym.
Tyle że kara nie przekłada się automatycznie na pieniądze dla dziecka – podkreśla ekspert. – Z punktu widzenia ekonomii skuteczniejsza jest presja finansowa: utrudnienie życia dłużnikowi w systemie gospodarczym.Dlatego wpis do rejestru dłużników czy problemy z uzyskaniem kredytu często działają lepiej niż sama groźba kary.
Alimenty działają w obie strony
Mało kto pamięta, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy wyłącznie rodziców wobec dzieci. W określonych sytuacjach to dorosłe dziecko może zostać zobowiązane do utrzymania rodzica – jeśli ten znajduje się w niedostatku i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednak sądy coraz częściej uwzględniają historię relacji.
Jeżeli rodzic wcześniej nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, nie płacił alimentów albo porzucił dziecko, sąd może oddalić jego roszczenie – zaznacza prezes Ekantor. – To kluczowe dla poczucia sprawiedliwości systemu.
To nie tylko sprawa rodzin – to problem gospodarczy
Choć alimenty kojarzą się z konfliktem między byłymi partnerami, ich skutki są znacznie szersze. Każda nieopłacona kwota oznacza realny koszt dla drugiego rodzica, albo dla państwa.
Alimenty to w gruncie rzeczy zobowiązanie finansowe, które ktoś musi pokryć – podsumowuje Łukasz Paszkiewicz. – Jeżeli nie robi tego rodzic, robi to drugi rodzic albo podatnik. I właśnie dlatego to problem nie tylko społeczny, ale też gospodarczy. Dopóki system nie będzie skuteczny wobec tych, którzy świadomie unikają płacenia, alimenty w Polsce pozostaną prawem, które działa głównie na papierze.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)