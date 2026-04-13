Średnia długość życia w Polsce rośnie i...obniża emerytury

Żyjemy coraz dłużej. Ten niewątpliwie pozytywny trend demograficzny niesie za sobą niewesołą perspektywę coraz niższych emerytur. Nowe tablice opracowane przez Główny Urząd Statystyczny zmieniają sposób wyliczania świadczeń, a różnice - choć pozornie niewielkie - mogą mieć realny wpływ na domowe budżety. Kto straci, kto może zyskać i czy da się „obejść” mniej korzystne wyliczenia? Wyjaśniamy, co oznaczają zmiany dla przyszłych emerytów.

Polacy dłużej cieszą się życiem Wydłużony czas trwania życia statystycznego Polaka oznacza, że kapitał emerytalny będzie teraz dzielony przez większą liczbę miesięcy

Kluczowe zmiany w statystykach

30-latkowie: +3,3 miesiąca,

60-latkowie: +2,5 miesiąca (średnie trwanie życia: 268,9 mies.),

65-latkowie: +1,9 miesiąca (średnie trwanie życia: 222,7 mies.),

80-latkowie: +0,7 miesiąca,

90-latkowie: +0,4 miesiąca.

Wpływ na wysokość świadczeń

Tak więc dla przyszłego emeryta ma znacznie wysoki licznik, czyli duża kwota zgromadzonego kapitału emerytalnego, a mniejszy mianownik, czyli liczba miesięcy dalszego trwania życia, czyli późniejsze przejście na emeryturę, wówczas wyliczona emerytura będzie wyższa – tłumaczy rzeczniczka.

ZUS uspokaja: system wybierze korzystniejszy wariant

Co z obecnymi emerytami?

Nowe tablice GUS stanowią podstawę do przyznawania emerytur oraz doliczania składek w przypadku wniosków złożonych od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Główny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku ponad 406 tys. zgonów – to o około 3 tys. mniej niż w roku 2024. Ponieważ Polacy średnia długość życia w Polsce podskoczyła, kapitał emerytalny będzie teraz dzielony przez większą liczbę miesięcy, co bezpośrednio wpływa na wysokość nowo obliczanych emerytur.Tablice GUS określają przeciętną liczbę miesięcy, które pozostały do przeżycia osobom w wieku od 30 do 90 lat. W porównaniu z ubiegłym rokiem mamy wzrosty i prezentują się następująco:Tablice są kluczowym elementem przy obliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Mechanizm obliczania emerytury jest prosty: zebrany kapitał emerytalny dzieli się przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia, według tablic GUS. Jeśli się ono wydłuża, to wyliczane świadczenie może być mniejsze.Dla przykładu: 60-latka z kapitałem 500 tys. zł po zastosowaniu nowych tablic obowiązujących od 1 kwietnia otrzyma emeryturę w wysokości 1 859,43 zł (spadek o 17,45 zł względem poprzednich tablic). Z kolei 65-latek z takim samym kapitałem może liczyć na 2 245,17 zł (o 19,32 zł mniej).Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny przed 1 kwietnia br. i będą składać wniosek o emeryturę po wprowadzeniu nowych tablic GUS (czyli po 31 marca br.) nie muszą obawiać się strat – ZUS przy wyliczeniu emerytury wybierze dla nich wariant korzystniejszy: z dnia złożenia wniosku lub z momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. – ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest dla wnioskodawcy korzystniejsza: ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku, czy ta z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – dodaje rzeczniczkaNowe tablice co do zasady nie dotyczą osób, które już pobierają świadczenie. Przeliczenie jest możliwe tylko w konkretnych przypadkach, np. gdy emeryt pracował po przyznaniu świadczenia i odprowadzał składki. Wówczas nowe dane statystyczne zostaną zastosowane wyłącznie do doliczanych składek, a nie do całości wypracowanej wcześniej emerytury.