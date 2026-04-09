eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Dziś decyzja NBP - oczekiwany brak zmian

2026-04-09 09:32

Dzisiaj kończy się dwudniowe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. Konsensus rynkowy zakłada, że RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian, utrzymując stopę referencyjną NBP na poziomie 3,75 proc. Po marcowej obniżce o 25 pb. Rada najprawdopodobniej przejdzie do trybu wyczekiwania i będzie obserwować napływające dane oraz rozwój sytuacji geopolitycznej.

Przeczytaj także: Rynek odetchnął, ale to jeszcze nie koniec wojny

Ogłoszenie dwutygodniowego rozejmu między USA a Iranem obniżyło ceny ropy i gazu względem wcześniejszych szczytów, choć trwałość porozumienia nadal budzi wątpliwości, co jednocześnie ograniczyło część obaw o ponowny, silniejszy wzrost inflacji. Dodatkowo konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego została wyjątkowo zaplanowana jeszcze na dziś, na godz. 15:00, więc decyzji RPP należy spodziewać się wcześniej.

Choć inflacja w marcu wzrosła do 3,0 proc. z 2,1 proc. w lutym, skok ten był w dużej mierze związany ze wzrostem cen paliw. Jednocześnie rząd uruchomił pakiet osłonowy na rynku paliw, obejmujący czasowe obniżenie VAT do 8 proc., obniżkę akcyzy oraz mechanizm maksymalnych cen detalicznych, co może ograniczać presję inflacyjną w kolejnych tygodniach. W tej sytuacji część ekonomistów zakłada, że RPP może utrzymać stopy bez zmian przez dłuższy czas, a sam prezes NBP prawdopodobnie pozostanie ostrożny w sygnalizowaniu dalszych kroków.

Na rynku finansowym widać poprawę nastrojów: w czwartek rano euro kosztowało około 4,2566 zł, a dolar 3,6481 zł, co potwierdza utrzymującą się siłę złotego. WIG20 znajdował się natomiast w pobliżu 3526 pkt, czyli na poziomach niewidzianych od 2007 roku.
Przeczytaj także: W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Czy wojna z Iranem doprowadzi do stagflacji w Europie?

EBC w gotowości wobec szoku energetycznego

Ostrożny BOJ i jastrzębi FED - USDJPY blisko 160

Bank centralny Australii sygnalizuje gotowość do kolejnych podwyżek

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

Rynek czeka na CPI z USA

Trump studzi panikę, ale ropa wciąż żyje premią strachu

Ropa najdroższa od 2022 roku

Czekając na NFP w czasie podwyższonej zmienności

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najlepsze kredyty mieszkaniowe XI 2006

Najlepsze kredyty mieszkaniowe XI 2006

Scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i za granicą

Scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i za granicą

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Rynek akcji, walut i surowców 30.11.-04.12.15

Rynek akcji, walut i surowców 30.11.-04.12.15

Startuje odświeżona platforma iPKO biznes

Startuje odświeżona platforma iPKO biznes

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Prywatność tracimy w tramwaju: 56% Europejczyków zerka w cudze telefony

Prywatność tracimy w tramwaju: 56% Europejczyków zerka w cudze telefony

Feedback w firmach coraz częstszy, ale wciąż mało skuteczny

Feedback w firmach coraz częstszy, ale wciąż mało skuteczny

Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

Z czego Polacy szkolą się najchętniej i dlaczego? Oto ranking kluczowych kompetencji

Z czego Polacy szkolą się najchętniej i dlaczego? Oto ranking kluczowych kompetencji

4 filary bezpiecznego zarządzania fundacją rodzinną. Jak uniknąć błędów i kontroli skarbowych?

4 filary bezpiecznego zarządzania fundacją rodzinną. Jak uniknąć błędów i kontroli skarbowych?

Huśtawka, bieżnia, klimatyzacja - co można odliczyć w PIT dzięki uldze rehabilitacyjnej?

Huśtawka, bieżnia, klimatyzacja - co można odliczyć w PIT dzięki uldze rehabilitacyjnej?

Jak rozliczyć dochody z zagranicy? Terminy, ulgi, zwrot podatku i kary za nierozliczenie

Jak rozliczyć dochody z zagranicy? Terminy, ulgi, zwrot podatku i kary za nierozliczenie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: