Praca w domu, której nikt nie widzi. Bez pensji, składek i emerytury

Ile naprawdę warta jest praca, której nikt nie widzi i za którą nikt nie płaci? W wielu polskich domach to właśnie ona podtrzymuje codzienne funkcjonowanie rodziny - od opieki nad dziećmi po organizację życia. Choć jej rynkowa wartość sięga tysięcy złotych miesięcznie, nie przekłada się na emeryturę. Eksperci ostrzegają: brak składek dziś to realne problemy finansowe jutro.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wynosi realna wartość pracy wykonywanej w domu?

Dlaczego brak składek emerytalnych to poważne ryzyko finansowe

Jak zabezpieczyć przyszłość osoby prowadzącej dom?

Jak inne kraje uwzględniają pracę opiekuńczą w systemach emerytalnych?

Największym paradoksem jest to, że praca, bez której rodzina nie mogłaby funkcjonować, formalnie nie istnieje w systemie emerytalnym – mówi Łukasz Paszkiewicz, ekspert ds. finansowych, prezes Ekantor.

Ile naprawdę kosztuje prowadzenie domu

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Prace domowe W polskich domach każdego dnia wykonywana jest praca, która ma realną wartość ekonomiczną

opieka nad dziećmi (niania): 3000–6000 zł

sprzątanie: 800–1500 zł

gotowanie: 1500–3000 zł

pranie i prasowanie: 300–800 zł

dowóz dzieci, organizacja dnia: 300–1000 zł

To w praktyce równowartość kilku etatów. Różnica polega na tym, że w przypadku pracy domowej nie ma wynagrodzenia ani składek, które budowałyby przyszłą emeryturę – podkreśla Paszkiewicz.

Brak składek to realny problem

Jeśli nie odkładamy składek, nie budujemy emerytury. To nie jest kwestia opinii, tylko matematyki – zaznacza ekspert.

Wspólność majątkowa to nie teoria – to zabezpieczenie

Wspólność majątkowa nie polega tylko na tym, że razem kupujemy mieszkanie. Jej sens jest głębszy –co do zasady ma zabezpieczać dwie osoby, które wspólnie pracują na rzecz rodziny, nawet jeśli tylko jedna z nich zarabia pieniądze – tłumaczy Paszkiewicz.

Intercyza nie zwalnia z myślenia o bezpieczeństwie drugiej osoby. Wręcz przeciwnie – wtedy trzeba być jeszcze bardziej świadomym – podkreśla ekspert.

Jeśli jedna osoba zarabia, a druga prowadzi dom, to część wynagrodzenia powinna być regularnie odkładana na składki emerytalne lub inwestycje tej drugiej osoby. To nie jest „łaska”, czy gest dobrej woli – to element sprawiedliwego podziału obowiązków – dodaje Paszkiewicz.

Stereotypy, które kosztują

Te stereotypy sprawiają, że nie traktujemy pracy domowej poważnie z finansowego punktu widzenia. A to prowadzi do bardzo konkretnych konsekwencji – zauważa ekspert.

To często kończy się frustracją, poczuciem niesprawiedliwości, a nawet rozpadem związku. A wtedy koszty – emocjonalne i finansowe – są znacznie wyższe niż regularne odkładanie środków przez lata – ostrzega Paszkiewicz.

Model partnerski zamiast „jednego żywiciela”

Jeżeli jedna osoba pracuje zawodowo, a druga zajmuje się domem i dziećmi, to obie pracują na rzecz tej samej rodziny. To oznacza, że dochód nie powinien być traktowany jako indywidualny, tylko wspólny – tłumaczy Paszkiewicz.

Jeśli w gospodarstwie domowym wpływa 15 tysięcy złotych miesięcznie, to część tej kwoty powinna być przeznaczona na zabezpieczenie emerytalne osoby, która wykonuje pracę domową – dodaje ekspert.

Jak to robią inne kraje

W wielu krajach uznaje się, że opieka nad dziećmi to inwestycja społeczna. W Polsce ten temat dopiero zaczyna pojawiać się w debacie publicznej – zauważa Paszkiewicz.

Świadomość finansowa kluczem do bezpieczeństwa

Największym ryzykiem nie jest to, że ktoś dziś nie zarabia. Problem pojawia się wtedy, gdy przez 20 czy 30 lat nie buduje żadnego kapitału emerytalnego – ostrzega ekspert.

W dobrze funkcjonującym gospodarstwie domowym są dwa filary – dochód i praca. Oba mają wartość i oba powinny być zabezpieczone – podsumowuje Łukasz Paszkiewicz.

