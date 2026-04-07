eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeW nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

W nocy mija ultimatum Trumpa dla Iranu

2026-04-07 10:59

Sytuacja w Iranie weszła w fazę, w której konflikt militarny coraz wyraźniej przeradza się w kryzys o wymiarze strategicznym, energetycznym i makroekonomicznym. Kluczowym punktem sporu pozostaje Cieśnina Ormuz, czyli jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego na świecie. Ultimatum postawione przez Donalda Trumpa (deadline mija jutro o 02:00 czasu polskiego), który zagroził zmasowanym uderzeniem na irańską infrastrukturę cywilną w przypadku niewznowienia pełnej żeglugi, pokazuje, że stawką nie jest już wyłącznie wojna z Iranem, lecz również kontrola nad bezpieczeństwem światowych dostaw energii. Teheran odrzucił propozycję zawieszenia broni, domagając się trwałego zakończenia wojny, zniesienia sankcji oraz odbudowy kraju, co oznacza, że przestrzeń do szybkiego kompromisu pozostaje bardzo ograniczona.

Z perspektywy politycznej konflikt wszedł w etap niebezpiecznej eskalacji, ponieważ obie strony sygnalizują gotowość do dalszego podnoszenia kosztów. Stany Zjednoczone i Izrael zwiększają presję wojskową, a Iran równolegle podtrzymuje twarde warunki negocjacyjne i rozszerza działania odwetowe na cele energetyczne w regionie Zatoki Perskiej. Uderzenia na instalacje petrochemiczne, ataki rakietowe i dronowe oraz groźby zniszczenia mostów, elektrowni i infrastruktury przesyłowej pokazują, że wojna przestała być konfliktem ograniczonym. Coraz bardziej przypomina ona próbę złamania przeciwnika poprzez paraliż państwa i jego zaplecza gospodarczego. Dodatkowo pojawia się ryzyko rozszerzenia wojny na inne państwa regionu, zwłaszcza że w proces mediacyjny zaangażowane są Pakistan, Egipt i Turcja, a państwa Zatoki stają się jednocześnie stroną pośrednio narażoną na skutki działań odwetowych.

Najważniejsze konsekwencje widać jednak na rynku ropy naftowej. Cieśnina Ormuz odpowiada normalnie za transport około jednej piątej światowego eksportu ropy i LNG, dlatego nawet częściowe ograniczenie ruchu statków działa na rynek jak natychmiastowy szok podażowy. Ruch tankowców w regionie spadł o około 90% względem poziomów sprzed wojny, a część ładunków LNG z Kataru została wstrzymana. To oznacza, że problemem nie jest już tylko sama cena surowca, lecz realna fizyczna dostępność dostaw. W takich warunkach notowania ropy silnie wzrosły: Brent przekroczył 112 dolarów za baryłkę, a amerykańska ropa WTI 113 dolarów. Rynek reaguje nie tylko na bieżące zakłócenia, ale przede wszystkim na premię za ryzyko, czyli wycenę prawdopodobieństwa dalszej eskalacji i dłuższego utrzymania ograniczeń w transporcie.

Istotne jest również to, że tradycyjne mechanizmy stabilizacji rynku ropy okazują się obecnie mało skuteczne. Formalne zwiększenie limitów wydobycia przez OPEC+ ma znaczenie raczej symboliczne, jeśli wojna utrudnia realny eksport i produkcję części członków sojuszu. Rynek zwraca większą uwagę na bezpieczeństwo infrastruktury i transportu niż na nominalne decyzje kartelu. Potwierdza to także ruch Arabii Saudyjskiej, która podniosła cenę swojej głównej ropy dla odbiorców w Azji do rekordowej premii. Taki krok sugeruje, że najwięksi eksporterzy próbują nie tylko wykorzystać napiętą sytuację, ale również zabezpieczyć marże w warunkach wyjątkowo ograniczonej podaży. Dla importerów w Azji oznacza to wyższe koszty przerobu i dalszą presję na ceny energii oraz produktów pochodnych.

W ujęciu strategicznym Iran znajduje się dziś w paradoksalnym położeniu. Z jednej strony ponosi ogromne koszty militarne, infrastrukturalne i ludzkie, a z drugiej zachowuje zdolność do wywierania nieproporcjonalnie dużego wpływu na gospodarkę światową właśnie dzięki swojemu położeniu geograficznemu. Kontrola nad dostępem do Ormuzu pozostaje jego najważniejszą kartą przetargową. Teheran wie, że pełne otwarcie szlaku bez gwarancji politycznych osłabiłoby jego pozycję negocjacyjną, ale jednocześnie długotrwała blokada zwiększa ryzyko jeszcze silniejszej odpowiedzi militarnej ze strony USA i Izraela. To sprawia, że obecny impas jest wyjątkowo niestabilny. Dla Iranu utrzymanie presji morskiej jest narzędziem przetrwania politycznego, natomiast dla Zachodu i państw regionu staje się granicą, po której przekroczeniu konflikt może wejść w fazę jeszcze bardziej destrukcyjną.

Całość prowadzi do wniosku, że kryzys irański nie jest już jedynie lokalną wojną, lecz jednym z głównych czynników ryzyka dla światowego rynku energii. Tak długo, jak nie dojdzie do trwałego porozumienia obejmującego bezpieczeństwo żeglugi w Cieśninie Ormuz, rynek ropy pozostanie zakładnikiem wydarzeń militarnych. Oznacza to utrzymywanie się wysokiej zmienności cen, presji inflacyjnej oraz rosnącego znaczenia geopolityki w kształtowaniu kosztów energii. W krótkim terminie przewagę ma logika eskalacji, a nie deeskalacji, dlatego perspektywa dla ropy pozostaje wzrostowa i obciążona wysoką premią za ryzyko. W dłuższym horyzoncie konflikt pokazuje natomiast, jak silnie globalna gospodarka wciąż zależy od bezpieczeństwa kilku wąskich gardzieli transportowych i jak łatwo regionalna wojna może przerodzić się w globalny kryzys surowcowy.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

