eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweFerie zimowe 2026: pod lupą ceny noclegów i skipassów

Ferie zimowe 2026: pod lupą ceny noclegów i skipassów

2026-01-16 00:20

Ferie zimowe 2026: pod lupą ceny noclegów i skipassów

Ferie zimowe 2026: ceny noclegów i skipassów pod lupą © pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Ferie zimowe 2026 coraz bliżej. Rankomat.pl wziął więc pod lupę ceny noclegów i skipassów w popularnych kurortach narciarskich. Okazuje się, że zimowy wypoczynek w polskich górach generuje znacznie mniejsze koszty niż wyjazd za granicę. Co więcej, Zakopane - często uznawane za drogie - to opcja często tańsza od Szczyrku czy Białki Tatrzańskiej.

Przeczytaj także: Ferie zimowe 2025 będą tańsze niż rok temu?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:




Jako pierwsi z wolnego skorzystają mieszkańcy 5 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Z tej okazji eksperci Rankomat.pl sprawdzili koszty tygodniowego wyjazdu w polskie oraz zagraniczne góry.

Pod lupą znalazły się ceny hoteli i kwater prywatnych ze śniadaniami oraz wydatki na zakup 5-dniowego skipassu. Rankomat.pl porównał także ceny noclegów w okresie ferii zimowych przed rokiem w wybranych polskich i zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych położonych w górach.

Ferie zimowe 2026: Zakopane tanie nawet w Polsce


Odpoczynek zimowy w górach będzie w tym roku z reguły tańszy w Polsce niż za granicą. Z analizy Rankomat.pl wynika, że tygodniowy pobyt dla 2 dorosłych z 10-letnim dzieckiem na 6 nocy będzie kosztował w hotelu 3-gwiazdkowym ze śniadaniem od 2 533 zł - to cena w Karpaczu. Najbardziej kosztowny jest Szczyrk, gdzie stawki hotelowe dla tych samych parametrów zaczynają się od równo 5 tys. zł.

Kojarzone z drożyzną Zakopane (3 156 zł za tydzień) wypada znacznie taniej w porównaniu z Białką Tatrzańską czy wspomnianym Szczyrkiem. Podobne stawki do tych zakopiańskich oferuje po czeskiej stronie Szpindlerowy Młyn – od 3 022 zł za 6 nocy w hotelu.

Ferie zimowe w Alpach są już zdecydowanie droższe, a najtańsza oferta w austriackim Kitzbühel to aż 9 232 zł dla 3-osobowej rodziny. Znacznie taniej jest we francuskim Val Thorens (5 354 zł) a także w szwajcarskim Zermatt (6 542 zł), choć to minimalne ceny i trzeba liczyć się z większymi kosztami dojazdu.

Zazwyczaj tańsze od hotelu jest nocowanie w kwaterach prywatnych, zwłaszcza w Białce Tatrzańskiej, Zakopanem czy Szczyrku. We Włoszech i Austrii pensjonaty są nawet dwukrotnie mniej kosztowne od hoteli 3-gwiazdkowych. W Karpaczu czy Szpindlerowym Młynie ceny między hotelem a kwaterą prywatną są najbardziej spłaszczone. W Zermatt wyjątkowo kwatery prywatne są droższe od hoteli, ale wynika to ze specyfiki lokalnego rynku i często bardzo atrakcyjnego położenia nie-hoteli.
Ceny noclegów w kurortach narciarskich
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ceny noclegów w kurortach narciarskich

We Włoszech i Austrii pensjonaty są nawet dwukrotnie mniej kosztowne od hoteli 3-gwiazdkowych

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Gdzie ferie zimowe tańsze niż przed rokiem?


Dobra informacja dla wybierających się do hotelu w góry jest taka, że ceny nie podskoczyły znacząco w porównaniu z poprzednim rokiem.

W niektórych miejscowościach pojawiły się nawet lekkie obniżki. Analiza Rankomat.pl pokazuje, że taniej niż w minione ferie jest w Szklarskiej Porębie i Szczyrku (mniej od 118 do 300 zł za 6 nocy). Mimo że Szczyrk potaniał w Polsce najbardziej, to w zestawieniu Rankomat.pl jest najdroższą miejscowością na ferie zimowe w Polsce spośród analizowanych miejscowości.

Tygodniowy pobyt ze śniadaniami w hotelu 3-gwiazdkowym w Zakopanem dla rodziny 2+1 to wydatek o prawie 200 zł więcej niż w ubiegłym roku. 300 zł więcej zapłaci rodzina za hotel w Zieleńcu, a 500 zł trzeba dopłacić za wypoczynek w Białce Tatrzańskiej w porównaniu z poprzednim okresem ferii.

Za granicą niektóre hotele też potaniały, jak w Szpindlerowym Młynie (o prawie 400 zł) w porównaniu do roku 2025, a nawet w drogim Zarmatt w Szwajcarii (mniej o ok. 500 zł). Praktycznie nie zmieniła się stawka w Kitzbühel, za to ceny wyraźnie wzrosły we francuskim Val Thorens, gdzie jest obecnie drożej o ok. 800 zł niż przed rokiem.

W Livigno za najtańszy hotel trzeba wydać o 2,6 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Ta włoska miejscowość leży dokładnie w połowie drogi między Mediolanem i Cortiną, gdzie od 6 do 22 lutego będą odbywały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, a efekt olimpiady może być odczuwalny dla kieszeni turystów w wielu alpejskich kurortach z uwagi na zwiększony popyt na noclegi.
Dynamika cen noclegów w kurortach narciarskich
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Dynamika cen noclegów w kurortach narciarskich

Za granicą niektóre hotele nawet potaniały

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ile kosztuje szusowanie ze skipassem?


Noclegi w hotelu czy kwaterze prywatnej to tylko część wydatków w czasie ferii. Aktywni turyści wybiorą też narty czy snowboard, a najkorzystniej jest wykupić kilkudniowy skipass. W porównaniu sprzed roku 5-dniowe karnety dla osoby dorosłej podrożały w Białce Tatrzańskiej z 735 do 800 zł, Szklarskiej Porębie z 705 do 750 zł, w Szczyrku z 830 zł do 900 zł. Drożej jest także w Zakopanem, bo było prawie 650, a jest 800 zł.

Za granicą skipassy są droższe od polskich. Wyraźnie więcej trzeba zapłacić w Szpindlerowym Młynie (1 100 zł), a najwięcej w szwajcarskim Zarmatt, bo po przeliczeniu aż 2 180 zł, choć dla dziecka w wieku 10 lat to już 50% mniej. W pozostałych kurortach ceny są porównywalne jak przed rokiem i przekraczają 1 000 zł dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka.
Skipassy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Skipassy

Za granicą skipassy są droższe od polskich

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ubezpieczenie na narty w cenie kawy


W całkowitym budżecie ferii koszt ubezpieczenia narciarskiego wypada bardzo korzystnie – dzień ochrony dla jednej osoby to wydatek rzędu ok. 9 zł, czyli tyle, co mała kawa na mieście. Ważniejsze od niskiej ceny jest jednak dopasowanie polisy do swoich planów i sposobu spędzania czasu na stoku.

Poza Polską koszty ratownictwa górskiego ponosi poszkodowany, dlatego nawet z pozoru niegroźny wypadek, wymagający pomocy medycznej czy użycia śmigłowca, może oznaczać wysokie rachunki. Równie kosztowne mogą być skutki spowodowania wypadku na stoku bez ubezpieczenia OC.
Nawet w krajach Unii Europejskiej karta EKUZ nie gwarantuje pokrycia wszystkich kosztów leczenia po wypadku. Podobnie bywa z polisami oferowanymi przez biura podróży – wszystko zależy od zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia. Aby mówić o realnym zabezpieczeniu w górskich kurortach, suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 50 000 euro.

W przypadku narciarzy szczególnie istotne jest także rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka. I nie chodzi wyłącznie o aktywności typowo ekstremalne – do tej kategorii zaliczają się również zjazdy poza wyznaczonymi trasami czy jazda na snowboardzie - mówi Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl.

Przeczytaj także: Ferie zimowe 2023: głównie Egipt, polskie góry prawie w cenie Alp Ferie zimowe 2023: głównie Egipt, polskie góry prawie w cenie Alp

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ferie zimowe, wyjazdy turystyczne, turystyka, podróże, narty, wyjazd na narty, skipass, kurorty narciarskie

Przeczytaj także

Ferie zimowe 2022: ile kosztują skipass, nocleg i wyżywienie?

Ferie zimowe 2022: ile kosztują skipass, nocleg i wyżywienie?

Ferie 2015: ile za kilometr nartostrady?

Ferie 2015: ile za kilometr nartostrady?

Zimowe wakacje Polaków. Narty, palmy czy Polska?

Zimowe wakacje Polaków. Narty, palmy czy Polska?

Jakie były ferie zimowe 2023?

Jakie były ferie zimowe 2023?

Jakie były ferie zimowe?

Jakie były ferie zimowe?

Zimowe wyjazdy Polaków: na stok czy na plażę?

Zimowe wyjazdy Polaków: na stok czy na plażę?

Ile za kilometr nartostrady?

Ile za kilometr nartostrady?

Jak sfinansować ferie na nartach?

Jak sfinansować ferie na nartach?

Ferie zimowe 2024, czyli stawiamy na komfort termiczny

Ferie zimowe 2024, czyli stawiamy na komfort termiczny

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Światowy Dzień Oszczędzania. Jakie oszczędności mają Polacy?

Światowy Dzień Oszczędzania. Jakie oszczędności mają Polacy?

Produkt strukturyzowany - alternatywa lokaty

Produkt strukturyzowany - alternatywa lokaty

NBP: bilans płatniczy 2011

NBP: bilans płatniczy 2011

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację OZE

Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację OZE

Rynek pracy prawników: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, a jakie zarobki?

Rynek pracy prawników: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, a jakie zarobki?

Prognozy Banku Światowego 2026. Globalna gospodarka wykazuje odporność, ale wzrost spowolni do 2,6%

Prognozy Banku Światowego 2026. Globalna gospodarka wykazuje odporność, ale wzrost spowolni do 2,6%

Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali pracodawcy?

Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali pracodawcy?

Praca na kontrakcie w IT: jakie kompetencje zapewnią wyższe zarobki?

Praca na kontrakcie w IT: jakie kompetencje zapewnią wyższe zarobki?

DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: